Σταϊκούρας: Check in για ταξιδιώτες του Ελ. Βενιζέλος από το λιμάνι του Πειραιά

Μια νέα καινοτόμα υπηρεσία για τους ταξιδιώτες εγκαινίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς πλέον αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν το check in της πτήσης τους από το λιμάνι του Πειραιά. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η υπηρεσία «In Town Check In» τους επιτρέπει να εξοικονομούν χρόνο, αλλά και να συνεχίζουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και με ενδιάμεσες στάσεις μέχρι το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ελκυστικό και αποτελεσματικό σύστημα υπηρεσιών μεταφορών, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας», δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας, εγκαινιάζοντας τον τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «In Town Check In» στο λιμάνι του Πειραιά, παρουσία εκπροσώπων της ναυτιλίας αλλά και των αερομεταφορών.

«Αποδεικνύουμε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες υποδομές προάγουν τις συνδυασμένες μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών με τις αστικές συγκοινωνίες, για τη μετάβαση από το λιμάνι του Πειραιά στο Αεροδρόμιο, αλλά και στην καρδιά της πόλης. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργούν νέες ευκαιρίες, διαμορφώνοντας το πεδίο για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, όπως το ‘‘In Town Check In’’, με υψηλή προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της Αττικής, αλλά και συνολικά στην επικράτεια», επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας.

Εκτίμησε, τέλος, πως «το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα θα συναντήσει την ανταπόκριση του επιβατικού κοινού και θα αποτελέσει τον οδηγό για την ανάπτυξη της ίδιας αλλά και ανάλογων υπηρεσιών και σε άλλα κομβικά σημεία, στο μέλλον».

Απ’ την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς επισήμανε: «Το ‘‘In Town Check In’’ αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια που, αξιοποιώντας τις υποδομές και την ψηφιακή τεχνολογία, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διασύνδεση λιμανιών και αεροδρομίων, αναβαθμίζοντας συνολικά το επίπεδο της ταξιδιωτικής εμπειρίας στη χώρα μας».

Όπως είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η υπηρεσία αυτή βρήκε πρόσφορο έδαφος χάρη στον συντονισμό του θεσμικού πλαισίου και τις συνέργειες με αρμόδιες αρχές και οργανισμούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μάλιστα, η συνεργασία με τις αστικές συγκοινωνίες δίνει ένα σαφές μήνυμα για τη στροφή στην κουλτούρα των συγκοινωνιών στην πόλη μας».

Σημειώνεται ότι η νέα υπηρεσία προσφέρει στους επιβάτες εξαιρετικά χρήσιμες υπηρεσίες για το ταξίδι τους και μεγάλη ευκολία. Με το «In Town Check In», οι ταξιδιώτες μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο θα έχουν τη δυνατότητα να επικυρώσουν το αεροπορικό τους εισιτήριο, να αφήσουν τις αποσκευές τους, που θα μεταφερθούν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και εν τέλει να κερδίσουν επιπλέον χρόνο στην πόλη προτού ταξιδέψουν.