Πάνω από έξι στους 10 Έλληνες προτιμούν υπηρεσίες «Buy Now, Pay Later»

Αμέσως μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2022, η Klarna, παγκόσμια τράπεζα λιανικής, πληρωμών και υπηρεσιών αγοράς διεξήγαγε μια έρευνα καταναλωτών σε συνεργασία με το ερευνητικό γραφείο Dynata με στόχο να καταγράψει τις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών. Η έρευνα της Klarna δείχνει ότι οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να κάνουν χρήση υπηρεσιών «Buy Now, Pay Later» καθώς και ότι είναι ισχυροί υποστηρικτές του trend των αγορών μέσω διαδικτύου.

Αξιοσημείωτα σημεία της έρευνας αποκαλύπτουν ότι:

1. Άνοδος του Buy Now Pay Later: Τρεις φορές περισσότεροι Έλληνες αγοραστές θα προτιμούσαν υπηρεσίες «Buy Now, Pay Later» (63%) έναντι πιστωτικών καρτών (22%).

Οι Έλληνες αγαπούν το BNPL. Η Ελλάδα σκοράρει πιο ψηλά από άλλες χώρες στην προτίμηση επιλογών Buy Now, Pay Later έναντι πιστωτικών καρτών.

Το 61% των Ελλήνων αγοραστών εγκαταλείπουν τις πιστωτικές τους κάρτες για Buy Now, Pay Later υπηρεσίες, επειδή οι πιστωτικές κάρτες έχουν πρόσθετες χρεώσεις και τόκους.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους καταναλωτές, οι κύριοι λόγοι που επιλέγουν την υπηρεσία Buy Now, Pay Later έναντι πιστωτικών καρτών είναι η αποφυγή ανοικτών οφειλών και η εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, είναι ξεκάθαρα πιο οικονομική λύση σε σύγκριση με τις πιστωτικές κάρτες που έχουν πρόσθετες χρεώσεις και τόκους.

2. BNPL στο ταμείο: Το 84% των αγοραστών είναι πιο θετικά προσκείμενοι στις αγορές από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα τους έδινε τη δυνατότητα να πληρώσουν μετά την παράδοση (επιλογή BNPL).

Το 59% των καταναλωτών αναμένει από τους εμπόρους να επενδύσουν σε τεχνολογίες (π.χ. BNPL) που θα τους παρέχουν εύκολες διαδικτυακές πληρωμές. Το 64% αυτών δηλώνει το ίδιο για τα φυσικά καταστήματα.

Το 95% θεωρεί χρήσιμο να έχει την επιλογή να χωρίσει την πληρωμή του σε ισόποσες δόσεις για ένα προϊόν ή υπηρεσίας υψηλής αξίας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις ή τόκους.

Οι Gen Z* επιλέγουν υπηρεσίες BNPL στο ταμείο, καθώς θεωρούν πως είναι πιο φιλική προς τον καταναλωτή

3. Σαφείς προσδοκίες από τις νεότερες γενιές: Το 70% των Gen Z’ers και Millennials στην Ελλάδα προτιμούν να κάνουν τουλάχιστον τις μισές αγορές τους σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ξεπερνώντας ακόμα και καταναλωτές σε πιο ανεπτυγμένες αγορές όπως αυτή της Γερμανίας και των ΗΠΑ.

9 στους 10 Έλληνες καταναλωτές πιστεύουν ότι αγοράζοντας μέσω online καταστημάτων εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.

Οι Έλληνες αγοραστές κατατάσσονται στην 3η θέση (μέσα από 14 χώρες) σε ότι αφορά την προτίμηση τους για ηλεκτρονικές αγορές, πίσω μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.

Το 68% πιστεύει ότι, σε 5 χρόνια από τώρα, θα αυξήσει τις ηλεκτρονικές αγορές του μέσω κινητού τηλεφώνου, φτάνοντας τα επίπεδα υιοθέτησης του mobile shopping στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager Greece της Klarna επισημαίνει:

«Η έρευνα δείχνει ότι οι συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, με τις διαδικτυακές αγορές να αυξάνονται εκθετικά και να ξεπερνούν ακόμη και πιο ώριμες αγορές. Οι Gen Z'ers και Millennials προτιμούν τις ηλεκτρονικές αγορές, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία αγορών από τους διαδικτυακούς εμπόρους. Στόχος της Klarna είναι να βελτιώσει το ταξίδι του καταναλωτή παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές πληρωμής, καθώς και προσφέροντας εργαλεία στους τοπικούς εμπόρους για μια ξέγνοιαστη εμπειρία αγορών».

Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν ήδη να ψωνίσουν με την Klarna σε περισσότερα από 200 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των aboutyou.gr & public.gr και απολαμβάνουν τις ευέλικτες επιλογές πληρωμών της Klarna, τις προσφορές, την έμπνευση για αγορές καθώς και προνόμια μετά την αγορά, όπως παρακολούθηση παράδοσης, απρόσκοπτες επιστροφές και παρακολούθηση αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Klarna και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι έμποροι που ενσωματώνουν τη Klarna στο checkout στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο https://www.klarna.com/gr/business/.

Για να δείτε την πλήρη έρευνα του Shopping Pulse της Klarna, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.