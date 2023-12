Παραιτήθηκε ο Νικόλας Κονταρούδης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την παραίτηση του ανακοίνωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νικόλας Κονταρούδης.

Οι λόγοι της παραίτησης του δεν έχουν γίνει γνωστοί με κύκλους της αγοράς να εικάζουν ότι επίκειται η επιστροφή του στον ιδιωτικό τομέα (βλέπε πολύ χαμηλές αποδοχές στελεχών της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Ο κ. Νικόλαος Κονταρούδης δουλεύει στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Τομέα από το 1993. Ξεκίνησε ως διαπραγματευτής συναλλάγματος στην Midland (HSBC) Bank και στη συνέχεια μετεπήδησε στην NatWest Bank. To 1999 ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων στην P&K Χρηματιστηριακή ήταν από τους πρωτοπόρους της Ελληνικής Αγοράς Παραγώγων. Μετά από επιτυχημένη πορεία ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων ανέλαβε το 2007 Γενικός Διευθυντής και αργότερα Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Προτού ξεκινήσει ως Α’ Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Σεπτέμβριο του 2019 εργάστηκε στην Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ.

Έχει λάβει Bachelor of Engineering και Master of Science ως μηχανολόγος μηχανικός από το Imperial College και το Stanford University αντίστοιχα. Το 2013 παρακολούθησε το Accelerated Development Program από το University of Chicago, Booth School of Business. Κατέχει το Certificate in Quantitative Finance (CQF) από το 2005, ενώ το 2018 έχει λάβει το Cryptocurrency and Disruption Certificate από το LSE