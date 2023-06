Διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης αναμένει φέτος η Intrafashion (Pink Woman)

Ο Όμιλος στοχεύει σε διψήφιο ποσοστό Ebitda επί του κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού οργανικής αύξησης (like for like) και του πλάνου ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων του.