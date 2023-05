Επένδυση 24 εκατ. από METRO σε κέντρο διανομής στη Β. Ελλάδα

Ένα σύγχρονο κέντρο διανομής, που θα επιτρέψει στη METRO ΑΕΒΕ να στηρίξει την περαιτέρω επέκτασή της στη Βόρεια Ελλάδα, εγκαινίασε εχθές στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης η εταιρεία, ολοκληρώνοντας επένδυση ύψους 24 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η METRO προχώρησε στην ανακαίνιση, στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση του κέντρου διανομής Βορείου Ελλάδος, διπλασιάζοντας το μέγεθός του και καλύπτοντας έκταση συνολικά 45.000 m2.

Το ανακαινισμένο κέντρο διανομής εξυπηρετεί τα καταστήματα των δικτύων My market και METRO Cash & Carry της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ελλάδος και η δυναμική του, μετά την επέκταση, φτάνει τα 120 καταστήματα. Η εγκατάσταση εξυπηρετεί τα καταστήματα κεντρικά με όλες τις κατηγορίες προϊόντων (ξηρό φορτίο, συντήρηση, μαναβική, κατάψυξη, κρέας και ψάρι). Αυτό εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα, εξοικονόμηση φυσικών πόρων από τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και άμεση εξυπηρέτηση των καταστημάτων της εταιρείας εντός 24 ωρών. Σημειώνεται ότι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση του κέντρου διανομής, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023, θα έχει ισχύ 2,47 MW και εκτιμάται ότι θα παράγει 3,3 GWh, καλύπτοντας το 70% των ετήσιων αναγκών ενέργειας του χώρου, εξοικονομώντας 2.586 τόνους CO2.

Η εκδήλωση των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, του τέως Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας, στο κέντρο διανομής απασχολούνται 180 εργαζόμενοι. Υπολογίζεται ότι κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται 860 δρομολόγια φορτηγών μεταφέροντας 1,5 εκατ. κιβώτια με όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, που θα τροφοδοτούν 120 καταστήματα. «Είναι μια πραγματική ιστορία επιτυχίας για τη METRO, μια 100% ελληνική εταιρεία που διαρκώς καινοτομεί», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι το 95,5% των προμηθειών προέρχεται από την Ελλάδα, από τον πρωτογενή τομέα, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί, σύμφωνα με όσα επεσήμανε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, «έναν ακόμη φιλόδοξο στόχο που έγινε πραγματικότητα χάρη στην ομαδική δουλειά».

Με την ανακαίνιση και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος, η εφοδιαστική αλυσίδα ενισχύθηκε σημαντικά. Πλέον η εταιρεία διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής και συγκεκριμένα στα Οινόφυτα (40.000 m2), στη Μάνδρα (21.000 m2), στη Θεσσαλονίκη (45.000 m2) καθώς επίσης και στον Ασπρόπυργο (4.000 m2), όπου σχεδιάζεται η δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου αντίστοιχου μεγέθους αυτού της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι με τις επενδύσεις που έχει ολοκληρώσει η METRO σε αποθηκευτικούς χώρους και logistics έχει κεντρικοποιημένο το 87% των προμηθευτών σε επίπεδο κύκλου εργασιών.

Εστιάζοντας στο επενδυτικό πλάνο της METRO, ο κ. Παντελιάδης σημείωσε ότι την τετραετία 2023-2026 θα αγγίξει τα 280 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν εφέτος. Η αλυσίδα My market αριθμεί 233 καταστήματα. Για το 2023, η εκτίμηση είναι πως θα προστεθούν 25 νέα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των My market Local, του μοντέλου δικαιόχρησης (franchise) στο οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Μέχρι το τέλος του 2025, θα προστεθούν περίπου 90 νέα καταστήματα, από τα οποία τα περισσότερα θα είναι «My market Local» μεγαλώνοντας το αποτύπωμα της αλυσίδας στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, από την αρχή της επόμενης χρονιάς η διοίκηση φιλοδοξεί να ανοίξουν τα πρώτα «My market Local» στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry, έχει προβλεφθεί ένα dark store και τρία hubs. Επίσης, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός ακόμη Cash & Carry καταστήματος στη Δράμα, ενώ αναζητούνται χώροι για να ανοίξουν καταστήματα χονδρικής στη νησιωτική Ελλάδα (Χίο, Μυτιλήνη, Κεφαλονιά κ.ά).

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Στοχεύοντας στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, η METRO μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει εγκαταστήσει 97 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25 MW, που θα εξασφαλίζουν το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων της εταιρείας. Η επένδυση συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, δανειοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η METRO ενδυναμώνει την παρουσία της και στην αγορά της Κύπρου, όπου εισήλθε πριν από τρία χρόνια. Οι πωλήσεις της MCC BEST VALUE το 2022 αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2021 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μαθαίνουν και αξιοποιούν το μοντέλο των Cash and Carry που η METRO παρουσίασε στη χώρα. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, η εταιρεία αγόρασε στη Λευκωσία ένα οικόπεδο 6.500 τ.μ. για να χτίσει το δεύτερο κατάστημά της BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, μεγέθους 3.000 τ.μ.

Σε επίπεδο μεγεθών, το 2022 η METRO κατάφερε να αυξήσει τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και την κερδοφορία της, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς. Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 1,501 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,5% και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (αύξηση 26,8%). Για το 2023 ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 1,58 δισ. ευρώ ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, δίνοντας αυξήσεις και πρόσθετες παροχές ύψους 8,5 εκατ. ευρώ τη διετία 2022-2023. Παράλληλα στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό σε όλη την Ελλάδα με ένα πολυσύνθετο πλάνο εκπαίδευσης και πολλές δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας.

