Δυναμικό παρών έδωσε η Ελλάδα στο International Hotel Investment Forum

Σαράντα πέντε b2b συναντήσεις, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (breakfast roundtable) με παρουσία 70 εκπροσώπων εταιρειών, καθώς και συμμετοχή σε πάνελ συζήτησης, ήταν μερικά από τα highlights της συμμετοχής της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) στο International Hotel Investment Forum, το κορυφαίο event για την τουριστική, επενδυτική βιομηχανία, το οποίο διεξήχθη από 15 ως 17 Απριλίου στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεγαλύτερη εκδήλωση για το hospitality σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διοργανώθηκε για 26η συνεχή χρονιά με συμμετοχή από 41 χώρες και συγκέντρωσε πάνω από 2.500 υψηλόβαθμα στελέχη απ’ όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων C-Suite Executives, VPs και Directors. Προσέλκυσε επίσης περισσότερους από 600 επενδυτές, ενδεικτικά Stepstone, Blackstone, Starwood Capital, Pandox, Brookfield, QIA, ADIA and AXA, οι οποίοι διαχειρίζονται πάνω από 343 δισ. δολάρια.

Στο πλαίσιο του IHIF, η Enterprise Greece λειτούργησε έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο προβολής (booth), στον οποίο είχε προγραμματίσει ένα πλήρες πρόγραμμα 45 κατ’ ιδίαν συναντήσεων, κάποιες εκ των οποίων, αφορούσαν follow up με ήδη ώριμες επαφές (leads), που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν επενδύσεις στη χώρα μας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμμετοχής της, διοργάνωσε κοκτέιλ υποδοχής, στο οποίο προσεκλήθησαν στελέχη από το διεθνή και ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις νέες εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η ΑΕ Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βερολίνο, κα Μάρα Μαρινάκη, ο επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου, κ. Θεόδωρος Ξυπολιάς, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β', η Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας, Σύμβουλος Επικοινωνιών Α', κα Μαρία Λουκά και το στέλεχος του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου, κ. Γιάννης Μαρούτσος, Γραμματέας ΟΕΥ Α’.

Η Enterprise Greece, διοργάνωσε επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (Breakfast roundtable) αφιερωμένη στην Ελλάδα με τίτλο: «Greece Hospitality: Investment and development opportunities in a thriving market», στην οποία συμμετείχαν 70 εκπρόσωποι του κλάδου, αριθμός που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στις εξαιρετικές προοπτικές για τη χώρα μας: «Η πρόσφατη επιτυχία της Ελλάδας βασίζεται σε μια συνολική και δυναμική προσέγγιση για την οικονομική αναζωογόνηση, που χαρακτηρίζεται από έναν εξαιρετικό μετασχηματισμό μέσω σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι αλλαγές έχουν καταστήσει τη χώρα έναν ανοιχτό, ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις προορισμό, ο οποίος ενισχύεται από τη δέσμευση της κυβέρνησης να διαφοροποιήσει την οικονομία της».

Στη συζήτηση συμμετείχαν με ομιλία, εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών εταιρειών του κλάδου, όπως οι κ.κ. Luis Picas, Senior Director Investments, HIP, Γιάννης Δεληκανάκης, Founding Partner & Managing Director, Southrock Asset Management S.A., Αλέξης Πιπιλής, Head of Hospitality & Business Development, Prodea Investments SA, Diane DAUDIN- CLAVAUD, Corporate Director of Global Business Development, NOBUHOTELS, καθώς και ο Alexander Robinson, Senior Manager Industry Partners της STR.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος συμμετείχε επίσης και σε πάνελ με θέμα συζήτησης: «Destination Dynamics: Strategic Stakeholder Partnerships to Cultivate Appeal for Travellers, Investors and Local Communities». Σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα διατηρήσει το θετικό ρυθμό της στην προσέλκυση επενδύσεων στο μέλλον, επισήμανε πως στη χώρα μας θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται αυξανόμενες εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, καθώς αξιολογούνται θετικά από τους επενδυτές οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες της χώρας και ο αυξανόμενος αριθμός νέων ευκαιριών για παραγωγικές επενδύσεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος, οι εδραιωμένες βιομηχανίες της Ελλάδας -ο τουρισμός και η ναυτιλία- σημειώνουν συνεχή πρόοδο, και οι νέες βιομηχανίες -από την ενέργεια μέχρι την τεχνολογία, από τα logistics μέχρι τις επιχειρηματικές υπηρεσίες- αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις διαπίστωσε το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για ανάπτυξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην Ελλάδα, κάτι που επιβεβαιώνεται με την είσοδο στη χώρα μας περισσότερων brands του κλάδου και περαιτέρω επέκταση των ήδη εγκατεστημένων αλυσίδων ξενοδοχείων. Εξίσου έντονο είναι το ενδιαφέρον για έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τοπικού στοιχείου.

Υπενθυμίζεται τέλος πως η δυναμική παρουσία της χώρας μας και η αύξηση του ενδιαφέροντος από το διεθνές επενδυτικό κοινό, σε συνδυασμό με τις συντονισμένες προσπάθειες της Enterprise Greece, οδήγησαν το διεθνή όμιλο Questex στην απόφαση να διοργανώσει το υψηλού επιπέδου συνέδριο Resort & Residential Hospitality Forum στην Ελλάδα, γεγονός που προβλήθηκε εντόνως κατά τη διάρκεια του IHIF.