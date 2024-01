Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο στα στενά του Ορμούζ

To πετρελαιοφόρο St. Nikolas (πρώην Suez Rajan), συνδεδεμένο με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, φέρεται να είναι υπό κατάληψη παραστρατιωτικών ομάδων, σύμφωνα με ενημέρωση του βρετανικού στρατού.

Τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για νέο περιστατικό χάους στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής, ενώ η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνει ότι το περιστατικό κατεγράφη στα ύδατα μεταξύ Ομάν και Ιράν στην είσοδο – έξοδο των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο απέτυχαν.

#BREAKING: @UK_MTO said that it was unable to make further contact with the vessel at this time and that authorities were investigating the incident https://t.co/jrXwc8ZfEj