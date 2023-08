Καρατομούνται επτά αξιωματικοί της ΕΛΑΣ μετά το φιάσκο με τους Κροάτες χούλιγκαν

Σε απομακρύνσεις σειράς στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου, μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια με εμπλοκή κροατών χούλιγκαν.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός επισημαίνει τα εξής:

Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Ενός νέου παιδιού, που έχασε τη ζωή του αδικαιολόγητα, μην πω τζάμπα.

Ο αθλητισμός δεν είναι χώρος βίας και η φίλαθλη ιδιότητα δεν πρέπει να αμαυρώνεται από τον οπαδισμό. Δυστυχώς, πάρα τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, ιδίως μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να νικήσουμε την οπαδική βία. Θα επιμείνουμε στην κατεύθυνση αυτή, πιο συστηματικά και πιο εντατικά. Αλλά, προφανώς, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα, σε κάθε επίπεδο: αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, πολιτικό και ευρύτερα κοινωνικό. Είναι η ώρα της συνεργασίας και της προσπάθειας, όχι της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης που δεν προσφέρουν τίποτα: δεν αποκαλύπτουν, δεν δίνουν λύσεις, αλλά περισσότερο συσκοτίζουν και συγκαλύπτουν το πρόβλημα. Πρόβλημα βαθύτατο, ριζικό και πανευρωπαϊκό, αφού στην προκειμένη περίπτωση εμπλέκονται οπαδοί από διάφορα κράτη, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει διεθνή δίκτυα βίας και δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες.

Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, πρωτοστατούσης της ΕΛ.ΑΣ, λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και είναι σε διαρκή διαβούλευση με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, καθώς εκκρεμεί η διεξαγωγή σημαντικών αγώνων της UEFA σε ελληνικό έδαφος τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Όσον αφορά το γεγονός της διέλευσης των οπαδών της Dinamo Zagreb από τα ελληνικά σύνορα, την πορεία τους εντός της Ελλάδας και την τελική άφιξή τους στον τόπο των επεισοδίων, δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Το γεγονός είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, καθώς είναι σαφώς κατώτερο των δυνατοτήτων και της αποδεδειγμένης ικανότητας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ναι μεν προχώρησε γρήγορα στην προσαγωγή και σύλληψη 98 ατόμων, στον τομέα όμως της πρόληψης και της αποτροπής απέτυχε.

Για αυτό έδωσα εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, να προχωρήσει άμεσα στις παρακάτω κινήσεις:

Εξυπακούεται, φυσικά, ότι οι απομακρύνσεις και οι μετακινήσεις, εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν θα σταματήσουν εδώ. Για αυτό και, παράλληλα, έδωσα εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για την τάχιστη διεξαγωγή και περάτωση εσωτερικής έρευνας για την πλήρη διακρίβωση των συμβάντων, από την είσοδο των οπαδών στην Ελλάδα και ύστερα, ώστε να εντοπισθούν και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες, σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή.

Η έρευνα θα ανατεθεί σήμερα από τον Αρχηγό σε Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ..

Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι υπάρχει η ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε με πολλή και σκληρή δουλειά η ΕΛ.ΑΣ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας στον τομέα της οπαδικής βίας. Αλλά χρειάζεται παράλληλα μια πανστρατιά, σε κάθε επίπεδο».

Αν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου νομίζει ότι θα κρυφτεί από τις ευθύνες του με την απομάκρυνση επτά αξιωματικών, είναι γελασμένος, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αντί για αποποίηση ευθυνών και δηλώσεις δήθεν αποφασιστικότητας, ο κ. Οικονόμου θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Θα ήταν το ελάχιστο δείγμα ευθιξίας για το γεγονός ότι κομβόι με ακροδεξιούς χούλιγκαν από την Κροατία διέσχισαν ανενόχλητοι τη χώρα μέχρι την Αθήνα και δολοφόνησαν έναν νέο άνθρωπο».

«Η αποπομπή περιφερειακών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποσείει τις σοβαρές πολιτικές ευθύνες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, για την επιχειρησιακή αποτυχία και τον διεθνή διασυρμό της χώρας», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης.

Οπως αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, «η διαρροή εσωτερικού εγγράφου που καταδεικνύει ότι τελούσε εν γνώσει τους, η μετακίνηση των χούλιγκαν της κροατικής ομάδας είναι κόλαφος.

Πολλώ δε μάλλον όταν αποφασίζεται ως επιχειρησιακό σχέδιο η «διακριτική παρακολούθηση τους».

Οι Κροάτες χούλιγκαν διέσχισαν την Εθνική Οδό ως την Αθήνα, σε αυτοκινητοπομπή, ενώ υπήρχε σχετική απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων από την UEFA.

Χρησιμοποίησαν τον ΗΣΑΠ, αποβιβάστηκαν σε σταθμό κοντά στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και κινήθηκαν με ρόπαλα και μαχαίρια προς το γήπεδο της ΑΕΚ.

Άλλο ένα δείγμα «αποτελεσματικότητας» του αποτυχημένου «επιτελικού κράτους».

Αναμένουμε άμεσα την ανάληψη ευθύνης για το επιχειρησιακό αυτό φιάσκο και την παραίτηση του κ. Οικονόμου.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θύμα έναν 29χρονο οπαδό της ΑΕΚ. Συνολικά έγιναν 98 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στα επεισόδια, ενώ ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών.

Το χρονικό των επεισοδίων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Dinamo Zagreb, μαζί με Έλληνες οπαδούς-συνεργούς τους, βρέθηκαν στον Περισσό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Α.Ε.Κ..

Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, που προέβησαν σε ρίψεις φωτοβολίδων, αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αντικειμένων, πετρών, αλλά και χρήση αυτοσχέδιων ροπάλων. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μιάμιση ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της φιλοξενούμενης ομάδας και της αποχώρησής της από το γήπεδο, καθώς και των παραγόντων, συνοδεία αστυνομικών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέστειλαν την συμπλοκή, ενώ γρήγορα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν συνολικά 98 άτομα, εμπλεκόμενα στα επεισόδια. Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή της υπόθεσης συνεχίζεται εντατικά.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt