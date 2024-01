Σύμπραξη τριών φορέων για διεξαγωγή του «R&R Hospitality Forum» στην Αθήνα

Τη διεξαγωγή της διεθνούς διοργάνωσης «Resort & Residential Hospitality Forum” (R&R) για τα προσεχή τρία χρόνια στην Αθήνα, ανακοίνωσαν σήμερα από κοινού, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Δημήτρης Φραγκάκης.

Σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι οι τρεις φορείς συμπράττουν προκειμένου για τρία χρόνια να φιλοξενηθεί στην Αθήνα μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις στο χώρο της φιλοξενίας, η οποία μέχρι και το 2023 διεξαγόταν στην Πορτογαλία. Σημειώνεται ότι το “R&R” έχει καταξιωθεί ως συνεδριακός θεσμός υψηλού κύρους με τη συμμετοχή ηγετών της παγκόσμιας αγοράς και ως πλατφόρμα μοναδικών ευκαιριών δικτύωσης ( networking) ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της φιλοξενίας.

Διοργανωτής είναι η εταιρεία Qυestex, με ηγετική θέση στις παγκόσμιες εκδηλώσεις στο χώρο της φιλοξενίας, η οποία είναι και ο στρατηγικός εταίρος του ΞΕΕ για τη διοργάνωση του 7ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας υπό τον τίτλο « Ελληνικά Ξενοδοχεία: Η Επόμενη Μέρα» που θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, στο METROPOLITAN EXPO, παράλληλα με την έκθεση HORECA.

Ειδικότερα οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας περιλαμβάνουν δύο θεματικά πάνελ:

“Opportunities and Risks in the Era of Branding, Management, and Franchise” («Ευκαιρίες και Κίνδυνοι στην εποχή των Branding, Management και Franchise».)

Το πάνελ θα χαρτογραφήσει τη νέα απαιτητική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον ξενοδοχειακό κλάδο, μέσα από το έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις μεγάλων brands και αλυσίδων στην Ελλάδα.

“Generational Change and Wealth Management” («Αλλαγή Γενιάς και Διαχείριση Περιουσίας»)

Το πάνελ θα αναλύσει τις προκλήσεις που αναδύονται καθώς ο ελληνικός τουρισμός φτάνει στην ωριμότητά του. Οι πρωτοπόροι ξενοδόχοι των προηγούμενων δεκαετιών που έβαλαν τα θεμέλια του ελληνικού τουρισμού αποχωρούν και η σκυτάλη της διαχείρισης των επιχειρήσεων περνάει σε δεύτερες ή τρίτες γενιές.

Επισημαίνεται ότι από την επόμενη χρονιά το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας θα αποτελεί αυτοτελή ενότητα της διοργάνωσης του «Resort & Residential Hospitality Forum» στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε ότι:

«Μέσα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις μεγάλες προκλήσεις της συγκυρίας, η γνώση είναι δύναμη για τα ελληνικά ξενοδοχεία. Θεμελιώδης αποστολή του ΞΕΕ είναι να εξασφαλίζουμε για το σύνολο των μελών μας την άμεση πρόσβαση σε γνώσεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές που έχουν καθοριστική σημασία στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεών τους. Την αποστολή αυτή υπηρετεί με εξαιρετική επιτυχία εδώ και επτά χρόνια το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας. Οι επιτυχίες ωστόσο δεν μας εφησυχάζουν και ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη. Πετύχαμε να φέρουμε στην Ελλάδα την κορυφαία διεθνή διοργάνωση «Resort & Residential Hospitality Forum” (R&R). Για τρία χρόνια η Αθήνα θα είναι στο κέντρο του διαλόγου για όλες τις τάσεις και τις εξελίξεις της διεθνούς αγοράς, παρέχοντας στον Έλληνα ξενοδόχο το προνόμιο της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης γι’ αυτές».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης τόνισε ότι:

“Είναι εξόχως σημαντική η διοργάνωση κορυφαίας εμβέλειας διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν παρακαταθήκη για την έλευση της εξωστρέφειας και της συνεργατικότητας στον ελληνικό τουρισμό που είναι στο DNA του ΕΟΤ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΤ θα παρουσιάσει και ένα ευρύ πρόγραμμα συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και Tour Operators. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ως ΕΟΤ τη διατήρηση της ζήτησης ψηλά για την Ελλάδα και να πάμε ακόμη καλύτερα το 2024».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος ανέφερε ότι:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την επιλογή της Ελλάδας ως της φιλοξενούσας χώρας του Resort & Residential Forum στην Αθήνα τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το εν λόγω διεθνές συνέδριο αποτελεί θεσμό στην προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων και είμαστε περήφανοι γιατί μετά από εντατική προσπάθεια της Enterprise Greece, πετύχαμε να επιλεγούμε ως διοργανωτές, ενισχύοντας έτσι αφενός την εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς και αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η στρατηγική μας συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, εγγυάται την επιτυχία του συνεδρίου».

Ακολούθως αναφερόμενος στο 7ο Φόρουμ Φιλοξενίας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της FORUM κ. Θανάσης Παναγούλιας τόνισε:

«Η HORECA 2024, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, φιλοξενεί το 7ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας, αναδεικνύοντας προσπάθειες και δράσεις που έχουν στόχο την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και συνέργειες που οδηγούν τον ελληνικό τουρισμό στην επόμενη ημέρα».