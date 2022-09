Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα έχει σταθεί στα πόδια της

Στη συζήτηση-δείπνο με θέμα "Responding to crises: A values-based approach” στο ACG Events Hall του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος συμμετείχαν ο Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, και ο Jack Lew, πρώην Secretary of the Treasury των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της βράβευσής τους με το δεύτερο Διεθνές Βραβείο Φιλελληνισμού Lord Byron. Στην εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ), το Institute of Hellenic Growth & Prosperity του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ­– σε συνέχεια της τελετής βράβευσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την ίδια μέρα στην Ακαδημία Αθηνών– έλαβαν μέρος επίσης οι Έλληνες Υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παρουσία πολλών διακεκριμένων καλεσμένων από τον ακαδημαϊκό, πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση-δείπνο στο ACG Events Hall ανέδειξαν τη σημασία και την αναγκαιότητα προάσπισης των οικουμενικών αξιών για την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο πλανήτης στη σημερινή περίοδο.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Δρ David Horner, Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ανέφερε: «Για 47 χρόνια στη Σμύρνη και 100 χρόνια στην Ελλάδα, το Κολλέγιο εισάγει στην ελληνική κοινωνία τις βέλτιστες πρακτικές της αμερικανικής εκπαίδευσης. Το 2016 και το 2017, καθώς η Ελλάδα δεν είχε ακόμη ορθοποδήσει πλήρως από την οικονομική κρίση, επενδύσαμε σε νέες πρωτοβουλίες όπως το Institute of Public Health, το Institute for Hellenic Culture and the Liberal Arts και το Institute for Hellenic Growth and Prosperity, για να διευρύνουμε περαιτέρω τη συμβολή του Κολλεγίου σε ατομικό αλλά και οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Εναπόκειται σε κάθε γενιά να ανανεώσει τη δέσμευσή της σε διαρκή ιδανικά όπως η καλοσύνη, η αισθητική και η δικαιοσύνη, να μάθει από τις επιτυχίες και τις ελλείψεις του παρελθόντος και να προσπαθήσει να χαράξει έναν καλύτερο δρόμο προς το μέλλον».

Στην εισαγωγική του παρέμβαση, ο Δρ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Chief Consultant και Chair of the Advisory Board στο Institute for Hellenic Growth and Prosperity του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ανέφερε: «Οι κρίσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ζωής, το οποίο οφείλουμε να μελετούμε για να εξάγουμε συμπεράσματα. Σε αυτήν τη διαδικασία, ο ρόλος των οργανισμών και της πολιτικής ηγεσίας είναι πολύ σημαντικός. Η Ευρωζώνη και η Ελλάδα αντιμετώπισαν επιτυχώς την οικονομική κρίση του 2008, όμως τώρα η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση θέτουν νέες προκλήσεις ενώπιόν τους. Για να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει να επανεξετάσουμε τις προηγούμενες κρίσεις και να αναλογιστούμε τι έγινε και με ποιον τρόπο μάς βοήθησε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο παρόν».

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο Klaus Regling, Chief Executive Officer του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ανέφερε πως «τη δεκαετία που πέρασε η Ελλάδα βίωσε μια μεγάλης κλίμακας οικονομική κρίση, η οποία κατέστησε επιτακτική την ενίσχυση της χώρας από τους συμμάχους της στο εξωτερικό. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΔΝΤ συνέδραμαν σημαντικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης χρέους που ταλάνιζε την οικονομία της. Η επιτυχής συνεργασία διαφορετικών οργανισμών και η αλληλεγγύη των κρατών-μελών της ΕΕ βοήθησαν την Ελλάδα να σταθεί ξανά στα πόδια της. Σε μόλις λίγα χρόνια η Ελλάδα κατάφερε όχι απλώς να αποφύγει τον κίνδυνο του Grexit αλλά και να σημειώσει, ακόμη και μετά την πανδημία, μία από τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης».

