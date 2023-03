Οι επόμενες κινήσεις στην κόντρα Μ. Καμπουρίδη-Dolphin Capital Investors

«Πραξικόπημα» των δύο διευθυντών της Dolphin Capital Investors (DCI), Nick Paris και Nicolai Huls, χαρακτηρίζουν την καταγγελία της σύμβασης διαχείρισης επενδύσεων μεταξύ της Dolphin Capital Partners (DCP) και της DCI, καθώς και την αποπομπή του Μίλτου Καμπουρίδη από τη θέση του investment manager της DCI, πηγές της DCP.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιεχόμενο της χθεσινής ανακοίνωσης της DCI είναι αβάσιμο και παράνομο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και αποτελεί αποτέλεσμα των κινήσεων των δύο μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι ήθελαν να αναλάβουν τα ηνία της DCI και πλέον είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοί της.

«Ισχυρίζονται ότι οι λεπτομέρειες του deal που πραγματοποιήθηκε το 2018, πριν από 5 χρόνια, και προέβλεπε την απόκτηση του 100% του Amanzoe, κατά 85% από τη Grivalia Hospitality και κατά 15% από τη Dolphin, δεν είχαν γνωστοποιηθεί, κάτι το οποίο είναι ψέμα», επισημαίνουν στο Euro2day.gr πηγές της DCP.

Συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου DCI, το 2018, όταν έκλεισε το deal για την πώληση του Amanzoe από την DCI στην Grivalia, η DCP είχε συνάψει συμφωνία προαίρεσης αγοράς ποσοστού 15%, χωρίς όμως αυτό να γνωστοποιηθεί τότε και να δημοσιοποιηθεί στις αρμόδιες Αρχές, γεγονός που, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έθεσε την εισηγμένη υπό την κατηγορία ότι παραβίασε τους κανόνες στο Χρηματιστήριο ΑΙΜ.

Αφορμή για την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ DCI και DCP ήταν, όπως αναφέρουν πηγές της DCP, η πώληση πριν από λίγες ημέρες του ποσοστού που κατείχε στο Amanzoe η DCP στη Grivalia Hospitality, η οποία πλέον κατέχει το 100% του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, οι Nick Paris και Nicolai Huls ανέλαβαν καθήκοντα στην DCI το 2021 και οι ενέργειές τους οδήγησαν τον περασμένο μήνα στην παραίτηση του Martin Adams από τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της DCI.

Από την πλευρά της DCP, πηγές αναφέρουν ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματά της. «Εχουν ενημερωθεί οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας και πλέον υπάρχουν δύο δρόμοι. Είτε θα αποκατασταθεί η αλήθεια και θα απολογηθούν οι υπαίτιοι, είτε θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να καταβάλουν αποζημίωση και να απολογηθούν για τη δυσφήμιση της DCP και του ιδρυτή της, Μίλτου Καμπουρίδη», τονίζουν πηγές που πρόσκεινται στην εταιρεία. Πάντως, παρά το γεγονός ότι δημοσιεύματα του 2018, όταν είχε πραγματοποιηθεί το deal μεταξύ Grivalia-DCP και DCI, ανέφεραν ότι η DCP διατηρούσε δικαίωμα εξαγοράς έως και 30% του Amanzoe, οι επίσημες ανακοινώσεις δεν έκαναν τότε λόγο για δικαίωμα προαίρεσης.

Σήμερα, η DCP, σε ό,τι αφορά τον τουριστικό κλάδο, κατέχει το 10% του πρώτου resort της One & Only στην Κέα, του One & Only Kea Island, καθώς και το management του πολυτελούς συγκροτήματος που θα κάνει το ντεμπούτο του στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά την 1η Αυγούστου. Το υπόλοιπο 90% κατέχει βρετανικό fund, η επωνυμία του οποίου, ωστόσο, ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί. Όπως επισημαίνεται, δε, στην ανακοίνωση της DCP, «οι εξελίξεις αυτές δεν επηρεάζουν το One & Only Kea Island στο οποίο η DCP είναι μέτοχος και διαχειριστής και στο οποίο η DCI δεν διατηρεί καμία συμμετοχή».

Εκτός Ελλάδας, η Dolphin Capital διαθέτει το project το Moxy Wynwood, το οποίο αναπτύσσει σε κοινοπραξία με την Baywood Hotels και είναι το πρώτο branded ξενοδοχείο που δημιουργείται στη συγκεκριμένη γειτονιά του Μαϊάμι.

Αντίστοιχα, η DCI κατέχει το 85% του project Kilada Hills Golf & Country Resort και το 48% της κυπριακών συμφερόντων εταιρείας Aristo Developers, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει ένα ακόμη τουριστικό έργο στην Κροατία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίλτος Καμπουρίδης είναι ιδρυτής της Dolphin Capital Partners. Η Dolphin ιδρύθηκε το 2004 και ειδικεύεται στις επενδύσεις και τις εξελίξεις σε ακίνητα. Εχει αντλήσει ίδια κεφάλαια σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ μέσω των διαφόρων επενδυτικών εταιρειών της και έχει εκτελέσει επενδύσεις σε 8 χώρες. Το μεγαλύτερο επενδυτικό όχημα της Dolphin μέχρι σήμερα ήταν η Dolphin Capital Investors.

Σύμφωνα με τη χθεσινή απάντηση της DCP στην ανακοίνωση της DCI, ο Μ. Καμπουρίδης, μέσω της DCP της οποίας είναι 100% μέτοχος, παραμένει βασικός μέτοχος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου DCI. Συγκεκριμένα, με βάση το επίσημο site της DCI, ο Μ. Καμπουρίδης είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 9,73%, η J O Hambro Capital Management Ltd ελέγχει το 10,32% της εταιρείας και το Fortress Investment Group διατηρεί το 9,94%.