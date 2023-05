Υπηρεσία Travel Now Pay Later με ποσά έως €10.000 από την tbi bank

Η tbi bank φέρνει στην Ελλάδα τη νέα υπηρεσία “Travel Now Pay Later”, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν το ταξίδι τους στους αγαπημένους τους προορισμούς, χωρίς να ανησυχούν για το κόστος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα, οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για τις διακοπές τους έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες του ταξιδιού τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής έως και 60 δόσεις. Μέσα από μια απλή και γρήγορη ψηφιακή διαδικασία, υποβάλλουν την αίτηση για το χρηματικό ποσό που επιθυμούν, χρησιμοποιώντας το e-wallet της πλατφόρμας 18-24.gr. Κατόπιν συμπλήρωσης της αίτησης, ο καταναλωτής λαμβάνει άμεσα ενημέρωση για την εξέλιξή της, ενώ το χρηματικό ποσό που κατατίθεται στο e-wallet μπορεί να δαπανηθεί σε διάφορες υπηρεσίες, όπως διαμονή, μεταφορά, εκδρομές και επίσκεψη σε αξιοθέατα.

Ο Κώστας Τοβίλ, Market Leader, tbi bank Greece δήλωσε: «Η είσοδος της νέας υπηρεσίας “Travel Now Pay Later” στην ελληνική αγορά, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους καταναλωτές να χρηματοδοτήσουν τις διακοπές τους με ευελιξία και χωρίς να ανησυχούν για το κόστος. Οι καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης που προσφέρει η tbi bank αποδεικνύουν τη δέσμευσή της στην πρωτοπορία, ενώ εκτιμάται ότι η υπηρεσία "Travel Now Pay Later" θα επαναπροσδιορίσει το τοπίο στην ελληνική τουριστική βιομηχανία».