Ποιο σούπερ μάρκετ «ψηφίζουν» οι Ελληνες καταναλωτές

Δεν έχει πρόγραμμα ανταπόδοσης, δηλαδή κάρτες πιστότητας για τη συγκέντρωση πόντων. Η παρουσία του στο διαδίκτυο και με eshop μετρά μόλις ένα χρόνο ενώ η έκθεσή του στη διαφήμιση είναι περιορισμένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Οπότε η όποια προβολή βασίζεται κυρίως στη μετάδοση της πληροφορίας από στόμα σε στόμα.

Κι όμως η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης ψηφίστηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία LongLust σε δείγμα 1.000 ατόμων, ως η αλυσίδα με την καλύτερη αγοραστική εμπειρία. Αλλά και η αλυσίδα εκείνη στην οποία το 65% του δείγματος θα επέλεγε να εργαστεί, στην περίπτωση που θα έπρεπε να βρει δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ.

Αυτό, σύμφωνα με τη LongLust, οφείλεται στη συμπεριφορά των εργαζομένων μέσα στα ίδια τα καταστήματα, που βοηθούν να χτιστεί μία πολύ θετική ταυτότητα ενώ αρκετοί ερωτώμενοι ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι στον Σκλαβενίτη φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους.

Η αλυσίδα που συγκεντρώνει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 14% στην προτίμηση των καταναλωτών να εργαστούν σε αυτή είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος και ακολουθούν η Lidl με 7%, ο Μασούτης με 6% και ο Γαλαξίας και το My Market με 2% έκαστος.

Όπως ανέφερε ο ιδρυτής της LongLust Βαγγέλης Σκούρας παρουσιάζοντας χθες Τετάρτη στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνα που «έτρεξε» τον Απρίλιο, το 62% του δείγματος των καταναλωτών επιλέγει την αλυσίδα Σκλαβενίτης για την ποικιλία των προϊόντων της, το 60% για το ότι βρίσκει εύκολα αυτό που θέλει, το 59% γιατί έχει καλές προσφορές και το 57% γιατί έχει καλή σχέση τιμής-ποιότητας.

Η ποικιλία των προϊόντων είναι και για τον ΑΒ Βασιλόπουλο ο πιο σημαντικός λόγος επιλογής από τους καταναλωτές (ποσοστό 63%). Ακολουθεί σε σημαντικότητα το πρόγραμμα ανταπόδοσης (50%) ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό θετικών ψήφων που συγκεντρώνει για το γεγονός ότι οι καταναλωτές βρίσκουν εύκολα αυτό που θέλουν. Στον αντίποδα, οι καταναλωτές βαθμολόγησαν αρνητικά τις προσφορές (-40%) και τη σχέση τιμής - ποιότητας (-23%).

Η Lidl συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 75% για τις προσφορές, ένας στους δύο είπαν ότι έχει καλή σχέση τιμής - ποιότητας, ενώ αρνητική ήταν η βαθμολογία για την ποιότητα των προϊόντων της (-20%) και για το πρόγραμμα ανταπόδοσης (-6%).

Οι πελάτες που έχουν το My Market ως την κύρια αλυσίδα αγορών τους αξιολογούν πιο θετικά τις προσφορές (ποσοστό 57%), ότι τα καταστήματά της βρίσκονται κοντά τους (52%) και την ποικιλία των προϊόντων. Στα αρνητικά είναι ο δείκτης τιμής - ποιότητας (-28%) και το πρόγραμμα ανταπόδοσης (-7%).

Ο Μασούτης παίρνει θετική ψήφο για το γεγονός ότι τα καταστήματά του βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές (58%), ότι έχει καλό πρόγραμμα ανταπόδοσης (36%) και φιλικό προσωπικό (29%). Χάνει όμως στη σχέση τιμής - ποιότητας (-25%) και στην ποιότητα των προϊόντων του (-25%).

Στην ερώτηση ποιας αλυσίδας κατάστημα θα ήθελαν να έχουν κοντά τους οι καταναλωτές για να κάνουν τις αγορές τους, το 37% του δείγματος απάντησε ένα κατάστημα Σκλαβενίτης, κοντά 1 στους 5 (ποσοστό 17%) ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που θα ήθελε να έχει κοντά του, το 16% κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος, το 11% Lidl, το 5% My Market, το 4% Γαλαξία, το 4% Μασούτη, το 2% κατάστημα της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και αντίστοιχο ποσοστό 2% κατάστημα Market In.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο σούπερ μάρκετ που για οποιονδήποτε λόγο οι καταναλωτές δεν θέλουν να το επισκέπτονται και να αγοράζουν από αυτό, το 56% του δείγματος απάντησε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο σούπερ μάρκετ. Το 18% όμως ανέφερε τη Lidl, το 5% την ΑΒ Βασιλόπουλος, το 4% την αλυσίδα Γαλαξίας, το 3% το My Market, το 3% το Ok Anytime, ποσοστό 2% το Bazaar, αντίστοιχο ποσοστό την αλυσίδα Σκλαβενίτης, τη Market In, τον Μασούτη και την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.