Νέα δρομολόγια από την Air China προς την Ελλάδα

Στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας με την Κίνα, με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών και την διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, ποντάρει η Air China, η οποία αρχής γενομένης από τον Απρίλιο προσθέτει δύο δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα - Πεκίνο, με τον συνολικό αριθμό τους να φτάνει τα πέντε σε εβδομαδιαία βάση.

Σε συνδυασμό, δε, με τα απευθείας δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και Σαγκάης που θα πραγματοποιεί τρεις φορές την εβδομάδα από τις 2 Απριλίου η Juneyao Airlines, ο αριθμός των εβδομαδιαίων πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας ανέρχεται σε οκτώ, εξέλιξη που καλλιεργεί προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς, η οποία αποτελεί στρατηγικής σημασίας πηγή ταξιδιωτών για τον ελληνικό τουρισμό.

«Το 2023 η κινεζική αγορά κατέγραψε ανάκαμψη στο 90% του 2019, άρα είμαστε σωστά “τοποθετημένοι” για το 2024», τόνισε, στο πλαίσιο παρουσίασης των νέων απευθείας δρομολογίων της Air China η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επισημαίνοντας ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα αεροδρόμιο έτοιμο να υποδεχτεί Κινέζους ταξιδιώτες (Chinese-ready).

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία που παρέθεσε κατά την ανακοίνωση της προσθήκης των δύο νέων δρομολογίων ο Fan Heyun, γενικός διευθυντής της Air China, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στη γραμμή Αθήνα - Πεκίνο αυξάνεται κατά 128% σε εβδομαδιαία βάση.

Ενδεικτικό της προοπτικής ανάπτυξης της κινεζικής αγοράς στην Ελλάδα, αλλά και της δυναμικής της Ελλάδας ως προορισμού των Κινέζων είναι το γεγονός ότι η συχνότητα των δρομολογίων μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου ενισχύεται κατά 67% το 2024, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ Ευρώπης και Κίνας διαμορφώνεται στο 2,8%.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2019 η επιβατική κίνηση μεταξύ Κίνας και Ελλάδας διαμορφώθηκε στις 300 χιλιάδες, με το 10% μόνο να ταξιδεύει απευθείας. Πάντως, η κινεζική αγορά κατάφερε το 2023 να αναπληρώσει το 90% των μεγεθών του 2019, παρά το γεγονός ότι έκανε comeback στον τουριστικό χάρτη τον Αύγουστο, έπειτα από την πλήρη άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο ανάσχεσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Βάσει των δεδομένων, το 2023 η Κίνα επανεμφανίστηκε στη λίστα των 20 κύριων τουριστικών αγορών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 95 χιλιάδες ταξιδιώτες.

Σε ό,τι αφορά αμιγώς την κινεζική αγορά, το διάστημα από τις 10 έως τις 17 Φεβρουαρίου, όταν εορτάστηκε το Κινέζικο Νέο Έτος, καταγράφηκαν 474 εκατ. ταξίδια εσωτερικού, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19%, με τους ταξιδιώτες να δαπανούν 82 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μια άνοδο 7,7%.

«Παρών» στην ανακοίνωση των δύο νέων δρομολογίων της Air China ήταν και ο Lai Bo, Minister Counsellor, Embassy of the People's Republic of China in the Hellenic Republic, ο οποίος αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τον Μάρτιο του 2022 η ελληνική κυβέρνηση και η κινεζική με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ταξιδιωτικές συνήθειες

Με βάση τα δημογραφικά στοιχεία για την κινεζική αγορά, όπως αυτά προκύπτουν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι Κινέζοι ταξιδεύουν κατά κύριο λόγο για αναψυχή.

Πιο αναλυτικά, το 2023 το 72% των Κινέζων ταξίδεψε για αναψυχή, το 17% για επαγγελματικούς λόγους και το 10% για να επισκεφθεί φίλους και συγγενείς. Παραδοσιακά το 52% των Κινέζων προγραμματίζει το ταξίδι του με τη βοήθεια ενός τουριστικού πράκτορα και το 47% προχωρά σε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας αεροπορικής εταιρείας. Ο μέσος όρος των ταξιδιών τους στην Ελλάδα είναι 12 ημέρες, εκ των οποίων τις 4 τις αφιερώνουν στην Αθήνα.

Πρόκειται, δε, για ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης, γεγονός υψηλής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό, δεδομένου ότι στρατηγικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προσέλκυση τουριστών με «γερά» πορτοφόλια.

Η εικόνα του Φεβρουαρίου

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του «Ελευθέριος Βενιζέλος», η επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 1,6 εκατ., αυξημένη κατά 18,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, με την κίνηση εξωτερικού, στο 1,1 εκατ., να σημειώνει σημαντική διψήφια άνοδο της τάξης του 21,5% σε ετήσια βάση. Ενισχυμένη κατά 11,8% ήταν και η κίνηση εσωτερικού, με 493 χιλιάδες ταξιδιώτες να διακινούνται στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Πηγές της αγοράς αποδίδουν τα υψηλά νούμερα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στην υποτονικότητα που χαρακτήριζε τον ταξιδιωτικό κλάδο τους πρώτους μήνες του περασμένου έτους, εκτιμώντας ότι σταδιακά από τον Απρίλιο και μετά οι μεγάλες ποσοστιαίες αποκλίσεις θα περιοριστούν και θα επέλθει ισορροπία. Μάλιστα, όπως εξηγούν, η μία επιπλέον ημερολογιακή ημέρα του Φεβρουαρίου φέτος ενίσχυσε σημαντικά τα αποτελέσματα σε σχέση με πέρυσι.

Σε επίπεδο διμήνου, πάντως, η επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 14,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, με τη διεθνή κίνηση να δίνει τον ρυθμό. Συγκεκριμένα η κίνηση εξωτερικού διαμορφώθηκε σε 2,23 εκατ., αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 17% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η κίνηση εσωτερικού με άνοδο στο 9% συγκριτικά με το 2023 ανήλθε σε 979 χιλιάδες.

Ως προς την κίνηση αεροσκαφών, ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 29,415, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,8% και 14,9% σε σύγκριση με το 2023.