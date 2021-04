Το lockdown έδωσε... φτερά στα μαστορέματα

Πανδημία και χαμηλά εισοδήματα αυξάνουν τη ζήτηση για εργαλεία και υλικά που απαιτούν τα μερεμέτια στο σπίτι, με 94% των καταναλωτών να δηλώνουν ότι κάνουν τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των εργασιών μόνοι τους. Την ίδια στιγμή όμως, τη ζήτηση φαίνεται να μπλοκάρει το «λουκέτο» που επιβλήθηκε σε καταστήματα DIY (Do It yourself), με την Ελλάδα να ανήκει στο μικρό κλαμπ χωρών (13,7% παγκοσμίως) που έκλεισαν τα συγκεκριμένα καταστήματα στην πανδημία.

Πρόκειται για στοιχεία έρευνας που έχει στη διάθεσή του το Εuro2day.gr, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Praktiker Hellas, με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠE), σε δείγμα άνω των 700 νοικοκυριών πανελλαδικά.

Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν την τάση που έχει ήδη καταγραφεί στο οργανωμένο λιανεμπόριο στις περιόδους που τα εξειδικευμένα καταστήματα DIY ήταν κλειστά, με πολλούς καταναλωτές να αναζητούν μικροεργαλεία, είδη κήπου και ηλεκτρολογικό υλικό στα super market. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) που πραγματοποιήθηκε με δείγμα 850 ατόμων τον Νοέμβριο 2020, η φροντίδα του σπιτιού ήταν μία από τις κυριότερες τάσεις, με ποσοστό αύξησης 22%.

Επίσης στοιχεία του GR.EC.A (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου) δείχνουν ότι μεταξύ των προϊόντων με τριψήφια ποσοστά ανάπτυξης πωλήσεων την περίοδο των περιορισμών είναι και κατηγορίες της γκάμας DIY, από γυαλιά εργασίας και φόρμες προστασίας μέχρι χλοοκοπτικά, φράχτες και ψησταριές.

Η έρευνα που έτρεξε με πρωτοβουλία της Praktiker έδειξε ότι το 58% των Ελλήνων επιλέγουν να κάνουν οι ίδιοι εργασίες που αφορούν βελτιώσεις του σπιτιού και άλλο ένα 36% λέει ότι προτιμά μια μεικτή λύση, με κάποια βοήθεια από επαγγελματία. Επίσης όσο πιο χαμηλά είναι τα εισοδήματα τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη των νοικοκυριών για εργασίες στο σπίτι. Το ποσοστό όσων αναφέρουν αυτή την ανάγκη φτάνει το 37% στα εισοδήματα κάτω από 1.000 ευρώ από 22% που είναι στα εισοδήματα από 2.500 μέχρι 4.000 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι για την πλειοψηφία του κοινού, ποσοστό 53%, τα καταστήματα με είδη σπιτιού αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης σε περίοδο lockdown ενώ το 89% του κοινού λέει ότι αποτελεί πρόβλημα αν τα καταστήματα με τα είδη βελτίωσης για το σπίτι είναι κλειστά.

Εν κατακλείδι, εξειδικευμένες αλυσίδες όπως η Praktiker Hellas, με κλειστά τα 16 καταστήματα του δικτύου της λόγω των περιοριστικών μέτρων, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εντατικοποίησε τις επενδύσεις στο ψηφιακό κανάλι. Επίσης ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, με γνώμονα τις νέες καταναλωτικές τάσεις, επεκτείνοντας κατηγορίες όπως σε είδη ατομικής προστασίας, καθαριστικά, όργανα γυμναστικής και εγκαινιάζοντας νέες συνεργασίες με brands όπως Vitex, Stihl, Wurth, Pierre Gardin κ.ά. Ωστόσο η συνθήκη των κλειστών καταστημάτων για σχεδόν 4 μήνες το 2020 επηρέασε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, όπως συνέβη και στην πλειοψηφία της αγοράς, σε διψήφιο ποσοστό (συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019 όταν ο κύκλος εργασιών ξεπερνούσε τα 186 εκατ. ευρώ).