Φωτεινή Ιωάννου (ΕΤΕ): Να στηρίξουμε ταχύτατα τις υγιείς επιχειρήσεις

Την εκτίμηση ότι οι τράπεζες έμαθαν από τα παθήματα της κρίσης χρέους και θα στηρίξουν γρήγορα τις υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία, διατύπωσε η Φωτεινή Ιωάννου, γενική διευθύντρια διαχείρισης απαιτήσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής της Εθνικής.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε η Synergon Partners, με θέμα «Covid-19: insights towards the new reality», η κα. Ιωάννου υποστήριξε ότι οι τράπεζες πρέπει να αποφασίσουν με μεγάλη ταχύτητα ποιες από τις πληγείσες, λόγω πανδημίας, επιχειρήσεις είναι υγιείς και να τις στηρίξουν.

«Νομίζω ότι το μάθημα της κρίσης χρέους ήταν ότι η καθυστέρηση στην προσφορά μακροπρόθεσμων λύσεων σε σειρά κλάδων διεύρυνε τις ζημιές για τις τράπεζες, όπως και η απόφαση να στηριχθούν εταιρείες, που δεν ήταν βιώσιμες» είπε χαρακτηριστικά η κα. Ιωάννου.

Όσον αφορά στο βάθος των επιπτώσεων της κρίσης στις επιχειρήσεις, η γενική διευθύντρια διαχείρισης απαιτήσεων της Εθνικής, αφού διευκρίνισε ότι η ορατότητα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, καθιστώντας ριψοκίνδυνη κάθε πρόβλεψη, εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δεν θα είναι γενικευμένες.

Οι σοβαρές επιπτώσεις θα επικεντρωθούν, κατά την ίδια, σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο, όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές καθώς και σε τομείς που επέρχονται δομικές αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών ( λιανεμπόριο).