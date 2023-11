ESG & Compliance Conference της KPMG: H σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης

Το ESG & Compliance Conference της KPMG στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στο Grand Hyatt Athens θα αναδείξει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του ESG για τους οργανισμούς, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες που οδηγούν τις εξελίξεις στο επιχειρείν, αναφέρει ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Nίκου Δημάκου, Partner, Head of Consulting, KPMG στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του keynote speaker Mike Penrose, Co-Founder, FuturePlus and The Sustainability Group – ένας από τους πιο περιζήτητους ομιλητές παγκοσμίως o οποίος – μέσα από την ομιλία του με θέμα “Positioning Purpose: The Future of ESG and Sustainability” θα μεταφέρει στο κοινό του συνεδρίου γιατί και πώς οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις παγκοσμίως αρχίζουν να οικοδομούν τον σκοπό σε κάθε τους δραστηριότητα, εξηγώντας γιατί μερικές το πετυχαίνουν και άλλες όχι. Θα ακολουθήσει η ομιλία της διεθνώς αναγνωρισμένης Marisa Drew, Chief Sustainability Officer της Standard Chartered Bank με θέμα “The role of the CSO & financing a just transition”.

Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Άρη Γεωργάκη, Director, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα με θέμα "ESG, the M&A perspective or opportunity cost or shareholders value”, καθώς και ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat μεταξύ της Ανδριάνας Κάρτου, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα και του Αρμόδιου Γιαννίδη, CEO, Vitex S.A. με θέμα “Breaking the mold: What it takes to become a sustainability champion”.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει το panel discussion με 4 κορυφαία στελέχη της αγοράς. H Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Sustainability & Corporate Responsibility Director, OTE Group, η Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer, Motoroil, ο Φερνάντο Καλλιγάς, Director of Corporate Affairs, ESG & Communication, DESFA SA και η Μαρίνα Σπυριδάκη, Corporate Affairs Manager, Aegean Airlines θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας του COP 28.Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα.

Ακόμα ένα σημαντικό panel discussion είναι αυτό με θέμα “Decarbonizing business models and navigating net zero”. O Αντώνης Αυγερόπουλος, Business Executive Officer Greece, Cyprus, Adriatics, Bulgaria, Nestle Nespresso, o Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΔΕΗ, o Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας, Παπαστράτος, η Αλεξία Μαχαίρα, Sustainable Retail & Corporate Communication Manager, AΒ Vassilopoulos, ο Παναγιώτης Σκιαδάς, Senior Sustainability Director, Viohalco SA και η Αριάδνη Ψιμάρα, New Business Manager, Attica Group θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες τους. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Αναστασία Βαρτή Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Η Τζένη Ξακουστού, Senior Marketing & Sustainability Manager Ελλάδας & Κύπρου, HENKEL HELLAS SA θα παρουσιάσει το ξεχωριστό case study του Dixan με θέμα “From Awareness to Action: Dixan’ s Journey for a more Sustainable Living”, ενώ η Λέλα Χαραυγή, Head of Business Development & Marketing, Insights Division, Kantar θα παρουσιάσει τα key insights από το Kantar Sustainability Sector Index 2023 της Kantar τοοποίο αποκαλύπτει πώς τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων με τα brands.

Σημαντική θα είναι η προσφορά, σε επίπεδο περιεχομένου, της παρουσίασης του Goran Mazar, Partner, Head of ESG & Automotive Sector, KPMG Germany & EMA ο οποίος θα μας μεταφέρει το global perspective και τα trends του ESG, ενώ η Χριστίνα Γιοβάνη, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα μιλήσει για τον ρόλο των Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών στην προαγωγή των αρχών της βιωσιμότητας, στη συμβολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην υλοποίηση επενδύσεων και πολλά άλλα.

Η Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Chief Transformation Officer, Attica Bank, η Λίλιαν Γεωργοπούλου, Deputy Chief Listings Officer, ATHEX Group, ο Δημήτρης Καζάζογλου Σκούρας, Group ESG Coordinator, Alpha Bank και ο Παναγιώτης Παπαγεωγίου, Innovation Director, Hellenic Development Bank με συντονιστή τον Γιάννη Καμίτσο, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα θα συζητήσουν για το καίριο θέμα του Sustainable Finance, ενώ η Δήμητρα Κοντού, Marketing & Alliances Director, Performance Technologies και ο Αντώνης Οικονομίδης, Sustainability Solutions Leader, IBM θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας ως όχημα επίτευξης στόχων ESG μέσα από την παρουσίασή τους με θέμα “The role of Technology in ESG strategy, execution, and daily operations”.

Σχετικά με το “S” του ESG και τον σημαντικό ρόλο του ταλέντου στις επιχειρήσεις θα συζητήσουν η Βασιλική Αδαμίδου, Head of Corporate Communications and Responsibility, Lidl, η Giovanna Καμπούρη Μοννά, Chair & Member of Boards of Directors και η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Communications & Engagement (C&E) Head, Greece South, East, Central Europe & Russia (SERCE) C&E Lead, Novartis. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γεωργία Καλεμίδου, Director, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Ακόμα ένα fireside chat θα ενισχύσει το εξαιρετικό περιεχόμενο του συνεδρίου. Η Σοφία Ανυφαντάκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα θα συνομιλήσει με την Μελίνα Ταπραντζή, Ιδρύτρια της Wise Greece με θέμα «Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο ESG & Sustainability».

Σημαντικό επίσης panel discussion είναι αυτό που θα ακολουθήσει με τίτλο “The integration of the ESG journey in business transformation”. Η Ράνια Ασσαριωτάκη, Director, Office of Sustainability – Public Affairs, The American College of Greece, η Ράνια Καμπουροπούλου, Head of Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, ELINOIL SA, η Ρηνέτα Μήτση, Director, Group Corporate Affairs & Communication, Goody’s -Everest, ο Παντελής Σπαγής, Head of Sustainability, Sky Express, η Μαρία Τζελέπη, Public Affairs, Communications and Sustainability Manager Greece, Malta, Cyprus, The Coca Cola Company και η Ηρώ Φερεντίνου, Chief Operating & Transformation Officer, Pancreta Bank μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τη μετάβαση από την ΕΚΕ στο ESG, το ESG ταξίδι μετασχηματισμού και τη σύνδεσή του με τους SDGs και άλλα πολλά. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Πόλλυ Ματράκη, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Τέλος, η Άννα Βάσιλα, Head, Sustainability and Industry Affairs, Athens International Airport, ο Αντώνης Μουντούρης, Director, HSE & Sustainable Development, HELLENiQ Energy Holdings SA, ο Σωτήρης Πάστρας, Sustainability & Corporate Responsibility Manager, Apivita, ο Ιωάννης Σιδέρης, Chief Sustainability Officer, Thrace Group και η Ελένη Χριστογιάννη, ESG Manager, Όμιλος Quest θα συζητήσουν με θέμα “CSRD: A profound change for corporate reporting”. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Τάσος Κυριακούλης, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα.