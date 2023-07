Επεκτείνει τη συνεργασία της με την Amazon Web Services η Hewlett Packard

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Amazon Web Services (AWS) για να απλοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν και διαχειρίζονται εφαρμογές και workload στο HPE GreenLake και το AWS.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι σημαντικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν:

Τo HPE NonStop Development Environment πλέον θα είναι διαθέσιμο ως Amazon Machine Image (AMI) και το HPE Fraud Risk Management ως Software-as-a-Service (SaaS) στο AWS Marketplace.

Η HPE διευρύνει τη σχέση της με την AWS για να προσφέρει στους πελάτες της μια ολιστική εμπειρία hybrid cloud. Αυτές οι νέες δυνατότητες βασίζονται σε ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών συμβουλευτικής, μετάβασης και εκσυγχρονισμού για υβριδικό cloud που παρέχει σήμερα η HPE.

Σήμερα, οι πελάτες θέλουν να μειώσουν την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των ΙΤ δεδομένων τους στο άκρο, στο δημόσιο cloud και γενικότερα σε όλο εύρος του hybrid cloud. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να περιοριστεί το κόστος, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και τη συμβατότητα. Οι πάροχοι προσφέρουν πλέον μια απρόσκοπτη εμπειρία cloud στους πελάτες τους μέσω ενός ενιαίου επιπέδου ελέγχου διαχείρισης και διαλειτουργικότητας μεταξύ πλατφορμών και εφαρμογών, καθώς και ολοκληρωμένης διαχείρισης κόστους.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αγορά του hybrid cloud μειώνοντας την πολυπλοκότητα και απλοποιώντας την εμπειρία του πελάτη. Συνεργαζόμενοι με την AWS, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που έχει στον πυρήνα της τον πελάτη, βάζοντας σε προτεραιότητα τον μετασχηματισμό και τη βελτίωση αποτελεσμάτων των εταιρικών πελατών μας», δήλωσε ο Bryan Thompson, Αντιπρόεδρος διαχείρισης προϊόντων, HPE GreenLake Cloud Services Solutions.

Νέες υπηρεσίες απλοποιούν την εμπειρία του hybrid cloud

Η HPE ανακοινώνει μία πληθώρα νέων υπηρεσιών στο HPE GreenLake και στο AWS Marketplace που προσφέρουν μια ολιστική και απλοποιημένη εμπειρία στους πελάτες για τη διαχείριση των δεδομένων, των επιδόσεων, της ασφάλειας και του κόστους. Με τις υπηρεσίες της HPE να διατίθενται μέσω του HPE GreenLake και του AWS Marketplace, οι πελάτες έχουν ευελιξία στον τρόπο εύρεσης λύσεων που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό τους από το άκρο έως το cloud.

Το HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise με την υποστήριξη του Amazon EKS Anywhere είναι διαθέσιμο, προσφέροντας διευρυμένες επιλογές ανάπτυξης για το Kubernetes.

Το HPE GreenLake for Backup and Recovery υποστηρίζει τώρα το Amazon RDS και το Amazon EKS Anywhere, επεκτείνοντας τον τρόπο με τον οποίο η HPE επιτρέπει την οικονομικά αποδοτική, μακροπρόθεσμη διατήρηση και βοηθά τους πελάτες να προστατεύονται από τις συνέπειες μιας ακούσιας διαγραφής ή απώλειας δεδομένων από μια απρόσμενη διακοπή λειτουργίας ή ακόμα και μιας επίθεσης ransomware. Το HPE GreenLake for Backup and Recovery υποστηρίζει επίσης το Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) και το Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Το HPE NonStop Development Environment είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τους προγραμματιστές του HPE NonStop και έχει σχεδιαστεί από την αρχή να λειτουργεί σε δύσκολες συνθήκες οπού απαιτείται η απρόσκοπτη λειτουργία με μηδενική ανοχή σε σφάλματα. Διατίθεται ως AMI και στο AWS Marketplace.

Το HPE Fraud Risk Management είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης απάτης που αντιμετωπίζει τις νέες απειλές μέσω της τεχνολογίας 5G και των πλατφορμών Internet of Things (IoT), καθώς και πολλούς από τους πιο συνηθισμένους παραδοσιακούς τύπους απειλών που αφορούν τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Παρέχεται ως υπηρεσία και διατίθεται στο AWS Marketplace.

Αυτές οι νέες υπηρεσίες προστίθενται στις υπάρχουσες υπηρεσίες της HPE που είναι διαθέσιμες στο AWS και υποστηρίζουν τον edge-to-cloud μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης εφαρμογών στο cloud, της οικονομικής ανάλυσης του cloud, των στρατηγικών DevOps, της διαχείρισης δικτύων και της προστασίας δεδομένων και την εφαρμογή αποκατάστασης μετά από απώλεια.