B&F Α.Β.Ε.Ε: Αναθεώρηση μερικής διάσπασης του κλάδου επενδυτικών ακινήτων

Η "B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" σε συνέχεια της από 15/06/2022 ανακοίνωσής της, αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας μερικής διάσπασης του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην από 16/01/2023 συνεδρίαση της ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε για το σκοπό της Μερικής Διάσπασης να οριστεί ως ισολογισμός μετασχηματισμού της Διασπώμενης, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2022 (στο εξής Λογιστική Κατάσταση/ Ισολογισμός Μετασχηματισμού) αντί της αρχικής ορισθείσας από 31/12/2021 Λογιστικής Κατάστασης/Ισολογισμού Μετασχηματισμού και περαιτέρω:

α) Έδωσε εντολή στο διοικητικό συμβούλιο να αναθέσει εκ νέου σε ανεξάρτητους εκτιμητές την εκπόνηση επικαιροποιημένης Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας του διασπώμενου κλάδου με βάση την από 30/06/2022 Λογιστική Κατάσταση/Ισολογισμό Μετασχηματισμού σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018,

β) Έδωσε εντολή στο διοικητικό συμβούλιο να αναθέσει εκ νέου σε ανεξάρτητους εκτιμητές την εκπόνηση επικαιροποιημένης Μελέτης Εκτίμησης για την κατά την 30/06/2022 εύλογη αξία των ακινήτων ως παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018.

γ) Ενέκρινε το αναθεωρημένο Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης όπως αυτό θα συμπληρωθεί κατόπιν της επικαιροποιημένης Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας του διασπώμενου κλάδου με βάση την από 30/06/2022 Λογιστική Κατάσταση/Ισολογισμό Μετασχηματισμού σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και της επικαιροποιημένης Μελέτης Εκτίμησης για την κατά την 30/06/2022 εύλογη αξία των ακινήτων ως παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη μερική διάσπαση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας (η Επωφελούμενη), η οποία θα φέρει την επωνυμία «B AND SPLIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή θα φέρει την επωνυμία «B AND SPLIT SOCIETE ANONYME») και διακριτικό τίτλο «B AND SPLIT A.E.» (για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «B AND SPLIT S.A.»), με έδρα στην Νέα Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 3, 58-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 "Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών", τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών", του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 "Περί Φορολογίας Εισοδήματος" και τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, με εισφορά σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Διασπώμενης εταιρείας έναντι απόδοσης στους μέτοχους της Διασπώμενης μετοχών της Επωφελούμενης κατ' αναλογία (pro rata), με βάση τη λογιστική κατάσταση (ισολογισμό μετασχηματισμού) των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του εισφερόμενου κλάδου της 30/06/2022.

Από την 01/07/2022, ήτοι την επόμενη ημέρα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2022 Λογιστική Κατάσταση//Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Μερική Διάσπαση και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και της σύστασης της Επωφελούμενης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την Διασπώμενη και που θα αφορούν στον Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Διασπώμενης και όχι της Επωφελούμενης.