Ο Jack Lew, πρώην Secretary of the Treasury της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη δύσκολη πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας δηλώνοντας ότι «είναι γεγονός πως οκτώ δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και ευημερούσα, με την Ελλάδα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και να συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της σταθερότητάς της. Οι εξελίξεις του τελευταίου χρόνου απέδειξαν σε όλους μας πόσο σημαντικό ήταν το ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμείνει η Ελλάδα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μέσω των θεσμικών της οργάνων, η Ευρώπη κατάφερε να αντιμετωπίσει από κοινού μία σειρά προκλήσεων, όπως η κρίση χρέους της Ελλάδας και η πανδημία, διαμορφώνοντας μία πλούσια παρακαταθήκη για την αντιμετώπιση προκλήσεων που ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε: «Ως Κυβέρνηση είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, προσαρμοσμένης στις νέες απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον και το οικοσύστημα. Για το 2022, αναμένουμε ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 5,3%. Είναι ενδεικτικό ότι την περσινή χρονιά αλλά και φέτος τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι επενδύσεις αυξήθηκαν πολύ περισσότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Επομένως, παρά τις σοβαρές προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική οικονομία κινείται αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέσω της υλοποίησης επενδύσεων, μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών μπορούμε να οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ρυθμούς υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης».

Με τη σειρά του, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στο εγχείρημα της ελληνικής Κυβέρνησης να αξιοποιήσει την κατάσταση κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, για να μεταβάλει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «η πολιτική μας αντανακλά τις αξίες μας – και είναι πεποίθησή μας ότι τα ψηφιακά εργαλεία είναι εργαλεία τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τις δυνατότητες της Διοίκησης. Υλοποιώντας το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχεδιάσαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση την αρχή ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να λειτουργεί. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε είναι να προσεγγίζουμε τις αλληλεπιδράσεις με το Δημόσιο όχι από τη δική του σκοπιά, αλλά μπαίνοντας στη θέση του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζουμε στο πεδίο μια ψηφιακή πολιτική η οποία λειτουργεί ως οριζόντια κοινωνική πολιτική».

Εισαγωγική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε επίσης και από τον κ. Κωνσταντίνο Βελέντζα, Πρόεδρο και ιδρυτή της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, εμπνευστή-δημιουργό του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού Lord Byron και συνδιοργανωτή της χθεσινής εκδήλωσης, ενώ συντονίστρια της συζήτησης ήταν η δημοσιογράφος Κατερίνα Σώκου, ανταποκρίτρια και Foreign Affairs Analyst στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική προσφορά της Brain & Company.

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) έχει θεσμοθετήσει και απονέμει ετησίως το Διεθνές Βραβείο Lord Byron σε τρεις σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον πολιτικό, πολιτιστικό, ακαδημαϊκό ή επιχειρηματικό κόσμο, των οποίων οι καριέρες χαρακτηρίζονται από μία μακροχρόνια φιλελληνική καταγραφή ή που συνέβαλαν στην κοινωνία με τις δράσεις και τη σταδιοδρομία τους, εμπνευσμένοι από τις αξίες του Ελληνισμού.

Κάθε ένα από τα τρία τιμώμενα πρόσωπα λαμβάνει ένα ασημένιο μετάλλιο, ένα δίπλωμα και μία επιχορήγηση 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, η οποία δωρίζεται στο όνομά τους, σε ένα ίδρυμα της επιλογής τους που δραστηριοποιείται σε τομείς που εξυπηρετούν και προωθούν τις αξίες του Ελληνισμού και του Φιλελληνισμού.

Το Βραβείο, που έχει τεθεί από την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, απονέμεται στο όνομα του Λόρδου Βύρωνα, του μεγάλου ποιητή και φιλέλληνα που πέθανε στο Μεσολόγγι, πολεμώντας στο πλευρό των Ελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1828). Το βραβείο Lord Byron έχει σχεδιαστεί με στόχο να προβάλει διεθνώς τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και τον φιλελληνισμό ως αρετή με ευεργετική επίδραση στις κοινωνίες όλου του πολιτισμένου κόσμου.