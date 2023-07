Ολοκληρώθηκε το συνέδριο διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας από τη CFA στην Αθήνα

Για πρώτη φορά η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) διοργάνωσε συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 2023 στο ξενοδοχείο Athens Capital. Οι σύνεδροι αριθμούσαν άνω των 80 στελεχών από τον Ελληνικό και διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και από τον νομικό και συμβουλευτικό τομέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ατζέντα του συνεδρίου συμπεριέλαβε τρεις ημερίδες, μία παρουσίαση και μία κεντρική ομιλία, με συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου η κα Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA καλωσόρισε του σύνεδρους, χορηγούς και διακριμένους ομιλητές και τόνισε ότι η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών για άλλη μία φορά αναγνώρισε τις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς, και μέσω των πρωτοβουλιών της συνδράμει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στην εναρκτήρια ομιλία η κα Αλεξία Δρακοπούλου, CFA, Senior Investment Advisor στην Wealth Financial Services και μέλος της ομάδας διοργάνωσης του Συνεδρίου, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις δυσκολίες του κλάδου μέσα στα χρόνια της Ελληνικής κρίσης και πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανοδική τάση στον κλάδο, καθώς επίσης μίλησε για τις ανεξάρτητες εταιρείες (boutique επιχειρήσεις) διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών των προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας (HNWI) τα τελευταία χρόνια αλλά και για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

Στην πρώτη ημερίδα «Market Trends» που συντόνισε η κα Αλεξία Δρακοπούλου, CFA, συμμετείχαν οι κκ. Φώτιος Κασσιαδίνης, Executive Director, EMEA Head of Indexed Investments & Solutions στην MSCI, Κωνσταντίνος Πέππας, Senior Investment Manager στην ASOFIN Management και Ηλίας Συλιβάνης, Investment Strategist στην Hellenic Asset Management. Οι τρεις ομιλητές εξέφρασαν τις θέσεις τους για τις διεθνείς αγορές, τις επιπτώσεις της επιθετικής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών και πως μπορούν οι επενδυτές να ενσωματώσουν στην στρατηγική τους επενδύσεις σταθερού εισοδήματος αλλά και εναλλακτικές επενδύσεις προκειμένου να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον. Τέλος, τόνισαν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με βάση τη σταθερότητα, την ισχυρή επιχειρηματικότητα, τα έσοδα από τον τουρισμό και τα μέτρα προσέλκυσης νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο κ. Μάριος Ραφαήλ, Head of Geneva Office της Henley & Partners Switzerland, με εξειδίκευση στη συμβουλή προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας σε θέματα επενδυτικής μετανάστευσης, παρουσίασε σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις μεταναστεύσεις των προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας και εξέπλησσε τους σύνεδρους με το γεγονός ότι το 2022 η Ελλάδα ανήκε στη λίστα των 10 χωρών με τις υψηλότερες καθαρές εισροές εκατομμυριούχων και ανέβηκε στην έκτη θέση για το 2023, ενώ η πρώτη χώρα που προσέλκυσε εισροές το 2023 είναι η Αυστραλία. Αναμένεται η Ελλάδα να γίνει κόμβος πλούτου στο προσεχές μέλλον.

Ο κ. Παναγιώτης Πόθος, Partner, Head of Tax Department της KG Law Firm, συντόνισε τη δεύτερη ημερίδα, με θέμα «Tax Issues and Legal Considerations for HNWI and Family Offices», όπου οι ομιλητές, οι κκ. Κωνσταντίνος Κουνάδης, Tax Principal and IBC Director στην Grant Thornton, Πέτρος Μαχάς, Founding Partner & Chairman της Machas & Partners Law Firm και Μάριος Ραφαήλ, ανέλυσαν τους βασικούς φορολογικούς και νομικούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και οι εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, και μίλησαν αρκετά για τη σημαντικότητα του θεσμού των trusts καθώς και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής των εταιρειών διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας στην Ελλάδα.

Στην κεντρική ομιλία της, η κα Νατάσα Στάμου, Β΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μίλησε για εποπτικά και κανονιστικά θέματα που άπτονται τον κλάδο διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας και εξέφρασε την άποψή της ότι ο κλάδος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και τόνισε τη σημαντικότητα της διαγενεακής δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην τρίτη και τελική ημερίδα, «Embedding Alternative Investments and ESG Considerations in Traditional Portfolios», η συντονίστρια, κα Laura Merlini, CAIA, CIFD, Managing Director EMEA της CAIA Association, καθοδήγησε τους ομιλητές, κκ. Aveesh Acharya, EMEA Markets Specialist στην Bloomberg, Χρήστος Αβραμίδης, CEO της Orymil S.A. και Χρυσάνθη Βακλά, Deputy CEO της Susten, σε συζήτηση σχετικά με την ενσωμάτωση των εναλλακτικών επενδύσεων και παραγόντων ESG στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, όπου τα κύρια συμπεράσματα ήταν η κρισιμότητα της διαθεσιμότητας ESG δεδομένων υψηλής ποιότητας για τη λήψη αποφάσεων, η έμφαση στην απόδοση των ενναλακτικών επενδύσεων παρά στους κινδύνους τους και η σημαντικότητα και ελκυστικότητα του venture capital ως ενναλακτική επένδυση για πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Στο τέλος, η κα Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, τόνισε τη συμβολή του καθενός ξεχωριστά με τις τοποθετήσεις του στην επιμόρφωση των συνέδρων σε θέματα φορολογικά, νομικά, θέματα βιωσιμότητας και νέων τάσεων στη διαχείριση περιουσίας και στη λήψη πιο εμπεριστατωμένων αποφάσεων για τις αποδοτικότερες επενδύσεις των πελατών τους.

To πρώτο Συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA είχε ως Χρυσό Χορηγό την Grant Thornton, Ασημένιο Χορηγό την Systemic, Συνεργάτη Εκπαίδευσης την CAIA Association και Χορηγό Επικοινωνίας την Euro2day, και διοργανώθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected].