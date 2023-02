Rolco: Αύξηση τζίρου 10% το 2022 και έμφαση σε pl και διεθνείς πελάτες

Με διψήφιο ρυθμό αναπτύσσονται οι πωλήσεις της Rolco, ελληνικής βιομηχανίας απορρυπαντικών που αντλεί τα έσοδά της από εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες, παραγωγές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και portfolio δικών της σημάτων ενώ έχει επεκταθεί και στα επαγγελματικά προϊόντα.

Η Rolco, εταιρεία της οικογένειας Σουρουλίδη, αναπτύσσει επίσης σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, με το 30% των πωλήσεών της να αφορούν εξαγωγές και υποκατάσταση εισαγωγών, όπως σημειώνουν στο Euro2day στελέχη της. Πέρα από την παραγωγή δικών της σημάτων στο εργοστάσιό της στον Αγ. Ι. Ρέντη παράγει και για τρίτους, με πελάτες αλυσίδες super market και πολυεθνικούς παίκτες που επενδύουν σε μακρόχρονες συνεργασίες αντί να προβαίνουν σε εισαγωγές όπως γινόταν στο παρελθόν, όπως π.χ. η συνεργασία με τη Henkel, που εγκαινιάστηκε το 2013 για το Dixan και το Neomat και διευρύνεται.

Η εταιρεία επενδύει στις γραμμές παραγωγής για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη απαιτητικών προϊόντων για πελάτες από την εγχώρια ή τη διεθνή αγορά. Όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, σήμερα η Rolco έχει 242 ενεργές φόρμουλες, 4.507 πρότυπες συνταγές, ενώ πραγματοποιεί 20.828 ποιοτικές αναλύσεις και 6.064 μικροβιολογικές αναλύσεις ετησίως, αξιοποιώντας ταυτόχρονα 56 διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης των προϊόντων. Παράλληλα, διαθέτει ένα διεθνές πιστοποιημένο πρόγραμμα παρακολούθησης λαθών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντική επένδυση σε ψηφιοποίηση και σε διεθνείς πιστοποιήσεις (π.χ. BRC Global Standard for Consumer Products, Integrated Management System for Quality (EN ISO 9001:2015), Environment (EN ISO 14001:2015), Occupational Health & Safety (EN ISO 45001:2018), SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), TfS (Together for Sustainability) και EU Ecolabel).

Τα brands και η επέκταση στα επαγγελματικά προϊόντα

Πέρα από την παραγωγή για πελάτες η Rolco διαθέτει δικά της σήματα στα ράφια των super market, καθώς και επαγγελματικά προϊόντα στην τουριστική αγορά ενώ απασχολεί στις δραστηριότητές της πάνω από 160 εργαζόμενους. Η Rolco-Βιανίλ έχει αναπτύξει μερικά από τα πιο γνωστά σήματα της ελληνικής αγοράς, διαθέτοντας σήμερα 7 αναγνωρίσιμα brands (My Planet, Baby Planet, ESSEX, ROL, Roli, BIONOL, White Glo). Στον όμιλο ανήκει επίσης η Rolco-Christeyns, Joint Venture που δημιουργήθηκε από την ένωση του επαγγελματικού τμήματος της Rolco και της βελγικής Christeyns, από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών επαγγελματικού καθαρισμού. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, τα μεγέθη της, σήμερα, καταγράφουν ανάπτυξη 41% σε επίπεδο όγκου και 47% σε επίπεδο αξίας.

Αύξηση πωλήσεων 10% το 2022

Οι πωλήσεις της Rolco το 2022 σημείωσαν αύξηση 10%, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ήτοι υπερδιπλάσια αύξηση από αυτή το 2021, εν μέσω ισχυρού ανταγωνισμού στις κατηγορίες απορρυπαντικών, με την ένταση και τη συχνότητα των προσφορών να αφήνουν μικρά περιθώρια ανάκαμψης της κερδοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του 2021, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,5% ξεπερνώντας τα 31 εκατ. ευρώ ενώ η μητρική εταιρεία, που συγκεντρώνει τη δραστηριότητα απορρυπαντικών, εμφάνισε αύξηση 1,9% στα 29,7 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ από 1,97 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιές περίπου στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης, ήτοι 1,2 εκατ. ευρώ.