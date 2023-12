Μ. Τραυλού: Η θέση της ναυτιλίας στον δρόμο της ενεργειακής μετάβασης

Δυναμική ήταν η παρουσία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στη Σύνοδο Κορυφής που διοργάνωσε το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS), στο εμβληματικό Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι, με τίτλο «Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World» στις 10/12/2023, στο πλαίσιο του COP28.

Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετείχαν πάνω από 300 ηγετικές προσωπικότητες και κυβερνητικοί παράγοντες της ναυτιλίας και της ενέργειας, από 30 χώρες.

Κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού έθεσε με σαφήνεια και εις βάθος τα δεδομένα και την πραγματική διάσταση των θεμάτων και των προκλήσεων της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, στον στόχο της ενεργειακής μετάβασης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ έστειλε προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για την πορεία της απανθρακοποίησης του κλάδου. Ένα ηχηρό, οικουμενικό μήνυμα που αφορά την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων μερών της ναυτιλιακής αλυσίδας για την επίτευξη των στόχων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), του διεθνούς νομοθέτη της ναυτιλίας, αναφέρει η ΕΕΕ.

Τόνισε την ανάγκη συγκεκριμένης προσέγγισης από τις κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τις κυβερνήσεις των κρατών για ενεργή και αποτελεσματική υποστήριξη του φιλόδοξου έργου του ΙΜΟ, ώστε να υπάρξει σύγκλιση όλων των απόψεων προς τον κοινό στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Τραυλού παρουσίασε σφαιρικά τη θέση της ναυτιλίας, ενώ τα θέματα στα οποία εστίασε αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για το σύνολο των εργασιών της Συνόδου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η κα Τραυλού τόνισε «ο χρόνος περνά, με τις μεγάλες προκλήσεις να παραμένουν και νέες να αναδύονται.

«Ωστόσο», πρόσθεσε, «εάν καταφέρουμε να συνεργαστούμε για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, η επιβράβευση θα είναι μεγαλύτερη από την πράσινη ναυτιλία, γιατί θα αφορά την πράσινη μετάβαση του συνόλου των βιομηχανιών». Και συμπλήρωσε:

«Δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε, πόσο μάλλον να πετύχουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση χωρίς τη ναυτιλία και τον ρόλο της ως καταλύτη σε κάθε πτυχή της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής και προόδου. Με αφετηρία αυτό το γερό θεμέλιο που έχουμε οικοδομήσει, λοιπόν, μας καλώ όλους να συνεργαστούμε πιο στενά από ποτέ για το μέλλον της ναυτιλίας και του κόσμου μας».

«Η ναυτιλία οδηγούσε πάντα τις εξελίξεις. Συνέβαλε στην παγκόσμια αλλαγή με αποφασιστικότητα και όραμα. Τώρα, καλούμαστε να εμπνεύσουμε και να ηγηθούμε, για άλλη μια φορά. Η ναυτιλία ανέκαθεν έχτιζε γέφυρες για ανάπτυξη και ευημερία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, το καθήκον μας και η δέσμευσή μας στον κόσμο», κατέληξε η πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών.

Στις εργασίες της Συνόδου, ο κ. Δημήτριος Ι. Φαφαλιός, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ αλλά και πρόεδρος της Intercargo, συμμετείχε στον κύκλο συζήτησης με θεματική τον καθοριστικό ρόλο των ναυτικών για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ναυτιλία. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εκπαίδευσης των ναυτικών, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για την ασφαλή χρήση νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.

Ο κ. Φαφαλιός στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που εξασφάλισε την απρόσκοπτη μεταφορά βασικών αγαθών ανά τον κόσμο εν μέσω lockdowns. Ακόμα και τότε, ωστόσο, η ναυτιλιακή βιομηχανία έπρεπε να παρέμβει στις κυβερνήσεις για να αναγνωριστούν οι ναυτικοί ως key workers. Η αναβάθμιση του επαγγέλματος του ναυτικού είναι απαραίτητη, τόνισε ο κ. Φαφαλιός, για τη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα. Κλείνοντας, ο κ. Φαφαλιός υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των νηογνωμόνων και κυρίως των ναυπηγείων, στην κατασκευή πλοίων που θα διασφαλίζουν την υγεία των εργαζόμενων και θα προσφέρουν ένα φιλικότερο περιβάλλον διαβίωσης στα πληρώματα.

Στο πλαίσιο της συνόδου, ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη συμμετοχή του στον κύκλο συζήτησης υπουργών, ανέδειξε τη σημασία που διαδραματίζει η δια-τομεακή συνεργασία για την επίτευξη του στόχου της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Υπερθεμάτισε στην ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων (παραγωγοί ενέργειας, κατασκευαστές εξοπλισμού, λιμενικές αρχές, εφοπλιστική κοινότητα κ.ά.), ούτως ώστε να αναδειχθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις.