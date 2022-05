Νέες λύσεις και συνεργασίες για το cloud-first χαρτοφυλάκιο της SAS

Η SAS προσβλέπει στο μέλλον και επενδύει σε μια ισχυρή πλατφόρμα cloud analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης, με cloud-first λύσεις για τους συνεργάτες της. Αυτή η cloud-first προσέγγιση της SAS, ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα των analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης, διευκολύνει σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών. Παρά την πίεση και την αβεβαιότητα της πανδημίας, τα παγκόσμια έσοδα της SAS από το cloud σημείωσαν αύξηση κατά 19% το 2021, με τη δυναμική της SAS στο cloud να ενισχύεται συνεχώς. Ως αποτέλεσμα , η SAS αναπτύσσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με λύσεις που υποστηρίζουν τις βιοεπιστήμες, την ενέργεια και το martech, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την McKinsey & Company, το 70% των εταιρειών που χρησιμοποιούν cloud τεχνολογίες σκοπεύουν να αυξήσουν το cloud budget τους . Η αγορά του δημόσιου υπολογιστικού cloud προβλέπεται να ανέλθει στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024, με εφαρμογή σε όλους τους κλάδους - λιανικό εμπόριο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, τράπεζες, ασφαλιστικές υπηρεσίες και άλλα.

Τι βρίσκεται πίσω από αυτή την επένδυση;

Η νέα μελέτη Total Economic Impact™ που διεξήχθη από την Forrester Consulting, έδειξε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το SAS® Viya® on Microsoft Azure δύναται να σημειώσουν σημαντικές αποδόσεις σε μόλις 14 μήνες χρήσης της πλατφόρμας - μάλιστα μια εταιρεία υπερτριπλασίασε την απόδοση της επένδυσής της μέσα σε τρία χρόνια.

Το ταξίδι προς το cloud

Η στροφή της SAS στο cloud-first χαρτοφυλάκιο δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη. Αξιοποιώντας την εμπειρία και γνώση δεκαετιών για τη μετάβαση στη νέα εποχή, το πρώτο βήμα ήταν η ανάπτυξη του SAS® Viya® σε μια cloud-first πλατφόρμα analytics. Το εγχείρημα αυτό συμβάδιζε με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε στρατηγικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Azure, ενώ πρόσφατα, η SAS ένωσε τις δυνάμεις της με την ς Cosmo Tech, για να ενισχύσει τις δυνατότητες προσομοίωσης digital twin.

«Μεταμορφώσαμε το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο πλέον είναι cloud-native και cloud-portable, ώστε οι πελάτες να μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στο cloud και να επεκτείνουν τη χρήση των analytics, της μηχανικής μάθησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης,» δήλωσε ο Bryan Harris, Executive Vice President και Chief Technology Officer της SAS. «Εντέλει, θέλουμε η πλατφόρμα μας και οι λύσεις μας να αποτελούν βασικό κομμάτι της καινοτομίας analytics κάθε πελάτη.»

Επειδή η SAS είναι ταυτόχρονα και cloud-first και cloud-agnostic, η βοήθεια προς τους πελάτες για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας που προκύπτει από την εντατική ανάλυση δεδομένων στο cloud είναι δεύτερη φύση της. «Οι πελάτες μας δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την πολυπλοκότητα των δεδομένων ή τις λεπτομέρειες που αφορούν τα analytic workloads στο cloud, επειδή η SAS τους παρέχει την τεχνογνωσία που χρειάζονται,» δήλωσε ο Jay Upchurch, Executive Vice President και Chief Information Officer - ο οποίος ηγείται επίσης του τμήματος cloud της SAS. «Τα analytics της SAS στο cloud προσφέρουν στους πελάτες μας ένα σαφές πλεονέκτημα, είτε χρησιμοποιούν το SAS Viya, είτε κάποια άλλη λύση.»

Η SAS συμβάλλει στη διευκόλυνση της επίτευξης των αποτελεσμάτων στο cloud

Η δέσμευση της SAS στην καινοτομία του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης πιστοποιείται από τα επιτυχημένα παραδείγματα των πελατών της, όπως:.

Η Georgia-Pacific χρησιμοποιεί το SAS® Analytics for IoT Powered by SAS Viya on AWS, μετασχηματίζοντας ψηφιακά την παραγωγική και εμπορική της λειτουργία. Με τη χρήση του SAS, η Georgia-Pacific σημείωσε 30% μείωση στον μη προγραμματισμένο χρόνο παύσης λειτουργίας των εργοστασίων της, ενώ ταυτόχρονα μπόρεσε να εντοπίσει νωρίτερα τυχόν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας ότι οι εμπορικές παραδόσεις έφταναν στην ώρα τους και ακέραιες.

Η Iveco Group, ο παγκόσμιος κατασκευαστής φορτηγών, υιοθέτησε για τον μετασχηματισμό της το SAS Viya και μέσα από τα analytics της SAS στο cloud έχει μειώσει τις ανακλήσεις φορτηγών, επιλύοντας προληπτικά τα ζητήματα των πελατών πριν αυτά διογκωθούν.

πριν αυτά διογκωθούν. Το North Carolina Collaboratory αναλύει IoT δεδομένα αισθητήρων από καταψύκτες αποθήκευσης εμβολίων Covid-19, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της ψυκτικής αλυσίδας και να βελτιωθεί η χορήγηση δόσεων, ιδίως σε υποβαθμισμένες και αγροτικές κοινότητες.

Τέλος, το 2021, η SAS πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων μέσω του cloud από πελάτες σε Ασία και Ειρηνικό (48% αύξηση) και Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (29% αύξηση).

Η SAS διαφοροποιείται μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της SAS σε εταιρικές και οριζόντιες λύσεις είναι ασύγκριτη, με νέες λύσεις να προστίθενται συνεχώς στην γκάμα της. Οι τελευταίες προσθήκες περιλαμβάνουν:

SAS 360 Match. Καθώς οι κορυφαίες εταιρείες streaming έρχονται αντιμέτωπες με μεγάλες απώλειες συνδρομητών, η SAS παρέχει λύσεις και τεχνολογία που τοποθετεί τις επιθυμίες των καταναλωτών στο επίκεντρο. Αυτή η martech λύση παρέχει μια cloud-based πλατφόρμα προβολής διαφημίσεων , πλήρως ενσωματωμένη με άλλες τεχνολογίες της SAS, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας δεδομένων πελατών, του σχεδιασμού και της στρατηγικής μάρκετινγκ και της βελτιστοποίησης της πορείας πελάτη. Βελτιστοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία engagement, από τη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην προσέλκυση και εν τέλει στην μετατροπή.

Οι ομάδες του SAS Hackathon καινοτομούν με τη SAS στο cloud

Το SAS Hackathon είναι μια καινοτομία και ένα πεδίο δοκιμών για την τεχνητή νοημοσύνη στο cloud. Οι ομάδες του Hackathon χρησιμοποιούν το SAS Viya on Microsoft Azure, μαζί με εργαλεία ανοικτού κώδικα, για να βοηθήσουν στην επίλυση ορισμένων από των πιο δύσκολων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων του κόσμου.

Στον φετινό διαγωνισμό SAS Hackathon συμμετείχαν 64 ομάδες, από 135 εταιρείες και 75 χώρες. Μια ομάδα από την Ινδονησία χρησιμοποίησε προηγμένα analytics για να βοηθήσει την τοπική κυβέρνηση της Τζακάρτα να βελτιστοποιήσει τη διανομή της βοήθειας για τον Covid-19 σε εκατομμύρια πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια άλλη ομάδα από το Γουινσκόνσιν αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσει το αποτέλεσμα των πολιτικών και διαδικασιών κατάσχεσης στην κομητεία του Μιλγουόκι με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη πιθανών ανισοτήτων, προκαταλήψεων και ρατσισμού.