H Enterprise Greece στηρίζει την ελληνική γουνοποιία

Με ακόμη πιο δυναμικές και στοχευμένες ενέργειες συνεχίζει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) την έμπρακτη στήριξή της στους επαγγελματίες του κλάδου της ελληνικής γουνοποιίας και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τον Σύνδεσμο Γουνοποιών της Καστοριάς, απευθύνει πρόσκληση σε αγοραστές από χώρες εκτός Ευρώπης, στο πλαίσιο της 49ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας, η οποία θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Απριλίου 2024 στην Καστοριά.

Η Enterprise Greece, στηρίζει ενεργά την ελληνική γουνοποιία, η οποία διαθέτει μακρά παράδοση και εξειδίκευση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και έχει συμβάλει στο παρελθόν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και την οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, ωστόσο πλέον έχει πληγεί σοβαρά από εξωγενείς παράγοντες, κυρίως από τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία.

Ακολουθώντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, για τη φετινή χρονιά η πρώτη δράση στήριξης της γουνοποιίας, κατόπιν αιτημάτων των εξωστρεφών επιχειρήσεων του κλάδου και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καστοριάς, ήταν η οργάνωση της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση «The One Milano», η οποία διεξήχθη από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2024, στον εκθεσιακό χώρο Fiera Milano Rho στην Ιταλία. Η εν λόγω Διεθνής Έκθεση συνδυάζει την τέχνη της ιταλικής κληρονομιάς με τη διεθνή αισθητική, την υψηλή δεξιοτεχνία και αξίες όπως η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Έντεκα ελληνικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις συμμετείχαν στην εθνική αποστολή που οργάνωσε η Enterprise Greece και είχαν την ευκαιρία να δείξουν τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 40.000 επιχειρηματίες του χώρου από 150 χώρες. Η χώρα μας άφησε θετικές εντυπώσεις και καλλιέργησε πολλές προσδοκίες για το μέλλον, καθώς το ενδιαφέρον επισκεπτών και αγοραστών για τα ελληνικά προϊόντα ήταν έντονο. Οι Έλληνες συμμετέχοντες στο πλαίσιο της διοργάνωσης, έχοντας εισπράξει θετική ανταπόκριση από την αγορά του Μιλάνου, τόνισαν ότι η συμμετοχή και η παρουσία σε φυσικές εκθέσεις, αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, καθώς το έδαφος προσφέρεται για την πραγματοποίηση Β2Β συναντήσεων με αγοραστές διεθνούς εμβέλειας.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς, κύριος Αλκιβιάδης Μπαλλής, αναφερόμενος στην πετυχημένη ελληνική παρουσία στη συγκεκριμένη έκθεση, δήλωσε: «Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Καστοριάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Enterprise Greece που ήδη από το 2007, ως πρώην Ο.Π.Ε. και “Invest In Greece”, βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες γουνοποιούς. Έχοντας αφήσει θετικό αντίκτυπο η φετινή διοργάνωση της THE ONE MILANO σε όλους τους συμμετέχοντες, ευελπιστούμε στην επανάληψη της οργάνωσης της εθνικής αποστολής σε επερχόμενη διοργάνωση και στη διατήρηση της συνεργασίας μας για λοιπές αποστολές στήριξης του κλάδου».

Στο πλαίσιο της δυναμικής στήριξης του κλάδου και σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης επιχειρηματικής αποστολής - με 20 Κορεάτικες επιχειρήσεις-αγοραστές από τον κλάδο της γούνας - πραγματοποιείται για ακόμη μία χρονιά πρόσκληση αγοραστών από χώρες εκτός Ευρώπης, στο πλαίσιο της 49ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας, η οποία θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Απριλίου 2024 στην Καστοριά. Σε συνέχεια του αιτήματος των επαγγελματιών του κλάδου, φιλοξενούνται επιχειρηματικές αποστολές από την Κορέα αλλά και από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με στόχο την προβολή της ελληνικής γούνας και τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης σχεδίασε και υλοποιεί τη δράση πρόσκλησης αγοραστών ειδών γουνοποιίας από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το σύνολο των εμπορικών επισκεπτών, ανέρχεται στους 25, με τους 16 να προέρχονται από τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Ο Προέδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» κ. Άκης Τσούκας δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την Enterprise Greece για την εξαιρετική συνεργασία για ακόμη μία χρονιά, καθώς για την 49η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς που πραγματοποιείται από 25-27 Απριλίου 2024 οργάνωσε την επίσκεψη εμπορικών επισκεπτών από την Αμερική, τον Καναδά και την Κορέα. Η άφιξη των εμπορικών αποστολών σε συνεργασία και με τα Γραφείο ΟΕΥ θα συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών μας στις αγορές ελληνικών γουναρικών και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας που αποτελεί και έναν από τους βασικότερους άξονες οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Σε ένα ομολογουμένως δύσκολο περιβάλλον, όπως αυτό που έχει διαμορφωθεί για τον κλάδο της γούνας, καθίσταται επιτακτική ανάγκη για συνεχή αναζήτηση νέων αγορών-στόχων για τα συγκεκριμένα προϊόντα, με σκοπό να αντισταθμιστεί η απώλεια της αγοράς της Ρωσίας και να επανέλθει η δραστηριότητα των Ελλήνων εξαγωγέων στα επιθυμητά επίπεδα. Η Enterprise Greece στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων γουνοποιών στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του κλάδου, είτε με την υποστήριξη της εθνικής συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού, είτε με επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνονται σε συνεργασία με τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας που διεξάγεται κάθε Άνοιξη στην Καστοριά».