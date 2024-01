Ρεύμα: Φουντώνει ο ανταγωνισμός στα κίτρινα τιμολόγια

Σε χαμηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθούν οι τιμές των «κίτρινων» τιμολογίων, αλλά και των επόμενων «πράσινων» τιμολογίων διαμορφώνοντας έτσι το πλαίσιο του ανταγωνισμού.

Οι πολίτες, εν πολλοίς, κρατούν στάση αναμονής μέχρι να έχουν μια συνολική εικόνα για τις τιμές σε όλες τις κατηγορίες τιμολογίων και κατά πλειοψηφία επέλεξαν να μείνουν στα πράσινα τιμολόγια.

Με δεδομένο, όμως, πως η χονδρική αγορά ρεύματος στη χώρα μας κινείται κάτω από τα 100 ευρώ (σήμερα διαμορφώνεται στα 91,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα) στη λιανική αγορά δεν αποκλείεται να δούμε νέα αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό επηρεάσει την τελική τιμή των κίτρινων τιμολογίων τον Ιανουάριο.

Πότε αναρτώνται οι τιμές

Οι τιμές των τιμολογίων εκτός από τις ιστοσελίδες των παρόχων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Συγκεκριμένα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα αναρτώνται στον πίνακα της ΡΑΑΕΥ οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων.

Σε σχέση με τα «κίτρινα» τιμολόγια, αυτά διακρίνονται στα «ex ante» κίτρινα τιμολόγια, των οποίων οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης και στα «ex post» τιμολόγια, των οποίων οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται έως την 1η μέρα του τρίτου μήνα από τον μήνα κατανάλωσης.

Οι τιμές των σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον Προμηθευτή. Τέλος, Οι τιμές των σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Υπενθυμίζεται, πως ρήτρα αποχώρησης έχουν μόνο τα σταθερά τιμολόγια.

Τι προσφέρεται

Μέχρι τώρα έχουν ανακοινώσει «κίτρινα» τιμολόγια δύο εταιρείες και συγκεκριμένα η ΔΕΗ, με το πρόγραμμα ΔΕH myHome 4All. Η τιμή του «κλειδώνει» κάθε 1η του μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η τελική τιμή προμήθειας διαμορφώνεται στα 0,12653 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις 500 κιλοβατώρες. Για τις 500 και πάνω η τιμή διαμορφώνεται στα 0,17133 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Σε σχέση με τη νυχτερινή χρέωση αυτή είναι 0,10573 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

«Κίτρινα» τιμολόγια ανακοίνωσε και η PROTERGIA. Το πρόγραμμα Value Fair, με πάγιο 5.00 ευρώ και τελική τιμή προμήθειας 0,13280 ευρώ ανα κιλοβατώρα, το Value Simple, με πάγιο 5.00 ευρώ και 0,14060 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το Helios Value, με τελική τιμή προμήθειας 0,16690 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το πρόγραμμα Plus, με πάγιο 1.00 ευρώ και τελική τιμή προμήθειας 0,16690 ευρώ ανά κιλοβοτώρα.

Ως «κίτρινο» χαρακτηρίζεται από την εταιρεία "Φυσικό Αέριο" το προϊόν Ρεύμα MAXI Home Fixed με 0,123 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Το προϊόν, όμως, έχει σταθερή χρέωση για 8 μήνες. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη στείλει επιστολή προς την εταιρία, ζητώντας εξηγήσεις για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τιμολογίου.

Με φόντο το συγκεκριμένο τιμολόγιο, τις τελευταίες ώρες άνοιξε θέμα περί ύπαρξης μεικτών τιμολογίων και αλλαγών στον κώδικα προμήθειας. Το υπουργείο Ενέργειας κρατά στάση αναμονής, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή ετοιμάζεται να καλέσει σε ακρόαση και άλλες εταιρείες, σε σχέση με την καθυστέρηση να ανακοινώσουν εκπτώσεις στο ειδικό τιμολόγιο.