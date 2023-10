Στο κτίριο της ΤτΕ η Κριστίν Λαγκάρντ, συνεδριάζει η ΕΚΤ την Πέμπτη

Στην Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιείται την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με οικοδεσπότη τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Οι Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ και τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ θα συνεδριάσουν στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα λάβουν τις αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου κατά την οποία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Christine Lagarde, επικουρούμενη από τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Luis de Guindos και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, θα εξηγήσει τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδριάζει δια ζώσης στην έδρα της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη ή εξ αποστάσεως, ενώ μία φορά τον χρόνο η συνεδρίαση φιλοξενείται από μία εθνική κεντρική τράπεζα.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά φιλοξενία της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά το 2005 και το 2008.

Σε ανάρτησή της η Κριστίν Λαγκάρντ ευχαριστεί -στα ελληνικά- τον Γιάννη Στουρνάρα και την ΤτΕ για τη θερμή υποδοχή στην Αθήνα.

Efcharistó Yannis Stournaras and @BankofGreece for the warm welcome to Athens!



I'm happy to be here for the external @ecb Governing Council meeting. pic.twitter.com/BRdD7GNTTZ