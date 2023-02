Ποια μεγάλα ξενοδοχεία κάνουν πρεμιέρα το 2023

«Ηχηρές» αφίξεις που θα αλλάξουν τις ισορροπίες στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη και θα εμπλουτίσουν παράλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση του προφίλ της Ελλάδας ως προορισμού για τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας αναμένονται μέσα στο 2023. Ισχυρά brands θα κάνουν για πρώτη φορά το ντεμπούτο τους στην Ελλάδα, τη στιγμή που διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες θα διευρύνουν το αποτύπωμά τους στη χώρα, προσθέτοντας περισσότερες μονάδες κάτω από την ομπρέλα τους.

Τα δεδομένα που κατέγραψε την τελευταία διετία ο ελληνικός τουρισμός στον δρόμο για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του brand στα χρόνια της υγειονομικής κρίσης αποτελούν πόλο έλξης για Ελληνες και ξένους επενδυτές, οι οποίοι ποντάρουν στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, δρομολογώντας projects πολλών αστέρων, με στόχο την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλού εισοδηματικού προφίλ και την αναβάθμιση των διαθέσιμων παροχών.

Στο κάδρο των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της παρουσίας τους στην Ελλάδα, μπαίνουν όχι μόνο ελληνικά νησιά πρώτης γραμμής που αποτελούν διαχρονικά δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και λιγότερο αναγνωρίσιμοι προορισμοί, καθώς και αστικά κέντρα, σηματοδοτώντας αφίξεις πολλών αστέρων σε όλη τη χώρα.

Για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχειακά brands της Ασίας. Το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στην περιοχή Navarino Bay της Costa Navarino στη Μεσσηνία, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τον προορισμό. Στην ίδια κατεύθυνση, μάλιστα, η άφιξη της Navarino Agora, που θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για όλους τους επισκέπτες της Costa Navarino αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και του νέου Watersports Hub τον Απρίλιο, αναμένεται να συμπληρώσουν τη μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που προσφέρει ο προορισμός, ο οποίος πλέον έχει μπει δυνατά στον διεθνή ξενοδοχειακό χάρτη.

Το ντεμπούτο του στην Κέρκυρα θα κάνει το προσεχές καλοκαίρι και το Ikos Odisia που αναπτύσσεται από τον όμιλο Sani/Ikos. Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα που θα βρίσκεται στη θέση του ιστορικού Club Med, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω το προφίλ της Κέρκυρας ως τουριστικού προορισμού. Το συγκεκριμένο resort είναι το δεύτερο του ομίλου στο νησί των Φαιάκων, αφού ήδη στον ίδιο κόλπο λειτουργεί το Ikos Dassia.

Το καλοκαίρι του 2023 θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 196 δωματίων, θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα της τρίτης μονάδας με το brand Curio στην Ελλάδα, μέσα σε τρία χρόνια, και την επιστροφή της Hilton στο νησί των Ιπποτών.

Για την άνοιξη του 2023 έχει μετατεθεί η μεγάλη πρεμιέρα του πρώτου resort με το brand της One & Only του ομίλου Kerzner στην Ελλάδα, του One & Only Kéa Island στην Τζια. Την επένδυση, προϋπολογισμού περί των 150 εκατ. ευρώ, υλοποιούν η Dolphin Capital και ο όμιλος Kezner. Αντίστοιχα, στη Γλυφάδα, στη Βούλα και στην Πάρο θα λειτουργήσουν μέσα στο 2023 τα τρία νέα τουριστικά της projects από τη Grivalia Hospitality, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και στην ενίσχυση του μεριδίου της Ελλάδας στον high-end τουρισμό.

Το ντεμπούτο του στην αθηναϊκή Ριβιέρα θα κάνει το καλοκαίρι του 2023 το One & Only Aesthesis, όπως θα μετονομαστούν τα ιστορικά «Αστέρια Γλυφάδας». Το δεύτερο project της Grivalia που θα κάνει πρεμιέρα το 2023 είναι το ultra-luxury glamping που αναπτύσσεται στη Βούλα, ενώ εντός του 2023 θα λειτουργήσει επίσης η τουριστική ανάπτυξη της εταιρείας στην Πάρο, το Piperi, δυναμικότητας 38 κλειδιών.

Τον Απρίλιο θα ανοίξει τις πόρτες του για πρώτη φορά το Domes Noruz Kassandra της Domes Resorts, η οποία επεκτείνεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 182 κλινών, είναι το δεύτερο κατά σειρά «Νoruz», μετά το DOS Noruz Chania, Autograph Collection που λειτουργεί ήδη στην Κρήτη. Εντός του τρέχοντος έτους η Domes Resorts αναμένεται να λειτουργήσει το πολυτελές Domes White Coast Milos στη Μήλο, το οποίο εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Invel Real Estate και την Prodea Investments.

Μέσα στο 2023 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πρώτο InterContinental Resort εκτός Αθήνας, στη θέση του παλιού ξενοδοχείου «Ερμής», πρώην ιδιοκτησίας του ομίλου Μαμιδάκη, στον Αγιο Νικόλαο. Το InterContinental Resort Crete θα διαθέτει 205 δωμάτια, όλα με ιδιωτικές βεράντες.

Το χαρτοφυλάκιό της αναμένεται να ενισχύσει με την προσθήκη εννέα ξενοδοχείων που θα λειτουργήσουν μέσα στο 2023 η Brown Hotels. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, στην Αθήνα αναμένεται να προστεθούν τα Brown Spices, Sans Rival, Museum Hotel, και Lycourgou, στη Θεσσαλονίκη το πρώην ξενοδοχείο «Βιέννη» και το Tobacco, στο Λουτράκι το ανακαινισμένο Ελπίς και το Villa Brown Loutraki και στα Χανιά το Mr & Mrs White Resort & Spa.

Μέσα στο β’ εξάμηνο του 2023 θα ανοίξει στην Αθήνα το Radisson RED Mitropoleos Square Athens, το πολυτελές hospitality brand Radisson RED που κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας το portfolio της Radisson στην Ελλάδα. Τις πρώτες ημέρες του 2023 έκανε το ντεμπούτο του στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά και το ξενοδοχείο The Social Athens Hotel Kolonaki, δυναμικότητας 25 δωματίων, από τον όμιλο Radisson. Το νέο ξενοδοχείο της οδού Βουκουρεστίου είναι το αποτέλεσμα της ολικής μεταμόρφωσης ενός «ασφαλιστικού» κτιρίου, ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ.

Ο Μάρτιος θα σηματοδοτήσει την άφιξη στην Ελλάδα της Dusit Hotels and Resorts, η οποία επιχειρεί πλέον το μεγάλο άνοιγμα στην Ευρώπη, με στόχο να διευρύνει την παρουσία της διεθνώς. Η εμφάνιση της ταϊλανδέζικης αλυσίδας ξενοδοχείων στη Γλυφάδα, όπου θα κάνει το ντεμπούτο της επί ελληνικού εδάφους με το νέο boutique ξενοδοχείο Dusit Suites Athens, θα σημάνει την αναβίωση ενός ιστορικού ξενοδοχείου σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία κυριαρχούν οι προσδοκίες για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Μέσα στο 2023 θα κάνουν πρεμιέρα δύο ακόμη ξενοδοχεία, ένα εκ των οποίων θα ενταχθεί στο δίκτυο της Design Hotels του ομίλου της Marriott. Ο λόγος για το Pnoēs Tinos που θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του στον Αγιο Φωκά της Τήνου, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο κυκλαδίτικο νησί. Την άνοιξη του 2023 έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει και το ξενοδοχείο ΜΑΝΝΑ στην Αρκαδία, μία μονάδα, δυναμικότητας 32 δωματίων, που αποτελεί ανακατασκευή ενός κτιρίου το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως σανατόριο.

Το 2023 θα ολοκληρωθεί και η επένδυση των 150 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου Grand Hyatt της Ευρώπης, του Grand Hyatt Athens στη λεωφόρο Συγγρού. Το project, εκτός από την ανάπλαση του ιστορικού ξενοδοχείου που λειτουργούσε με την επωνυμία Athens Ledra, περιλαμβάνει την επέκτασή του στο όμορο ακίνητο το οποίο φιλοξενούσε μέχρι πρότινος τον κινηματογράφο Odeon Starcity. Το πλήρως αναμορφωμένο Grand Hyatt Athens θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της ελληνικής πρωτεύουσας τόσο σε επίπεδο συνεδριακών χώρων, όσο και σε επίπεδο δυναμικότητας δωματίων.