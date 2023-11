Ψηλά στις ταξιδιωτικές επιλογές των Ευρωπαίων μένει η Ελλάδα

Στις πέντε πιο δημοφιλείς χώρες της Γηραιάς ηπείρου στις οποίες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην επόμενη απόδρασή τους οι Ευρωπαίοι περιλαμβάνεται η Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 4,4%.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών βρίσκεται η Γαλλία, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει υποχωρήσει κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε δυναμική, συγκεντρώνει το 7,4% του συνόλου. Στη δεύτερη θέση με 7% βρίσκεται η Ιταλία και την τριάδα συμπληρώνει η Ισπανία με μερίδιο 6,8%, ποσοστά που καταδεικνύουν ότι επί της ουσίας 1 στους 5 Ευρωπαίους (21%) θέλει να ταξιδέψει σε μία από αυτές τις τρεις χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία).

Στην τέταρτη θέση, μία θέση υψηλότερα σε σχέση με την Ελλάδα, κατατάσσεται η Γερμανία με μερίδιο 5,7%, ενώ τη δεκάδα με τις χώρες που θα ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι μέχρι τον Μάρτιο του 2024 συμπληρώνουν Αυστρία (3,8%), Κροατία (3,7%), Τσεχία (3,7%), Πορτογαλία (3,7%) και Ηνωμένο Βασίλειο (3,2%).

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission - ETC), «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel». Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται στο top 5 των Βρετανών (7%), των Γάλλων (6%), των Ιταλών (5%) και των Πολωνών (6%).

Μέχρι τον Μάρτιο του 2024 το 68% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων σχεδιάζει να ταξιδέψει, ποσοστό που δείχνει οριακή πτώση με σχέση την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξέλιξη που αποδίδεται στον υψηλό πληθωρισμό.

Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί φαίνεται ότι είναι οι πιο πρόθυμοι να ταξιδέψουν, με το ενδεχόμενο να αποδράσουν να κινείται στο 75%. Από κοντά ακολουθούν Βρετανοί και Πολωνοί (73%).

Μικρή αύξηση παρατηρείται και στα επαγγελματικά ταξίδια, καθώς το 8% να σχεδιάζει να ταξιδέψει.

Ως προς τους παράγοντες που καθορίζουν τα ταξίδια των Ευρωπαίων στο εγγύς μέλλον, το οικονομικό περιβάλλον όπως έχει αυτό διαμορφωθεί διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις τους. Το 22% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι το αυξανόμενο κόστος αποτελεί τη βασική αιτία που εγείρει ανησυχία σχετικά με τα ταξίδια τους, τη στιγμή που το 16% ανησυχεί για τα προσωπικά οικονομικά του.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να περιοριστούν οι δαπάνες των ταξιδιών, το 22% πλέον εστιάζει σε αποδράσεις πέρα από την καλοκαιρινή σεζόν, το 13% σκέφτεται να επισκεφτεί πιο οικονομικούς προορισμούς και ένα 13% προσπαθεί να επωφεληθεί από έγκαιρες κρατήσεις πτήσεων και δραστηριοτήτων.

Όταν διεξήχθη η έρευνα, μόνο το 22% των ταξιδιωτών είχε προγραμματίσει πλήρως το ταξίδι του, ενώ το 23% άφησε κάποιες από τις επιλογές σχετικά με τη μεταφορά ή τη διαμονή «ανοιχτές», ούτως ώστε να επωφεληθεί από τις προσφορές της τελευταίας στιγμής.

Στην ίδια λογική, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα ενώ βρίσκονται ήδη στον προορισμό της επιλογής τους. Το 17% των ερωτηθέντων προσπαθεί να μειώσει τα ψώνια, το 15% δηλώνει ότι θα ξοδέψει λιγότερα για διαμονή και φαγητό και το 12% σχεδιάζει να επωφεληθεί από τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

Πάντως παρά τον προβληματισμό που εγείρει το οικονομικό περιβάλλον, το 71% των Ευρωπαίων σκοπεύει να διατηρήσει ή να αυξήσει τον συνήθη ταξιδιωτικό προϋπολογισμό του κατά τους επόμενους μήνες. Η πρόθεση για πολλαπλά ταξίδια είναι υψηλή (54%) και ο αριθμός των Ευρωπαίων που σχεδιάζει να ξοδέψει περισσότερα από 1.500 ευρώ ανά ταξίδι έχει αυξηθεί σημαντικά, στο 7%, σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι κλιματικές αλλαγές και εν γένει οι καιρικές συνθήκες αποτελούν έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα για τα σχέδια των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Όπως ανέφερε το 19% των ερωτηθέντων ο καλός καιρός εξακολουθεί να είναι το κορυφαίο κριτήριο για την επιλογή προορισμού.

Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν περισσότερο για τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων στα ταξιδιωτικά τους σχέδια, με το 14% να αναφέρει τώρα αυτό ως κύρια ανησυχία, με αύξηση 7% από την προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη τον Μάιο του 2023.

Το περιβάλλον και η βιωσιμότητά του φαίνεται ότι επηρεάζουν ακόμη την επιλογή των μεταφορικών μέσων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Αν και το αεροπλάνο παραμένει η κορυφαία επιλογή για τους μισούς από τους ερωτηθέντες (50%), όλο και περισσότεροι επιλέγουν πιο οικολογικούς τρόπους μεταφοράς.

Το 17% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σχεδιάζει να πάρει τρένο ή λεωφορείο κατά το επόμενο ταξίδι του, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αξιοσημείωτη αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ, την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει να οδηγήσει κατά τη διάρκεια των διακοπών του έχει μειωθεί κατά 7%. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, το 29% των Ευρωπαίων καταλήγει στις 4-6 διανυκτερεύσεις στον επιλεγμένο προορισμό.