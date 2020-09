Alba Graduate Business School: Η συμπεριφορά πιο σημαντική από τις δεξιότητες

Τη σημασία των συμπεριφορών και των ικανοτήτων προκειμένου η κοινωνία και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και να εξελίσσονται μέσα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και ψηφιακά μετασχηματιζόμενο περιβάλλον, όπως αυτό της πανδημίας, τόνισε ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου στη συζήτηση με θέμα «Challenges in the Cybersphere», στο πλαίσιο της 24ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist, όπου το Alba Graduate Business School συμμετείχε ως ακαδημαϊκός εταίρος.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Κώστας Αξαρλόγλου υπογράμμισε πως η ραγδαία επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών τόσο του κράτους, όσο και των επιχειρήσεων λόγω της COVID-19 ανέδειξε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και τα όριά της. Τόσο σε επίπεδο κρατικής ηγεσίας, όσο και στον κόσμο του επιχειρείν, αυτή η πρωτοφανής συγκυρία επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας όλων των μερών που εμπλέκονται σε ένα οικοσύστημα αλλά οδήγησε και σε μία αλλαγή οπτικής:

Η έμφαση πλέον δίνεται περισσότερο στις συμπεριφορές (attitudes) που υιοθετούνται απέναντι στις προκλήσεις και τις αλλαγές και στις θεμελιώδεις ικανότητες και λιγότερο στις δεξιότητες οι οποίες συχνά αποδεικνύονται βραχύβιες μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Έτσι, η κοινωνία και ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει σήμερα να εστιάσει περισσότερο στο να ωθήσει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να αναπτύξουν την κατάλληλη στάση απέναντι στις εκάστοτε συνθήκες, καλλιεργώντας την προσαρμοστικότητα, την ευελιξία, την κριτική σκέψη.

Ακόμη, η ικανότητα να μαθαίνεις διαρκώς, να εντοπίζεις τα βαθύτερα αίτια των φαινομένων και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης, η επίλυση προβλημάτων σε ένα πλαίσιο όπου τα δεδομένα μεταλλάσσονται και ανατρέπονται διαρκώς, το «να ξέρεις τι να κάνεις όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις», όπως το περιέγραψε ο πρύτανης, αποτελούν μερικά από τα εφόδια που είναι, σήμερα, πιο αναγκαία από τις τεχνικές δεξιότητες.

Η κατάκτηση αυτών των συμπεριφορών και ικανοτήτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα «συνδυασμό μάθησης και εμπειρίας», ο οποίος καθιστά εφικτή την αποτελεσματική λειτουργία ανθρώπων και οργανισμών μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η συνεχής, αιφνίδια αλλαγή είναι η νέα κανονικότητα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αξαρλόγλου αποτύπωσε αξίες που βρίσκονται στην καρδιά της φιλοσοφίας του Alba Graduate Business School το οποίο, με σύνθημά του το “Business Unusual”, παραμένει αφοσιωμένο στην αποστολή του να εκπαιδεύει και να εμπνέει τους εταιρικούς ηγέτες τού σήμερα και του αύριο να πραγματοποιήσουν το όραμά τους δουλεύοντας ακούραστα, με οδηγό τα ιδανικά τους και αξιοποιώντας τις αντιξοότητες, τις ανατροπές και τις μεταβολές του περιβάλλοντος. Αυτό το αξιακό πλαίσιο διαπνέει όλα τα προγράμματα του Alba Graduate Business School.

Μεταξύ αυτών, σημειώνει η ανακοίνωση, συγκαταλέγεται και το Alba Εxecutive MBA, το οποίο σύντομα θα ξεκινήσει τον νέο κύκλο του για να υποδεχτεί έμπειρα διευθυντικά στελέχη από πολλούς διαφορετικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν νέους τρόπους προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης προκειμένου, μέσα στη ρευστή περίοδο της πανδημίας, να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα.