Το 2023 το ντεμπούτο των luxury resorts της Dolphin στη Τζιά

Για την άνοιξη του 2023 έχει μετατεθεί η μεγάλη πρεμιέρα του πρώτου resort με το brand της One & Only του ομίλου Kerzner στην Ελλάδα, του One & Only Kéa Island στην Τζια, με τις βίλες που αναπτύσσονται στο πολυτελές θέρετρο να έχουν γίνει ανάρπαστες… από τα σχέδια.

Μπορεί η πανδημία και οι πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε συνδυασμό με κάποιες βελτιώσεις στο design να έχουν πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του One & Only Kéa Island, το οποίο θα λειτουργήσει το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2023, ωστόσο η ζήτηση για την αγορά των luxury κατοικιών του resort είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Ήδη έχουν πωληθεί 12 βίλες και έχουν πραγματοποιηθεί συνολικές ή τμηματικές πληρωμές. Όλες οι κατοικίες είναι υπό κατασκευή και οι πρώτες 9 θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της δυτικής Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2023, όταν θα κάνει πρεμιέρα το resort, ενώ οι υπόλοιπες θα παραδοθούν το 2024.

Οι βίλες ξεκινούν από 107 τ.μ. και φτάνουν έως τα 900 τ.μ. (air conditioned spaced), με την τιμή πώλησης να διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ/μέτρο και το συνολικό κόστος τους να κυμαίνεται από 1,5 εκατ. έως 10 εκατ. ευρώ. Μεγάλο ατού για τους ιδιοκτήτες αποτελεί το γεγονός ότι την περίοδο κατά την οποία δεν διαμένουν οι ίδιοι στις βίλες, αυτές μπορούν να αποκτήσουν «επενδυτικό χαρακτήρα», να επανενταχθούν στο «rental pool» του resort και να διατεθούν προς ενοικίαση.

Στο πλαίσιο της επένδυσης, ύψους περί των 150 εκατ. ευρώ, που υλοποιούν Dolphin Capital -ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Μίλτος Καμπουρίδης- και Kezner, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η επέκταση του κέντρου θαλασσοθεραπείας (spa), που θα φέρει με την υπογραφή της ελβετικής αλυσίδας Chenot, και ο νέος σχεδιασμός για το beach club.

Την ίδια στιγμή, το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Amanzoe στην Κορακιά Αργολίδας -μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή στις 4 Ιουλίου-, άρχισε να επαναλειτουργεί σταδιακά από τις 9 Ιουλίου και ανά τακτά διαστήματα μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν αποκατασταθεί όλα τα pavilions του resort, με την πληρότητα να αγγίζει το απόλυτο 100%.

Οι τιμές στο πολυτελές συγκρότημα της Αργολίδας, το οποίο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality, είναι αυξημένες κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με πέρυσι και, όπως αναφέρουν οι επιτελείς του resort, οι επισκέπτες φέτος είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά σε extra παροχές, όπως βόλτες με σκάφος κ.λπ.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην ανάπτυξη του Kilada Country Club, Golf & Residences στο Πόρτο Χέλι, αυτή τη φορά λόγω αγκυλώσεων που σχετίζονται με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Πάντως, στόχος των επικεφαλής του project είναι το πολυτελές θέρετρο, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει ένα γήπεδο γκολφ Jack Nicklaus, ένα ιδιωτικό Country Club, ένα Beach Club και πάνω από 100 πολυτελείς βίλες προς πώληση, να λειτουργήσει τη διετία 2023-2024.

Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές της Dolphin Capital στο οικιστικό project LaVanta στην Τουρκία και στην Aristo Developers, η εταιρεία έχει αποεπενδύσει από το έργο στην Αττάλεια, ενώ στόχο αποτελεί και η πώληση μέσα στον επόμενο χρόνο του ποσοστού (47,9%) που κατέχει στην κυπριακή Aristo, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη γης και κατασκευών.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πάντως το project της εταιρείας στο Wynwood του Μαϊάμι, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2023 υπό το brand Moxy. Το Moxy Wynwood, το οποίο αναπτύσσει η Dolphin Capital σε κοινοπραξία με την Baywood Hotels, είναι το πρώτο branded ξενοδοχείο που δημιουργείται στη συγκεκριμένη γειτονιά του Μαϊάμι.