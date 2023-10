Samsung: Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές συσκευές για το Δημόσιο

Το ψηφιακό οπλοστάσιό τους με όχημα τη Samsung επέλεξαν να δημιουργήσουν η ΑΑΔΕ, οι Ειδικές Δυνάμεις Στρατού, η ελληνική αστυνομία, αλλά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Μέσω συσκευών και εφαρμογών η Samsung Electronics Hellas και η Samsung Data Systems συνεργάζονται με άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών - τεχνολογίας και δημιουργούν λύσεις για δημόσιες υπηρεσίες και δήμους βελτιώνοντας την καθημερινότητα εργαζομένων αλλά και πολιτών.

O Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος Κινητών Συσκευών της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο, μιλώντας στο Euro2day.gr στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης συνεργασίας που αφορά το Ψηφιακό Επιχειρησιακό Κέντρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τόνισε ότι η Samsung μέσω των συνεργασιών της ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

«Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν και άλλα τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των διαδικασιών και των υπηρεσιών των δημόσιων οργανισμών. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, προσαρμόζουμε τις λύσεις μας ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες κάθε οργανισμού», είπε με νόημα.

Ο κ. Παρασκευόπουλος επισημαίνει ότι ένα μεγάλο ατού της Samsung είναι η έμφαση που έχει δώσει στον τομέα της ασφάλειας με την πλατφόρμα Knox που ενσωματώνουν οι συσκευές της να αποτελεί μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Όσον αφορά στους κλάδους για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς της Samsung, τα logistics, η υγειονομική περίθαλψη, το λιανεμπόριο και ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι από αυτούς στους οποίους έχουν ήδη γίνει αρκετές κινήσεις από πλευράς της ελληνικής θυγατρικής του κορεατικού κολοσσού των ψηφιακών τεχνολογιών.

H ΑΑΔΕ

Η επιχειρησιακή λειτουργεία του Ψηφιακού Επιχειρησιακού Κέντρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 με τελωνιακούς, φορολογικούς και προληπτικούς ελέγχους με πάνω από 100 ελεγκτές στο πεδίο.

Η αίθουσα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό από τη Samsung τόσο σε συσκευές, όσο και σε ειδικό λογισμικό. Στον εξοπλισμό της αίθουσας συμπεριλαμβάνονται συστήματα διοίκησης, ελέγχου – επικοινωνίας και συντονισμού με τις κινητές ομάδες, τα drones και αντιλαθρεμπορικά πλοία.

Η Αίθουσα Επιχειρήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που καταλήγει στην παρακολούθηση των συναλλαγών και διεθνών εμπορικών ροών μέσω της δημιουργίας Ελληνικού Ψηφιακού Τελωνίου «Hellenic Custom Digital Border».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Samsung Technology Day», η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Samsung αναγνώρισε την επιτυχημένη μετάβαση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσω των καινοτόμων λύσεων και προϊόντων της, ως ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής.

Η συνεργασία με την ΑΑΔΕ περιλαμβάνει ανθεκτικές κινητές συσκευές, τάμπλετ, κέντρο ελέγχου και διοίκησης με επαγγελματικές οθόνες καθώς και την πρωτοποριακή πλατφόρμα COMMAND Interated with Samsung SDS EMM, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση των υπηρεσιών πρώτης γραμμής -και όχι μόνο- του οργανισμού.

Ο κ. Παρασκευόπουλος στην διάρκεια της εκδήλωσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το σημαντικότερο είναι ότι κάνατε ένα πολύ μεγάλο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και δημιουργήσατε ένα πεδίο εφαρμογών που πριν δεν υπήρχε, απλοποιήσατε καθημερινές εργασίες, μειώσατε παραδοσιακές εργασίες που γίνονταν με χαρτί και τις αντικαταστήσατε με πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες και κατέληξε ένα μεγάλο μέρος των λύσεων της Samsung να έχει αναπτυχθεί σαν τεχνολογία στην Ελλάδα από Ελληνική εταιρεία και μάλιστα έχουν ενταχθεί στο πορτφόλιο κυβερνητικών λύσεων της SDS για την Ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά. Αυτό μας κάνει διπλά υπερήφανους, δημιουργήσατε Best Practices και Know How το οποίο κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού».

