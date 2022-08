Μηνύματα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ για την έξοδο από την Ενισχυμένη Εποπτεία

Με αναρτήσεις τους Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου χαιρετίζουν την έξοδο της Ελλάδος από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής αναφέρει: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ενωση πάντα στο πλευρό σας».

🇬🇷 Today marks the last day of the enhanced economic surveillance of Greece.



Thanks to the determination and resilience of Greece and its people, the country can close this chapter, and look to the future with confidence.



The EU will always stand by your side. pic.twitter.com/hDnFd9dqB5