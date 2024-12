Grant Thornton: Διοργανώθηκε το «Business Leadership Summit» στη Λάρισα

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Business Leadership Summit | Καινοτομία, Επενδύσεις, Ανάπτυξη: Οδηγώντας το Μέλλον των Επιχειρήσεων», που διοργάνωσε η Grant Thornton την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024 στη Λάρισα, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και πολιτικού χώρου, καθώς και προσωπικότητες με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία, την τεχνολογία και τη στρατηγική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο του ΣΒΘΣΕ, κ. Αθανάσιο Συριανό, και τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ, κ. Γιώργο Ρουπακιά, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της Θεσσαλίας ως νευραλγικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και υπογράμμισαν την ανάγκη για ενίσχυση της περιφέρειας με στοχευμένες επενδύσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Ακολούθησε το καλωσόρισμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, κ. Βασίλη Καζά, ο οποίος ανέδειξε το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μέσα από την ενεργή συμμετοχή μας στην ενσωμάτωση χρηματοδοτικών εργαλείων στο εγχώριο επιχειρείν, είμαστε σε θέση να χαρτογραφούμε καλύτερα το πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο και το οικονομικό περιβάλλον, και να εντοπίζουμε ταχύτερα τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν σε μία εποχή ταχύτατων εξελίξεων. Όραμά μας όλα αυτά τα χρόνια είναι να μην προβλέπουμε απλά το μέλλον, αλλά να το διαμορφώνουμε ενεργά. Τόσο η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, όσο και τα έργα που υλοποιούμε καθημερινά, επισφραγίζουν την δέσμευσή μας να βοηθάμε τις επιχειρήσεις ώστε να πραγματοποιήσουν το επόμενό τους βήμα».

Ακόμα πρόσθεσε ότι: «Η παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση μας δίνει περαιτέρω ώθηση ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με γνώμονα τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και τη συμβολή μας στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής και δυναμικής οικονομίας, η οποία θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με δύο πάνελ συζήτησης, τα οποία ανέδειξαν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις και ευκαιρίες του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο πρώτο πάνελ με τίτλο «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τεχνολογία και Επενδυτικές Ευκαιρίες» συμμετείχαν τα στελέχη της Grant Thornton, Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Partner και Head of Strategy and Investments, Ιωάννης Στεφάνου, Partner και Head of Energy Sector, Χρήστος Τσαγκάρης, Partner, Head of Business Process Outsourcing και Head of Business Growth Advisory και Ρένα Κονόμη, Director και Head of Intelligent Automation Services, Technology. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της τεχνολογικής αναβάθμισης, στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις επενδυτικές προοπτικές που μπορούν να υποστηρίξουν τη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα «Διαμορφώνοντας ένα Νέο Επιχειρηματικό Τοπίο», ο Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος συζήτησε με τον κ. Βασίλη Καζά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, τον κ. Νικόλαο Λούλη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της LOULIS FOOD INGREDIENTS και τον κ. Δημήτριο Σαράντη, Ιδιοκτήτη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τις στρατηγικές που απαιτούνται για τη μετάβασή τους σε ένα πιο βιώσιμο, καινοτόμο και εξωστρεφές επιχειρηματικό μοντέλο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση: «Η περιοχή της Θεσσαλίας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, καθώς έχει δεχτεί στο παρελθόν τα πλήγματα της κακοκαιρίας Daniel, καθώς και άλλων φαινομένων της κλιματικής κρίσης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Θεσσαλία, προκειμένου να δούμε από κοντά και να επιταχύνουμε την πορεία υλοποίησης των 60 επενδυτικών σχεδίων που έχουμε εγκρίνει πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 40 εκ των οποίων είναι στον τομέα της μεταποίησης και τα υπόλοιπα 20 στον τομέα του τουρισμού, και αφορούν και τους 4 νομούς της Θεσσαλίας».

«Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι εξαιρετικά δημιουργική και στενή, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το οποίο επεξεργαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα με καινοτόμες δράσεις για την αναβάθμιση τόσο του πρωτογενούς τομέα, όσο και της βιομηχανίας».

Η Grant Thornton επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν το μέλλον τους σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης.