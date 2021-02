Σύσταση της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής από το Your Directors Club

Τη σύσταση της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) ανακοίνωσε το Your Directors Club. Η διακεκριμένη κοινότητα αποτελείται από υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και νέους επιχειρηματίες που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 από τη Γεωργία Καρτσάνη με την πεποίθηση ότι μαθαίνουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα μέσω της συνύπαρξης και δικτύωσης με ισότιμα και ισόβαθμα στελέχη, που μοιράζονται τις ίδιες αρχές, αξίες και όραμα.

Ο ρόλος του Advisory Board είναι η εθελοντική υποστήριξη του Οργανισμού καθώς τα μέλη του θα προτείνουν νέες δράσεις, δραστηριότητες και τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του. Τα μέλη θα συμμετέχουν επίσης και σε ομάδες εργασίας με σκοπό τη συνεχή εξέλιξη και ενδυνάμωση του Οργανισμού. Η θητεία των μελών έχει διάρκεια 2 έτη.

Τα μέλη του Advisory Board είναι οι:

1. Μάρα Γεωργοπούλου, Chief Commercial Officer, GEP S.A.

2. Ιωάννης Τσίληρας, Customer Experience Transformation & Data Strategy Director, Cosmote

3. Νίκος Μποτίνης, Regional Sales Manager, CISCO

4. Νανά Ιωακειμίδου, Chief Communications Officer & Junior Partner, Generation Y

5. Σπύρος Βεργίνης, Head of Business Unit Rx & OTC Greece Cyprus Malta, Bausch Health

6. Τζένη Αναγνωστοπούλου, Head of Business Unit HR Professional, Boussias Communications

7. Χριστόφορος Βούλγαρης, Distribution & Services Director, Schneider Electric



Το Your Directors Club αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα μάθησης και δικτύωσης για υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και νέους επιχειρηματίες. Παρέχοντας υψηλής αξίας συμβουλευτική, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών έχει ως σκοπό τα μέλη του, διοικητικά στελέχη από όλη την ελληνική αγορά, να αποκομίζουν διαφορετικές οπτικές και συνεργατικά να ξεπερνούν τις προκλήσεις τους, ώστε να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας.

To Your Directors Club τελεί υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece. Founding Partners είναι οι εταιρείες: Φοβερά Προστασία, Weber Shandwick και Generation Y. Υποστηρίζεται χορηγικά από τις εταιρείες: ALD Automotive (Strategic Partner), FedEx (Golden Partner), SARGIA Partners (Coaching Partner), GEP (Health & Safety Partner) Pressious Arvanitidis (Printing Partner), Euro2day.gr (Media Partner), Boussias Communications (Media Partner) και Global Sustain (Media Supporter)