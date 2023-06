Ερχεται στην Αθήνα το συνέδριο διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας από την CFA

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) διοργανώνει το Συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας (Private Wealth Management Conference) στην Αθήνα, στις 15 Ιουνίου 2023, στο ξενοδοχείο Athens Capital. Το συνέδριο προσκαλεί επαγγελματίες του τομέα διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας της Ελλάδας και του εξωτερικού να συζητήσουν τις τάσεις της αγοράς, να ανταλλάξουν ιδέες και την εμπειρία τους, φέρνοντας κοντά τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τους ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικούς αναλυτές που αναζητούν καλύτερη κατανόηση των τάσεων στο buy-side, καθώς και σε μεμονωμένους επενδυτές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα.

Τα κεντρικά θέματα προς συζήτησης είναι η επενδυτική στρατηγική, η φορολογία και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας καθώς και οι επενδύσεις στη νέα εποχή του ESG που υπαγορεύεται από τη νέα γενιά επενδυτών που έρχεται σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Ο στόχος του συνεδρίου είναι η παροχή πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη πιο ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων και στη βελτίωση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων.

Η ατζέντα του συνεδρίου συμπεριλαμβάνει τρεις ημερίδες, μία παρουσίαση και μία κεντρική ομιλία, με συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό .

Η πρώτη ημερίδα «Market Trends» θα καλύψει ζητήματα και τάσεις υψηλής σημασίας που επηρεάζουν τον κλάδο διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας. Στην δεύτερη ημερίδα «Tax Issues and Legal Considerations for HNWI and Family Offices» θα συζητηθούν ορισμένοι από τους βασικούς φορολογικούς και νομικούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι HNWI και οι εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας καθώς και οι στρατηγικές που υπάρχουν στη διάθεσή τους για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών. Στην τελική ημερίδα, «Embedding Alternative Investments and ESG Considerations in Traditional Portfolios» οι ομιλητές θα συζητήσουν πώς η ενσωμάτωση τόσο των εναλλακτικών επενδύσεων (Hedge Funds, Start-ups, Crypto, κτλ.) όσο και των κριτηρίων ESG έχει επηρεάσει τον τρόπο δομής των παραδοσιακών χαρτοφυλακίων. Η κεντρική ομιλία με θέμα « Private Wealth and Sustainable Investing. A Regulator’s View» θα γίνει από την κα Νατάσα Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

To πρώτο Συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA έχει ως Χρυσό Χορηγό την Grant Thornton Greece, Ασημένιους Χορηγούς τηνSYSTEMIC, καθώς και την CAIA Association, Χορηγό Επικοινωνίας την Euro2day και τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, από το 2002 που ιδρύθηκε, συμβάλλει συνεχώς στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δίνει το στίγμα της Ελληνικής αγοράς με τις πρωτοβουλίες της και προάγει το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute.

