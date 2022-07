Διάλογοι για το μέλλον: Θεσσαλονίκη 2022

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε στις 27 & 28 Ιουνίου, σε υβριδική μορφή, το «Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022» (TFTD), με σκοπό την ανάδειξη της δυναμικής της Βόρειας Ελλάδος σε πυλώνα συνεργασίας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το TFTD, μια θεσμική πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αφετηρία το 2021, αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων σε καίρια ζητήματα που αφορούν τα επιχειρηματικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά οικοσυστήματα μέσα από μια καινοτόμο και θεμελιώδη προσέγγιση για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Κεντρικό θέμα του φετινού TFTD απετέλεσε ο ρόλος της εκπαίδευσης ως βασικού συστατικού πυλώνα κάθε σύγχρονου κράτους που στοχεύει σε μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος σ' ένα συνολικό κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα που αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία φιλοξενεί το TFTD, έχει εξελιχθεί σε δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, αποτελώντας σημαντικό κόμβο του επιχειρείν. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικότητα και κοινωνία είναι ένας κοινός τόπος όπου γεννώνται ιδέες και υλοποιούνται στρατηγικές με όφελος που επιστρέφει στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτές οι αλλαγές εγείρουν ανησυχίες σε μια κοινωνία που αναζητά και διαμορφώνει νέα μοντέλα και πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Ο Νίκος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Οι τρέχουσες συνθήκες απαιτούν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Μια διαδικασία που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η εκπαίδευση συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η τεχνική γνώση διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, και σ' ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές θα πρέπει να δούμε τις σταθερές που υπάρχουν. Είναι ανάγκη να έχουμε μια νέα οπτική σε οποιαδήποτε κατάσταση, μια νέα ματιά που θα παίρνει υπόψη της τις αλλαγές μιας κοινωνίας και τη βιωσιμότητα των επιλογών σε επαγγέλματα, σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και διασυνδέσεων. Σ' ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον δημογραφικής διαφοροποίησης και ψηφιακών αλλαγών, η εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν έχουν ηλικιακούς φραγμούς. Οι πολιτικοί ηγέτες, οι εκπαιδευτές, οι ερευνητές θα πρέπει να συνεργαστούν για την κατάρτιση ενός νέου οδικού χάρτη σ' αυτόν τον τομέα».

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: «Ζούμε σε μια εποχή όπου οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο μας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον με διαφορετικές απαιτήσεις και προσανατολισμό, που είναι υπό συνεχή διαμόρφωση. Η εκπαίδευση είναι ο πυλώνας κάθε χώρας που επιθυμεί να πετύχει συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και όχι μόνο για κάποιους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας ή οικονομικής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και ο ακαδημαϊκός κόσμος θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε να καταρτίζουν τη σωστή στρατηγική και τον κατάλληλο οδικό χάρτη για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Ο Βασίλης Καφάτος, αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Deloitte partner, Alexander Competence Center president, επισήμανε: «Παρατηρώντας τις ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο εργασίας βλέπουμε πως είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας σε σχέση με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε να δημιουργήσουμε και να παράσχουμε στις επιχειρήσεις τα ταλέντα που χρειάζονται. Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή έχουν ό,τι χρειάζεται ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις γι’ αυτή η μετάβαση. Πρόκειται για μια πόλη δυναμική, η οποία αποδεδειγμένα έχει ιστορικό προσέλκυσης σημαντικών αμερικανικών επενδύσεων. Καθώς παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για την περιοχή, γεννάται η ανάγκη το σύστημα καινοτομίας να πάρει μια οργανωμένη και δομημένη μορφή».



Η Elizabeth K. Lee, γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι αυτή η πόλη και η Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα έχουν μεγάλη οικονομική δυναμική. Αυτό οφείλεται τόσο στη γεωγραφική της θέση, τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες υποδομές της, τους φυσικούς της πόρους και την ομορφιά της. Αλλά κυρίως στο πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιό της. Καθημερινά ακούμε από τους εταιρικούς φίλους μας, Έλληνες και Αμερικανούς, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες για μια σειρά θέσεων εργασίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορικής. Μέρος του προβλήματος είναι η περιβόητη διαρροή εγκεφάλων, και τώρα που δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και η οικονομία στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ισχυρή και σταθερή, πολλοί από τους ταλαντούχους Έλληνες που αναζήτησαν ευκαιρίες στο εξωτερικό τα τελευταία 10-15 χρόνια θα αποφασίσουν να επιστρέψουν. Αλλά είναι επίσης ένδειξη ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την εκπαίδευση και το εργατικό δυναμικό ως εταιρική σχέση».

Ο Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τόνισε: «Το νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", στοχεύει σ' ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό σε πολλά και διαφορετικά συστήματα, με δυνατότητα να ελίσσεται μέσα στον κόσμο. Ανοίγουμε τον χώρο. Ανοίγουμε τη δυνατότητα τα εργαστήρια των ΑΕΙ να διασυνδεθούν με την αγορά εργασίας, να προσφέρουν υπηρεσίες. Στο νέο νομοσχέδιο έχουμε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με θεσμικά εργαλεία για την έρευνα, με πιο βασικό τον εκσυγχρονισμό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά τη διαχείριση ερευνητικών έργων».

Στην ενότητα «Zooming out to the Future of Learning and Work», υπό τον συντονισμό του Δημήτρη Κουτσόπουλου, CEO της Deloitte Greece, αναδείχθηκε η σημασία της διαρκούς αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης, ανάγκη η οποία τεκμαίρεται και από τις σχετικές μελέτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο Lieven De Groodt, Global Learning and Deloitte University Leader της Deloitte, δήλωσε: «Η πανδημία επέβαλε μεγάλες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επιχειρήσεις. Μέσα σε μια νύχτα χρειάστηκε να αναπτύξουμε τις συνεργασίες και την ηγεσία σε ψηφιακό και υβριδικό περιβάλλον. Από τα τυπικά διά ζώσης προγράμματα εκπαίδευσης, σε μια νύχτα, ως επιχείρηση ψηφιοποιήσαμε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να εστιάσουν σε μια νοοτροπία συνεχιζόμενης μάθησης των εργαζομένων. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από πρακτικές καθοδήγησης και συμβουλευτικής».

Ο Wassili Bertoen, Managing Partner στο Deloitte Center for the Edge, υπογράμμισε: «Οι δεξιότητες που μέλλοντος που θα οδηγούν σε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο των επιχειρήσεων όσο και του ανθρώπινου δυναμικού είναι η περιέργεια για γνώση και μάθηση, το πάθος για ανακάλυψη νέων πραγμάτων, η καλλιέργεια της συνεργασίας και η παρακίνηση συνεχών ερωτήσεων».

Ο Andreas Schleicher, διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων στον ΟΟΣΑ, τόνισε: «Οι Έλληνες μαθητές μαθαίνουν πάρα πολλά, γνωρίζουν πολλά, είναι πολύ καλοί στο να αναπαράγουν γνώση, αλλά στον σύγχρονο κόσμο δεν αμείβεσαι γι' αυτό που ξέρεις. Ο κόσμος σε αμείβει για το τι μπορείς να κάνεις με αυτό που ξέρεις. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες των Ελλήνων μαθητών. Η Ελλάδα επενδύει πολλούς πόρους στην εκπαίδευση, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Αν προέρχεσαι από ένα πλούσιο περιβάλλον, θα βρεις τρόπους και να μορφωθείς και να πετύχεις. Αν προέρχεσαι από φτωχή οικογένεια, έχεις μόνο μία ευκαιρία στη ζωή σου, κι αυτό είναι να βρεις έναν πολύ καλό εκπαιδευτικό, ένα πολύ καλό σχολείο, κι αυτό είναι πραγματικά σπάνιο στην Ελλάδα. Πρέπει να προσελκύσετε τους πιο ταλαντούχους εκπαιδευτικούς στις αίθουσες διδασκαλίας, με τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να γίνει περισσότερο ισότιμο, να παρέχει εκπαίδευση ίσων ευκαιριών, όπως σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ασίας».

Στην ενότητα «Innovation and Technological Shifts in Education and Labor Markets» συζήτησε η Allyson Parco, Research Analyst Center for Universal Education, Brookings Institution, με τον Παναγιώτη Κετικίδη, Vice President for Research and Innovation City College.

Ακολούθησε η ενότητα «Provide a Transformative Educational Experience for All Students», στην οποία συνομίλησαν για την εκπαίδευση ο Michael J. Schoenfeld, Vice President for Public Affairs and Government Relations Duke University, και ο Λεωνίδας Τζώνης, Executive Vice President and CFO Hellenic American College.

H αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή δήλωσε: «Υπάρχει ακόμη μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις και εκείνων των εργαζομένων. Η επανακατάρτιση και η ψηφιακή εκπαίδευση (upskilling, reskilling) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσαρμογή όλο και περισσότερων ανθρώπων στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Η ψηφιακή γνώση και η ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες και γι' αυτό το λόγο και τα ευρωπαϊκά προγράμματα στοχεύουν στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ζωής».

Με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα η Themis Christophidou, Directorate-General for Education and Culture European Commission, μίλησε για τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης στην ενότητα «Talking Europe: Inclusion, Mobility and Digital Learning in Exceptional Times».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Θεοχαρόπουλος, Principal at Consulting Deloitte Greece, σε συζήτηση με την Ηρώ Κολιάκου, STEM Coordinator Anatolia College, στην ενότητα «EU Stem Observatory Report» σημείωσε: «Πηγαίνουμε πλέον από την αναλυτική σκέψη στην κριτική σκέψη και από την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, που είναι κλασικό χαρακτηριστικό των Stem υποψηφίων, στην πρωτότυπη σκέψη. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν σε έρευνα που διεξήχθη από την Deloitte δηλώθηκε ότι υπάρχει κάποια αδυναμία στους αποφοίτους Stem στα soft skills (ευελιξία, επικοινωνία, συνεργασία σε ομάδες), ενώ η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που οι εταιρείες δήλωσαν ότι εντοπίζουν και μια αδυναμία στα hard skills. Αυτό αποτυπώνει την αίσθηση που υπάρχει πως τα πανεπιστήμιά μας δεν προετοιμάζουν πολύ καλά τους αποφοίτους για το τι απαιτεί η αγορά εργασίας μόλις βγουν».

Ο Steve Stevens, Coordinator DO Ghent University, και ο Λεωνίδας Τζώνης, Executive Vice President and CFO Hellenic American College, συμμετείχαν στην ενότητα «Entrepreneurship at University as a Catalyst for Innovation», ενώ στην ενότητα «Changing Longstanding Mindsets in Education» συμμετείχε ο Περικλής Μήτκας, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα των ελληνικών πανεπιστημίων σημείωσε πως «διαθέτουν εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, ένα πολύ καλό επίπεδο φοιτητών και οι διδάσκοντες συχνά με την εμπειρία που έχουν από ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία έχουν φοιτήσει ή εργαστεί, εισάγουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και στην έρευνα και καταφέρνουν κάτι δύσκολο, με πολύ λιγότερους αναλογικά πόρους, να μπορούν να συναγωνίζονται επάξια μεγάλα ιδρύματα της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής».

Η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συζήτηση με τη Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Chair, Education-Innovation-Entrepreneurship Committee American-Hellenic Chamber of Commerce, επισήμανε: «Η τουριστική εκπαίδευση είναι αρκετά ταλαιπωρημένη στην Ελλάδα και οι Τουριστικές Σχολές μετά το μνημόνιο υποτιμήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να τους δοθούν ξανά βήμα-βήμα τα εφόδια, τα οποία χρειάζονται για να είναι πιο ενδυναμωμένες και οι απόφοιτοί τους πολύ πιο δυνατοί στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να προσελκύσουμε όσους φεύγουν από τον κλάδο του τουρισμού λόγω της πανδημίας, με θεσμική θωράκιση και νομοθεσία. Το πρόγραμμα 47 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση 20.000 άνεργων και εργαζόμενων στον τουρισμό, το οποίο θα υλοποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια, σε τέσσερις περιόδους για 5.000 δικαιούχους, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία».

Στην τελευταία ενότητα «Workforce Development in Agriculture» της πρώτης ημέρας διεξαγωγής του συνεδρίου «Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022» συμμετείχαν ο Brian J. Schilling, Director Rutgers Cooperative Extension, και η Έφη Λαζαρίδου, Chief Executive Officer, New Agriculture New Generation.

Οι εργασίες της 2ης ημέρας ξεκίνησαν με το εισαγωγικό σημείωμα του Ηλία Σπυρτούνια, γενικού διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, και τη συζήτηση του Νίκου Μπακατσέλου, προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με τον Allan E. Goodman, President and CEO Institute of International Education.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σημείωσε: «Κατά την 1η μέρα του συνεδρίου συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων που συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο απαιτεί την προσοχή μας, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει ο συνδετικός κρίκος της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας μαζί με τις τάσεις της εποχής που διαμορφώνονται από την καινοτομία, την τεχνολογία, αλλά και από το περιβάλλον και τις κοινωνικές προκλήσεις. Αναφέρθηκε ότι το μέλλον είναι εκπληκτικό, γεγονός που όλοι βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινώντας από την υγειονομική κρίση που μας ανάγκασε να αμφισβητήσουμε και να αλλάξουμε τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την αντίληψή μας, ξεκινώντας μια συζήτηση για θέματα που θα έπρεπε, ανεξάρτητα από την κρίση, να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας».

Στην ενότητα «Education and Training of Adults in Greece: Future Needs and Necessary Changes» ο Αλέξης Κόκκος, ομότιμος καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής ερευνών για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον οργανισμό διαΝΕΟσις, συνομίλησε με τη Βενετία Κουσία, Employment Committee, American-Hellenic Chamber of Commerce, επισημαίνοντας: «Δεν είναι καθόλου ευχάριστη η κατάσταση στο πεδίο εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και ίσως είναι από τους χειρότερους τομείς κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ στους σχετικούς δείκτες».

Ακολούθησε η ενότητα «Meeting Future Skills Needs: Revolution or Evolution», στην οποία συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Κουκούντζος, Managing Director Kleemann, ο Γιώργος Μυλωνάς, President & CEO Αlumil, και ο Κώστας Μάλαμας, Managing Partner Veltio Greece. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, γενικός γραμματέας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στην ενότητα «Bringing Closer Theoretical Education to Practice-Market Needs», o Νίκος Παπαϊωάννου, Rector Aristotle University of Thessaloniki, συζήτησε με τον Μπάμπη Μπακολιά, Director and General Manager ANSYS Hellas, για τις πραγματικές ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, ενώ στη συνέχεια ο Ηλίας Σπουρτούνιας, γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αντάλλαξε απόψεις με τον Scott Ralls, President Wake Technical Community College, και τον Robert I. Lerman, Fellow Center on Labor, Human Services and Population, Urban Institute, για τις επιχειρηματικές προοπτικές μέσω της εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις δεξιότητες και τη γνώση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ενότητα «How Technology Transfer Ecosystem Bridges Research Activity with Innovation and the Real Economy» στην οποία συμμετείχε ο Χρίστος Δήμας, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Nico Gariboldi, Site Lead, Global Center for Digital Innovation-Senior Director Pfizer, και συντόνιζε ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, γενικός γραμματέας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από την πλευρά του, ο Χρίστος Δήμας, σημείωσε: «Όταν μια τόσο σημαντική εταιρεία, όπως η Pfizer, επιλέγει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα για να κάνει μια σημαντική επένδυση, δεν μιλάμε απλά για επένδυση κεφαλαίου, αλλά για επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ταλαντούχα άτομα με δεξιότητες και πλέον το ζητούμενο είναι να επιστρέψουν και πολλοί από τους επιστήμονες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Ήταν μεγάλη επιτυχία της Pfizer να αποκτήσει στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους με τέτοια προσόντα, πολλοί από τους οποίους είναι από την Ελλάδα αλλά και κάποιοι Έλληνες που επέστρεψαν από το εξωτερικό, ήταν δηλαδή ένα brain gain».

