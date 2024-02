Στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου το ΕΚΠΑ

Πολύ σημαντικές διακρίσεις για το ΕΚΠΑ επιφύλασσαν οι δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων τεσσάρων έγκυρων παγκόσμιων κατατάξεων Πανεπιστημίων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη διεθνή αναγνώριση του ΕΚΠΑ, αλλά και την πρωτοκαθεδρία του όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών αλλά και μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις στο top 100 παγκόσμιων κατατάξεων και πιο συγκεκριμένα:

1. Η 89η θέση παγκοσμίως και η 16η θέση στην Ευρώπη στην κατάταξη «Top Universities by Top Google Scholar Citations». Σύμφωνα με την τρέχουσα ανακοίνωση της κατάταξης, αλλά και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εδραιώνει και βελτιώνει τη θέση του στα top 100 παγκοσμίως κορυφαία Πανεπιστήμια.



2. Στην κατάταξη «NTU Ranking -Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στην κατηγορία των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 89η θέση στην Ανοσολογία, και στην 100η θέση παγκοσμίως στη Φαρμακευτική – Τοξικολογία.

3. Η Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος στο πλαίσιο της κατάταξης Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects στο επιστημονικό πεδίο Clinical Medicine κατατάσσεται στο top 100 των Ιατρικών Σχολών Παγκοσμίως, ανεβαίνοντας στις θέσεις 76-100, από τις θέσεις 101-150 στην αντίστοιχη κατάταξη του 2022. Με αυτή την επίδοση η Ιατρική Σχολή βρίσκεται και στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ιατρικών Σχολών των τεσσάρων Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

4. Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της κατάταξης Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects για τέταρτη φορά από το 2017 βρίσκεται στο top-100 των Πανεπιστημίων Παγκοσμίως καταλαμβάνοντας τις θέσεις 76-100 στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences», ενώ άλλες τρεις φορές στο ίδιο χρονικό διάστημα βρισκόταν στις θέσεις 100-150.

Αναλυτική Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων

(α) «Top Universities by Top Google Scholar Citations»

Στις 24 Ιανουαρίου 2024 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometrics. Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο), συντάσσεται με βάση τον αριθμό ετεροαναφορών (citations) του ερευνητικού έργου των καθηγητών και ερευνητών των Ιδρυμάτων. Ο εντοπισμός των ετεροαναφορών γίνεται μέσω της πλέον δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, του Google Scholar. Τα στοιχεία των ετεροαναφορών συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημα 1-20 Ιανουαρίου 2024.

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Κατάταξη το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 89η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 5565 ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στην τρέχουσα κατάταξη, και στην 16η θέση στην Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 17η φορά, περιλαμβάνει και τα 24 Ελληνικά Πανεπιστήμια. (δείτε Πίνακα 1). Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το Ίδρυμα μας εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμια επίπεδο, βρίσκεται και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων, με 4.285.020 ετεροαναφορές (citations). Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ την 1η θέση τόσο μεταξύ των Πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των ετεροαναφορών του ΕΚΠΑ καλύπτει το 28,5% του συνόλου των ετεροαναφορών των 24 ελληνικών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών των 24 Ελληνικών Πανεπιστημίων στην τρέχουσα κατάταξη είναι 14.999.181

Πίνακας 1: Κατάταξη Ελληνικών Πανεπιστημίων στο “Top Universities by Google Scholar Citations” της Webometrics (Ιανουάριος 2024)

UNIVERSITY WORLD RANK Jan 2024 COUNTRY RANK Jan 2024 CITATIONS Jan 2024 National and Kapodistrian University of Athens 89 1 4285020 Aristotle University of Thessaloniki 272 2 1910120 University of Patras (incl University of Western Greece) 384 3 1306118 National Technical University of Athens 404 4 1220547 University of Crete 418 5 1179465 University of Thessaly 472 6 1007389 University of Ioannina 502 7 930610 Democritus University of Thrace 716 8 522544 Agricultural University of Athens 889 9 366247 University of West Attica 923 10 339542 University of the Aegean 946 11 322009 Athens University of Economics and Business 966 12 308749 Technical University of Crete 1010 13 288164 University of Piraeus 1266 14 179830 Hellenic Mediterranean University 1440 15 140223 University of Western Macedonia 1458 16 136051 International Helenic University 1496 17 129568 University of Peloponnese 1497 18 129422 Harokopio University of Athens 1570 19 115875 Hellenic Open University 2043 20 59355 Ionian University 2090 21 56689 Panteion University of Political and Social Sciences 2280 22 45549 University of Macedonia 3217 23 16165 School of Pedagogical and Technological Education 4486 24 3930

Πηγή: Ιστοσελίδα της Webometrics

(β) «Webometrics Ranking Web of Universities»

H δεύτερη σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήρθε με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 31/1/ 2024. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 247η θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων ανεβαίνοντας πέντε θέσεις σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη κατάταξη. Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 55η θέση μεταξύ των 3483 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη (βλέπε πίνακα 2).

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάταξης τα πανεπιστήμια αξιολογούνται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, τη συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους, το οποίο βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Πίνακας 2: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2024 (α΄ εξάμηνο)



ranking World Rank University Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank* 1 247 National and Kapodistrian University of Athens 475 89 216 2 262 Aristotle University of Thessaloniki 266 271 327 3 423 National Technical University of Athens 545 402 531 4 569 University of Patras (incl University of Western Greece) 720 382 754 5 688 University of Crete 1031 416 854 6 740 University of Ioannina 1288 501 825 7 918 University of Thessaly 1387 471 1190 8 1100 Democritus University of Thrace 2216 715 1143 9 1124 University of the Aegean 1528 945 1402 10 1208 Harokopio University of Athens 764 1568 2160 11 1436 Athens University of Economics and Business 1351 965 2394 12 1514 Technical University of Crete 2607 1009 1823 13 1517 University of Piraeus 2138 1264 1968 14 1521 Agricultural University of Athens 3779 888 1498 15 1596 International Helenic University 2981 1494 1667 16 1637 Hellenic Open University 1857 2040 2137 17 1709 University of West Attica 4266 922 1688 18 1930 University of Macedonia 2137 3203 2412 19 2103 University of Peloponnese 3740 1495 2477 20 2138 University of Western Macedonia 4457 1456 2301 21 2266 Ionian University 2460 2087 3115 22 2450 Hellenic Mediterranean University 7493 1438 2049 24 3050 Panteion University of Political and Social Sciences 4243 2275 3877 25 3406 School of Pedagogical and Technological Education 6760 4451 3266 27 6897 Hellenic Army Academy 14343 8367 5513 28 6978 Athens School of Fine Arts 7371 8367 6415 34 8164 Hellenic Naval Academy 14229 8367 6020 42 14848 Higher Ecclesiastical Academy of Thessalonica 13039 8367 7221 53 21782 Higher Ecclesiastic Academy of Athens 21194 8367 7221 54 21950 Hellenic Air Force Academy 21389 8367 7221 64 27223 Merchant Marine Academy of Chios 27111 8367 7221



Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20



Ο πιο πάνω πίνακας θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό.

(γ) Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Η επόμενη κατάταξη στην οποία το ΕΚΠΑ επέτυχε σημαντικές διακρίσεις είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος πίνακας κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, η οποία βασίζεται και αξιολογεί την ποιότητα, ποσότητα και επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων παγκοσμίως. Το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των οκτώ (8) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης και την 211η θέση παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 3).

Πίνακας 3: Η θέση του ΕΚΠΑ και των υπόλοιπων ελληνικών Πανεπιστημίων στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» το 2023

Παγκόσμια Θέση 2023 Θέση στη Χώρα 2023 Πανεπιστήμιο Συνολικός Βαθμός Άρθρα 11 Ετών Τρέχοντα Άρθρα Αναφορές 11 ετών Τρέχουσες Αναφορές Μέσος Όρος αναφορών Η-Index HICI Άρθρα Hi Impact Άρθρα περιοδικών 211 1 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 35,2 33,9 34,4 27,1 33 52,9 58,0 26,2 28,3 385 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 32,0 31,5 34,8 24,7 30 46,9 48,4 22,8 26,2 551-600 3 Πανεπιστήμιο Κρήτης - - - - - - - - - 651-700 4 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - - - - - - - - - 701-750 5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - - - - - - - - - 701-750 5 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - - - - - - - - - 751-800 6 Πανεπιστήμιο Πατρών - - - - - - - - - 801-850 7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - - - - - - - - -

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι επιστημονικά πεδία. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 112η θέση στον κόσμο.