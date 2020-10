Silver βραβείο για τη Eurolife FFH στα PEAK Awards 2020

Η εταιρεία απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία Best Performance in B2B της ενότητας Best Performance per Industry για την πρωτοποριακή και 100% ψηφιακή καμπάνια επικοινωνίας για τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματά της.