Στις επόμενες ενότητες «Skills Development and Lifelong Learning Governance» και «Skills Supply and Demand in the Labor Market», η Βενετία Κουσία, Employment Committee, American-Hellenic Chamber of Commerce, συνομίλησε με τη Siria Taurelli, Senior Human Capital Development Expert and Coordinator for Governance and Quality Assurance European Training Foundation, και τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της θεσμικής μεταρρύθμισης του συστήματος κατάρτισης που προωθεί η κυβέρνηση. «Η μεταρρύθμιση αυτή είναι το κλειδί για να πιάσουν τόπο οι πόροι που θα δαπανηθούν για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φτάνουν το 1,1 δισ. ευρώ. Ο νόμος 4921 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο προβλέπει σύστημα αξιολόγησης παρόχων κατάρτισης και η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στα αποτελέσματα που θα έχουν τα προγράμματα αυτά στην αγορά εργασίας».

Ακολούθησε η ενότητα «Entrepreneurship and STEM Education» και η συζήτηση του Ηλία Σπυρτούνια, γενικού διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με τη Ράνια Λάμπρου, STEM Instructor, Directorate of Educational Technology and Innovation Ministry of Education and Religious Affairs.

Οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ενότητα «The Way Forward: Strengthening Local Skills Partnerships», στην οποία συμμετείχε ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Βασίλης Καφάτος.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφάτης τόνισε: «Η κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έκανε τη Θεσσαλονίκη ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Τα 320 νομοσχέδια που έφερε προς ψήφιση σε τρία χρόνια, που συνέπεσαν με τη διαχείριση πολλαπλών κρίσεων, αποτυπώνουν το μεταρρυθμιστικό σθένος. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μαζί με το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τον νέο αναπτυξιακό νόμο αποτελούν εργαλεία στη φαρέτρα της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα πιο σίγουρο και ασφαλές αναπτυξιακό μέλλον».

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Ζέρβας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει, δημιουργεί και είναι εξαιρετικά ελκυστική. Χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία με τους φορείς της πόλης, όπως τους υπόλοιπους δημάρχους, τα πανεπιστήμια, τα επιμελητήρια, προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα που κάνουν ελκυστική την πόλη. Αναφέρθηκε, ακόμη, στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων που υλοποιεί η CISCO μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και στη συνεργασία με τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας που θα δώσει τη δυνατότητα σε φοιτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες να εκπαιδευθούν σε νέες τεχνολογίες.

Ο Βασίλης Καφάτος στάθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης της Deloitte προς τη Θεσσαλονίκη, με την οικοδόμηση του πρώτου κέντρου τεχνολογίας, καινοτομίας και ταλέντου (Deloitte Alexander Competence Center - DACC), το οποίο παράλληλα αποτελεί και το μεγαλύτερo κέντρο στο δίκτυο της Deloitte στην Ευρώπη. Σημείωσε πως το επίκεντρο όλης αυτής της προσπάθειας είναι η εκπαίδευση, η καλλιέργεια ταλέντου και η εστίαση στις δεξιότητες του μέλλοντος, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων.

Κλείνοντας τις εργασίες του «Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022», ο κ. Καφάτος υπογράμμισε ότι ακούστηκαν διαφορετικές σκέψεις και ιδέες για το μέλλον της εργασίας της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. «Αναγνωρίσαμε ότι η εκπαίδευση δεν θα αποτελεί προετοιμασία για τη ζωή, αλλά θα είναι κομμάτι της ίδιας της ζωής. Αναφερθήκαμε σε πολύ διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον, συνδυάζοντας γνώσεις STEM, υβριδικές ικανότητες, προσαρμοστικότητα και κριτική σκέψη. Οι παραπάνω τάσεις, αλλαγές και δυνατότητες δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα, να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και να εστιάσει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μέλλοντος».