Ειδικές Δυνάμεις Στρατού

Τα σκάφη MUNIN S-1200 και ειδικότερα ο εξοπλισμός τους είναι το αποτέλεσμα ακόμα μιας σημαντικής συνεργασίας της Samsung. Τα νέα ταχύπλοα σκάφη των Ειδικών Δυνάμεων για τη μεταφορά των Ελλήνων αμφίβιων καταδρομέων είναι θωρακισμένα, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν δυο ομάδες των έξι ατόμων, συν τον κυβερνήτη και τον συνκυβερνήτη.

Τα σκάφη MUNIN S-1200 είναι φτιαγμένα για Ειδικές Αποστολές, ώστε να μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα σ’ όλο το Αιγαίο και όπου απαιτηθεί. Διαθέτουν ραντάρ, plotter, βυθόμετρο, θερμική κάμερα ημέρας και νυκτός, δορυφορικό για επικοινωνία, Ίντερνετ, και μπορεί να δώσει στίγμα πού ακριβώς βρίσκεται και πού ακριβώς μπορεί να πάει, τι βλέπει.

Ήδη έχουν αποκτηθεί επτά Viking Norsafe S-1200 Armored/MUNIN S-1200 τα οποία έχουν πάει σε νησιά (Χίο, Λέσβο, Κω, Ρόδο) και ένα στην Αθήνα στη Ζ- ΜΑΚ (Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών) των Ειδικών Δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι η αρχική συμφωνία για την προμήθεια 41 θωρακισμένων ταχύπλοων σκαφών MUNIN S-1200 για τις μοίρες αμφίβιων καταδρομέων Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων επικυρώθηκε το Δεκέμβριο του 2021, όταν η χώρα μας υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο με τη VIKING Norsafe Hellas και τη συνεργασία της Samsung.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Το καινοτόμο ψηφιακό σύστημα «Smart City», που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των επικοινωνιών στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης παραδόθηκε από τη Nova – Wind, η οποία ένωσε τις δυνάμεις της με τις εταιρείες Samsung Electronics Hellas, EYEONIX και 3Δ ΑΕ.

Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υλοποιείται ένα τέτοιο σύστημα το οποίο διευκολύνει το συντονιστικό έργο των δημοτικών αρχών στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Με το σύστημα «Smart City», το έργο των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης διευκολύνεται σημαντικά, αξιοποιώντας ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου της Nova – Wind, σε συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία Command powered by Samsung SDS, ειδικά παραμετροποιημένη για τη σειρά ανθεκτικών συσκευών Samsung Galaxy XCover 5. Το σύστημα “Smart City” συνδυάζει, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες Push To Talk, ON Map System, κρυπτογράφηση επικοινωνιών και δυνατότητες διαμοιρασμού αρχείων, δεδομένων, εικόνας και βίντεο. Tα παραπάνω χαρακτηριστικά θα βελτιώσουν καθοριστικά την αναφορά των συμβάντων προς επίλυση, καθώς και τον έλεγχο, την εκτέλεση και την επίβλεψη των ενεργειών παρέμβασης, συμβάλλοντας στη μετάβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε μια «Έξυπνη Πόλη».

Νέος εξοπλισμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Συσκευές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας δώρισε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Η δωρεά υλοποιήθηκε μέσω του κλιμακίου της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (Immigration and Customs Enforcement – ICE) που σταθμεύει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και η υλοποίησή της καθυστέρησε εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους στις ΗΠΑ, γνωστό ως shutdown.

Πρόκειται για 35 συσκευές που προσομοιάζουν σε κινητά τηλέφωνα, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν τελευταίας τεχνολογίας ασυρμάτους, με δυνατότητα να μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο, εκτός από ήχο, φωτογραφίες και βίντεο προς το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Η δωρεά μάλιστα, πλην των 35 συσκευών, περιελάμβανε και τη δημιουργία ενός αυτόνομου επιχειρησιακού κέντρου στον 8ο όροφο της ΓΑΔΑ, όπου βρίσκονται τα γραφεία της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συσκευές έχουν κατασκευαστεί από τη Samsung, ωστόσο φέρουν λογισμικό που έχει δημιουργήσει η ελληνική εταιρεία Eyeonix. Όμοιες συσκευές χρησιμοποιούν αστυνομικοί και άλλων «ειδικών» υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όπως η Αντιτρομοκρατική και η Διεύθυνση Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ).