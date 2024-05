Η ελληνική ναυτιλία θα πρωταγωνιστήσει στα Ποσειδώνια

Οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των φετινών Ποσειδωνίων, της κορυφαίας ναυτιλιακής έκθεσης παγκοσμίως, που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo της Αθήνας.

Ενδεικτική του ρόλου που διαδραματίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τρόπο λειτουργίας της ναυτιλίας και στις επαναστατικές αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο είναι η ενισχυμένη ζήτηση εκθεσιακού χώρου που καταγράφεται στα φετινά Ποσειδώνια από εταιρείες προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας που παρέχουν υπηρεσίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Βώκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Έκθεσης Ποσειδώνια Α.Ε., «μία διεξοδική μελέτη για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στον ναυτιλιακό τομέα, με τίτλο “Out of the box”, η οποία εκπονήθηκε από το Lloyd's Register και την εταιρεία συμβούλων ναυτιλιακής καινοτομίας Thetius, δείχνει ότι η αγορά συστημάτων ΑΙ και αυτονομίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένεται να αγγίξει σε συνολική αξία τα 5 δισ. δολάρια έως το 2028.

Με βάση τη μελέτη, σήμερα υπάρχουν ήδη 276 ενεργές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη ναυτιλία. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της προδραστικής επένδυσης από τους ναυτιλιακούς οργανισμούς για την ενίσχυση της κατανόησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορα επίπεδα. Ταυτόχρονα, προτείνει να δοθεί έμφαση σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού, που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση γύρω από μέτρα ασφαλείας και κανονισμούς που σχετίζονται με προηγμένες τεχνολογίες στον τομέα της ναυτιλίας».

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί, στο πλαίσιο των φετινών Ποσειδωνίων και στην αναγεννημένη ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας έπειτα από δεκαετίες παρακμής και εγκατάλειψης. Πάνω από 85 ναυπηγεία από 26 χώρες έχουν επιβεβαιώσει ότι θα δώσουν το «παρών» στην Έκθεση για να παρουσιάσουν καινοτομίες στον σχεδιασμό και την παραγωγή πλοίων.

«Η Ελλάδα επανεμφανίζεται ως ένα αξιόπιστο ναυπηγικό cluster για την επισκευή και τη μετατροπή σκαφών καθώς και για την κατασκευή νέων πλοίων μελλοντικά, τόσο για Έλληνες όσο και για διεθνείς πλοιοκτήτες και ναυτικές δυνάμεις. Αυτή η αναγέννηση ακολουθεί δεκαετίες υποαπόδοσης και υποεπενδύσεων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την απουσία στρατηγικού οράματος», έχει επισημάνει ο Θ. Βώκος.

Η Ελλάδα συνεισφέρει πλέον σημαντικά στην ετήσια αξία παραγωγής των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, που φτάνει τα περίπου 43 δισ. ευρώ, και των οποίων η συνολική αξία παραγγελιών για εμπορικά και πολεμικά πλοία ξεπερνά την αντίστοιχη των ασιατικών ναυπηγείων.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας και εξειδικευμένα στελέχη θα αναλύσουν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων θεμάτων του κλάδου και συνολικά, στο πλαίσιο της Έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 65 σεμινάρια και συνέδρια.

Το «παρών» στα φετινά Ποσειδώνια θα δώσουν και εκθέτες από την Κίνα, οι οποίοι το 2022 απουσίαζαν από την Έκθεση λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που ίσχυαν λόγω της πανδημίας.

Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη πλοιοκτήτρια χώρα στον κόσμο και αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου που ελέγχεται από την Ε.Ε. και το 21% παγκοσμίως. Με βάση, δε, τα διαθέσιμα στοιχεία, η αναβάθμιση του ελληνικού στόλου διατήρησε την αξία του πάνω από τα 150 δισ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στα Ποσειδώνια του 2022 καταγράφηκε ρεκόρ προσέλευσης, με τον αριθμό των επισκεπτών να ξεπερνά τους 28.000, έναντι 23.000 που επισκέφτηκαν την προηγούμενη έκθεση. Μάλιστα, ο αριθμός των συνολικών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων εκθετών, επισκεπτών και εκπροσώπων του Τύπου, ξεπέρασε τα 40.000 άτομα, έναντι 36.000 το 2018. Στη συγκεκριμένη έκθεση συμμετείχαν 1.964 εκθέτες από 88 χώρες, ενώ απουσίαζαν πολλοί συμμετέχοντες από την Κίνα.