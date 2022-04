United Group: Εσοδα €243,5 εκατ. από τη Nova το 2021

Έσοδα 243,5 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDAal) 69,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε η NOVA το 2021, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της United Group. Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει πλήρως από το 2023, οπότε και Wind - Nova θα έχουν ενοποιηθεί και αναμένεται να αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση από όλες τις χώρες, με αυξημένη συμμετοχή όχι μόνο στα έσοδα αλλά και στην κερδοφορία.

Όπως αποτυπώνεται, η συγχώνευση των Wind και Nova θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα της United Group, με έσοδα που θα ξεπερνούν τα 750 εκατ. ευρώ ενώ από το 2023 τα οικονομικά μεγέθη της ενοποιημένης πλέον Wind - Nova αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην κερδοφορία του ομίλου.

Τα μεγέθη που κατέγραψε η UG για το 2021 αντιστοιχούν στο 13% των εσόδων του ομίλου και στο 10% των κερδών EBITDAal. Τα κέρδη EBITDAal ορίζονται ως τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μείον τις μισθώσεις εξοπλισμού.

Η συμβολή της Nova πέρυσι στα μεγέθη της United Group είναι πενταπλάσια από το 2020, καθώς η ελληνική εταιρεία άρχισε να ενοποιείται στα αποτελέσματα του ομίλου United Group από τον Νοέμβριο του 2020.

H Wind

Το 2021, η United Group προχώρησε στην εξαγορά της Wind Hellas με την καταβολή 545 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Η εξαγορά αυτή δεν συνέβαλε πέρυσι στα έσοδα της United Group, καθώς η ενοποίηση ξεκίνησε από τις 12 Ιανουαρίου του 2022. Η ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του 2021, θα είναι μαζί με τη Vivacom της Βουλγαρίας τα μεγαλύτερα αποκτήματα του σερβικού γκρουπ επιχειρήσεων επικοινωνιών, με ετήσια έσοδα άνω των 500 εκατ. ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις του 2021, ο όμιλος United Group ξόδεψε για την εξαγορά της Wind 545 εκατ. ευρώ σε μετρητά. «Στις 14 Αυγούστου 2021», αναφέρει η διοίκηση της United, «ο Όμιλος σύναψε συμφωνία για την απόκτηση 100% μετοχών της Crystal Almond Midco, έμμεσης μητρικής της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (WIND) στην Ελλάδα, με συνολικό τίμημα 545 εκατ. ευρώ και με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών κατά το κλείσιμο. Στο πλαίσιο της εξαγοράς αποπληρώθηκε το χρέος της WIND».

Και συνεχίζει: «Η Ελλάδα αποτελεί βασική αγορά για τον όμιλο και με την εξαγορά της WIND, ο όμιλος μπορεί να δημιουργήσει έναν κορυφαίο πάροχο σύγκλισης και να συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας μέσω επενδύσεων σε δικτυακές υποδομές, περιεχόμενο, τεχνολογία και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να αποτελέσει ηγετική δύναμη στην ψηφιοποίηση της χώρας».

Τα βασικά μεγέθη της United Group

Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,89 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 63% σε σχέση με το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 679,64 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση επίσης κατά 63%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 695,7 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 60%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 104 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 75 εκατ. ευρώ το 2020.

Η συγχώνευση NOVA - WIND

Από το 2023 που θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση των δύο εταιρειών, η Ελλάδα θα αποτελεί ίσως τη βασική αγορά για την UG. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι συνέργειες Wind - Nova θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του Ομίλου το 2023, οπότε και θα φανεί η δυναμική της συγχώνευσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχει υλοποιηθεί η ουσιαστική ενοποίηση των Nova και Wind και ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δέσμευση του μετόχου τους, United Group, για επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά σε έσοδα, ενώ το επόμενο βήμα είναι να αποτελέσει και τη μεγαλύτερη αγορά σε κερδοφορία. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και η νέα κοινή διοικητική ομάδα, που θα τρέξει την ενοποιημένη εταιρεία, όπου επικεφαλής στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει τεθεί ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος (νυν διευθύνων σύμβουλος της Nova).

Δεν είναι τυχαίο ότι η United Group έχει ανακοινώσει παράλληλα την πρόθεσή της να επενδύσει επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, εστιάζοντας σε τομείς προτεραιότητας όπως το δίκτυο οπτικών ινών, η τεχνολογία 5G και η συνδρομητική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον όμιλο, έχει ήδη επενδύσει €1,4 δισ. στην Ελλάδα (εξαγορά των Wind και Nova και εμπλουτισμός περιεχομένου της συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λπ.). Ειδικά ως προς το δίκτυο οπτικών ινών, οι αποφάσεις της Nova - Wind (εκτιμάται ότι το brand name Nova θα επικρατήσει στο τέλος) θα συμβάλουν ευρύτερα στη διαμόρφωση του επόμενου βήματος όσον αφορά τα σταθερά δίκτυα νέας γενιάς στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού φορέα για πιθανή συνεργασία με τη ΔEΗ, η οποία έχει ανακοινώσει τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών μέσω του ενσύρματου δικτύου της για την ενέργεια, είναι ενεργή. Στα πιθανά σενάρια ωστόσο παραμένει και η ανάπτυξη δικών της υποδομών.

Η Wind άλλωστε πέρυσι τον Νοέμβριο είχε ανακοινώσει την ίδρυση της Hellenic Open Fiber, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) ή την επιχείρηση (Fiber to the Office). Η Wind είχε μιλήσει τότε για επενδύσεις περίπου 150 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026, ένα πλάνο που πλέον τελεί υπό αναθεώρηση.

Μάλιστα η θυγατρική της Wind, Hellenic Open Fiber, έχει υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 100 εκατ. ευρώ, συνεργασία με τις τράπεζες Eurobank και Εθνική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση (δάνειο) που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη οπτικών ινών έχει εγκριθεί. Πρόκειται για τον πρώτο τηλεπικοινωνιακό φορέα που αξιοποιεί τις δυνατότητες του Ταμείου Ανάκαμψης.