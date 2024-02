Συνέδριο για διαχείριση αποθεματικών από το IFFR

Την εκδήλωση με θέμα «Asset Management for Occupational Pension Funds», διοργάνωσε το Institute of Finance and Financial Regulation στις 17 Ιανουαρίου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τράπεζες, εταιρείες, εποπτικές αρχές αλλά και ακαδημαϊκοί. Ποια θέματα συζητήθηκαν.