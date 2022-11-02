Αυτό είναι το καλάθι του νοικοκυριού της Σκλαβενίτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΤΙΜΗ
Ρύζι
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡΜ.
0,76
Ψωμί για τοστ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680 ΓΡ.
1,29
Ψωμί φραντζόλα
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ. ΣΤΑΡ. ΦΕΤ. 500 ΓΡ.
1,68
ΦΡΥΓΑΝΑΝΙΕΣ
ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4X127,5 γρ./1ΔΩΡ
1,26
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6
ΜΑΡΑΤΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 500 ΓΡ.
0,62
ΑΛΕΥΡΙ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1 ΚΙΛΟ
0,94
ΟΣΠΡΙΑ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡ.
1,15
Γαλοπούλα ή/και πάριζα
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ.
1,55
Κατεψυγμένα ψάρια
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
5,9
Νωπό χοιρινό
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ
5,95
Νωπό κοτόπουλο
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
3,75
Νωπό κοτόπουλο
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ
3,75
Γάλα φρέσκο πλήρες
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L
1,12
Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L
1,12
Γάλα εβαπορέ
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410 ΓΡ.
0,86
Γάλα εβαπορέ
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ.
0,86
Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ
1,75
Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ
1,75
Φέτα
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400 ΓΡ.
4,08
Γκούντα
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350 ΓΡ.
3,12
Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠ. ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ.
2,94
Χυμός τομάτας διατηρημένος
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500 γρ.
0,48
Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ
1,76
Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73 ΓΡ. 6Τ.
1,76
Μαργαρίνες
SUPER FRESCO 200γρ.
0,9
Παρθένο ελαιόλαδο
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ MOLON LAVE ΕΞ. ΠΑΡΘ. 1 L
5,55
Ηλιέλαιο
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1lt
3,15
Κατεψυγμένα λαχανικά
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1.000 ΓΡ.
1,86
Λευκή ζάχαρη
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ AZUCARERA 1KG
1,15
Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ
22,72
Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν2 800Γ.
19,55
Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας)
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν3 800Γ.
19,24
Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας)
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν4 800 Γ.
19,15
Ελληνικός καφές
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 194 ΓΡ.
2,44
Στιγμιαίος καφές
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50 ΓΡ.
2,32
Γαλλικός καφές
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250 ΓΡ.
4,93
Τσάι ή Χαμομήλι
ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON XAMOMΗΛΙ 10Φx1ΓΡ.
0,82
Κακάο σε σκόνη
ΚΑΚΑΟ BONORA 125 GR.
0,9
Χυμός πορτοκάλι
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
0,75
Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATYRA 80 ml
1
Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ. ΣΑΚ. 14 ΠΛΥΣΕΙΣ
1,85
Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ. ΛΟΥΛΟΥΔ. 38 ΠΛ.
3,55
Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1 L
1,5
Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ. ACTION ΞΙΔΙ & ΜΗLΟ 430 ml.
1,16
Χαρτί κουζίνας
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ 800ΓΡ
2,65
Χαρτί κουζίνας
ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ. 10ΤEMx75
2,78
Οδοντόκρεμες
COLGATE ΟΔ/ΜΑ TRIPLE ACTION 75ML (-30)
2,25
Σερβιέτες
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.OIK.ΣΥΣΚ.
2,59
Ταμπόν
ΤΑΜΠΟΝ ΟΒ PRO COMGORT SUPER 16 TEM.
3,24
Σαμπουάν
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ml
3,23
Σαπούνια σε στερεή κατάσταση
ΣΑΠΟΥΝΙ SETE JASMIN & CITRUS 125 ΓΡ.
0,45
Πάνες ακράτειας
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI MEDIUM No2 15T
7,56
Πάνες ακράτειας
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI LARGE No3 12T
7,56
Πάνες ακράτειας
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI EXTRA LARGE No4 10T
7,56
Πάνες για μωρά
BABYLINO SENS ECO.N5 44T
11,98
Πάνες για μωρά
BABYLINO SENS ECO NΟ3 13 4-9KΚΛ. 56T
11,98
Πάνες για μωρά
BABYLINO SENS ECO NΟ4 50T
11,98
Πάνες για μωρά
BABYLINO SENS ECO NΟ4+ 46T
11,98
Πάνες για μωρά
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42T
11,98
Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα)
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM & CARE XAMOM. 80T 2+1Δ
3,42
Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σαμπουάν)
SEPTONA BABY SAMP/AFRO> ALOH 500ML
2,88
Τροφή για σκύλους
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ
0,64
Τροφή για γάτες
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
0,6