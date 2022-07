Παραδόθηκε το Ξενία Κύθνος και οι ιαματικές πηγές στον επενδυτή

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα, Δευτέρα, 18 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά Κύθνου τελετή παράδοσης του ξενοδοχείου «Ξενία Κύθνος» και των εγκαταστάσεων χρήσης των ιαματικών πηγών «Άγιοι Ανάργυροι» και «Κάκκαβος» στην εταιρεία Xenia Kythnos, που αναδείχθηκε πλειοδότρια στη διαγωνιστική διαδικασία.

Στην τελετή, η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Κύθνου, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, οι επενδυτές, Avraham και Michal Ravid, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Δωρόθεος. To Υπερταμείο εκπροσώπησε η Ναταλία Θεοδούλου, Public Reforms Advisor.

Η εταιρεία Xenia Kythnos αναλαμβάνει για χρονικό διάστημα 99 ετών το δικαίωμα αξιοποίησης του ξενοδοχείου «Ξενία Κύθνος» και το δικαίωμα χρήσης από την ΕΤΑΔ των δύο ιαματικών πηγών που βρίσκονται μαζί με την ξενοδοχειακή εγκατάσταση, εντός οικοπέδου με έκταση 7.018 τμ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο έχει ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία, δεδομένου ότι κατασκευάσθηκε την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος από τον Δανό αρχιτέκτονα, Christian Hansen. Οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν από τον Ernst Ziller, την περίοδο 1871-1891 και έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία καθώς αποτελούν αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής, άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία των Λουτρών Κύθνου.

Η αξιοποίηση του ξενοδοχείου και των ιαματικών πηγών θα αποτελέσει εμβληματική επένδυση με σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού. Το ξενοδοχείο θα αποκατασταθεί και θα επαναλειτουργήσει μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ θα αναβαθμιστεί και το Μνημείο των ιστορικών εγκαταστάσεων των ιαματικών πηγών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύθνου και του ιαματικού τουρισμού.

Κατά την τελετή παράδοσης, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Η επένδυση θα αναδείξει ακόμα περισσότερο την Κύθνο, θα ενισχύσει την πολιτιστική και περιβαλλοντική ταυτότητα του νησιού, θα τονώσει τον τουρισμό, ειδικά τον ιαματικό τουρισμό, θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η επένδυση αυτή, αλλά και πλήθος άλλων που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, καταδεικνύουν την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την προσέλκυση επενδύσεων, πάντα με γνώμονα το όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της ελληνικής οικονομίας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το «Ξενία Κύθνου», καθώς σφραγίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δημόσιου διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ με τη συνεργασία της ΕΤΑΔ και την παράδοση του ακινήτου στο νέο του ιδιοκτήτη. Μετά από τρεις διαγωνισμούς, το ιστορικό αυτό ξενοδοχείο πέρασε στα χέρια του ισραηλινού επιχειρηματία κ. Avraham Ravid έναντι του ποσού των 2.862.510 ευρώ. Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που θα δώσει νέα πνοή στην Κύθνο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αλλά και ευκαιρίες στους κατοίκους για την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη του νησιού. Παράλληλα, η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των δύο ιαματικών πηγών, αναμένεται να ενισχύσει τον ιαματικό τουρισμό στο νησί, καθιστώντας το ως προορισμό για όλους τους μήνες τους χρόνου».

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που σήμερα, εδώ, σε ένα εμβληματικό για την Κύθνο χώρο, ατενίζουμε την επόμενη ημέρα των ιαματικών λουτρών. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και συνολικά του τοπικού τουριστικού δυναμικού. Αξιοποιούμε ένα σημαντικό πόρο εθνικού πλούτου και ευημερίας. Τα οφέλη είναι πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, η περιοχή και ολόκληρη η Κύθνος αναβαθμίζονται ποιοτικά, ενώ η τουριστική περίοδος αποκτά προοπτική διεύρυνσης. Ναι, η Κύθνος σήμερα μπαίνει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν για την ανεκτίμητη συμβολή τους στην ωρίμανση αλλά και την άρτια προετοιμασία της επενδυτικής αυτής ευκαιρίας. Και βέβαια, τον επενδυτή Avraham Ravid που πίστεψε στην Κύθνο και θα δώσει ξανά πνοή στο εμβληματικό πολυδιάστατο έργο με ιστορικότητα και ποιοτικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά. Και ο Ελληνικός Τουρισμός μπορεί να ατενίζει το μέλλον του με αισιοδοξία και σύγχρονη αντίληψη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το νησί της Κύθνου και το ΤΑΙΠΕΔ. Η αξιοποίηση του «Ξενία Κύθνου» και των ιαματικών πηγών θα αποτελέσει εφαλτήριο περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς θα αναβαθμίσει τις τουριστικές προοπτικές του νησιού με την επαναλειτουργία ενός ιστορικού ξενοδοχείου και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Θα συμβάλλει, επίσης, στην καθιέρωση της Κύθνου ως προορισμού ιαματικού τουρισμού, με την προσέλκυση επισκεπτών όλους τους μήνες του έτους και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η επένδυση είναι σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: είναι το πρώτο ακίνητο με ιαματικές πηγές στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ που αξιοποιείται. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΤΑΔ για την πολύτιμη συνεργασία της στην υλοποίηση του έργου, τον επενδυτή για την εμπιστοσύνη που έδειξε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τον Δήμο Κύθνου για την ευγενική του φιλοξενία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Στέφανος Βλαστός, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το θετικό επιστέγασμα μιας μακράς και συλλογικής προσπάθειας για την αξιοποίηση ενός σπουδαίου ιστορικού ακινήτου, που για δεκαετίες ολόκληρες έμενε αναξιοποίητο. Μέσα από τις φιλόδοξες επενδύσεις που πλέον δρομολογούνται, θα δοθεί νέα τουριστική και οικονομική ώθηση στο νησί της Κύθνου και ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί το επενδυτικό τουριστικό προϊόν της χώρας, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν ένα εμπλουτισμένο προϊόν εναλλακτικού τουρισμού, με υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. Ως ΕΤΑΔ συνεργαστήκαμε στενά και αποτελεσματικά με το ΤΑΙΠΕΔ, ειδικά στο κομμάτι της παραχώρησης των ιαματικών πόρων και για άλλη μια φορά, όπως με τη Μαρίνα Αλίμου, αποδείξαμε ότι είμαστε σε θέση με ευελιξία και αξιοπιστία να προσελκύουμε σημαντικές επενδύσεις για τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον νέο επενδυτή και ως ΕΤΑΔ θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υλοποίηση σοβαρών και βιώσιμων επενδύσεων που αναβαθμίζουν το επενδυτικό τοπίο της χώρας».

Το ζεύγος Michal και Avraham Ravid επισήμανε: «Το Genesis of The Royal Baths of Kythnos είναι ένα όραμα δημιουργίας ενός κέντρου αναζωογόνησης, υγείας και χαλάρωσης με πολυτελείς βίλες, σουίτες, ανοιχτό δημόσιο πάρκο και ίσως μια μέρα, με μια μεγάλη μαρίνα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Λουτρών. Το Genesis είναι ένα project άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ που θα ανοίξει το δρόμο σε πολλές άλλες νέες και καινοτόμες επενδύσεις στο νησί της Κύθνου. Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του Δήμου, των τοπικών αρχών, την υποστήριξη πολιτικών με όραμα και διάθεση να βοηθήσουν στην προώθηση της οικονομίας της Κύθνου, αλλά κυρίως με την στήριξη των κατοίκων του νησιού, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να αναπτύξουμε τον τουρισμό και να χτίσουμε ένα ανεξάρτητο οικονομικά νησί και μία ανεξάρτητη κοινότητα».

O Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε: «Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, χάρη στο σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της χώρας και στο κλίμα εμπιστοσύνης που έχει ενισχυθεί στο εξωτερικό. Ακόμα και στο πιο μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου, το έδαφος που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με τη δουλειά της Περιφέρειας στις υποδομές και στη φήμη των νησιών είναι γόνιμο για την προσέλκυση επενδύσεων, μετατρέποντας τα νησιά της άγονης γραμμής σε νησιά της πρώτης γραμμής και στις επενδύσεις».

Ο Δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, ως δήμαρχος της Κύθνου αλλά και Πρόεδρος ιαματικών πηγών Ελλάδος, να ηγούμαι αυτής της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής και στρατηγικής φύσεως αξιοποίησης και αποκατάστασης ενός σημαντικού έργου, όπου με τις παράλληλες εργασίες υποδομών, θα προσελκύσει εκ νέου, μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού η οποία θα επιτρέψει στην Κύθνο και τους κατοίκους της να απασχολούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σημερινή εκδήλωση, γεμίζει με ελπίδα το μέλλον και δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά του τόπου μας να επιβιώσουν, να ονειρευτούν, να αναπτυχθούν και κυρίως, να τα κρατήσει στο νησί μας».