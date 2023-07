Γ. Βασιλάκος (Κωτσόβολος): Τρέχουμε μια εταιρεία πρότυπο

Εν αναμονή αποφάσεων που αφορούν τον μητρικό όμιλο, τη Citi και τους πιθανούς ενδιαφερόμενους βρίσκεται το ελληνικό management της Κωτσόβολος, το οποίο σύμφωνα με τον CEO Γιάννη Βασιλάκο «φροντίζει να τρέχει την εταιρεία όπως πάντα».

Ο κ. Βασιλάκος ερωτηθείς πολλές φορές για την πρόθεση πώλησης εκ μέρους της Currys υποστήριξε ότι αυτό που αφορά την Κωτσόβολος είναι η μεγένθυσή της, η υγιής ανάπτυξή της και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος αποτελεί τον απόλυτο leader στην ελληνική αγορά με ισχυρά κερδοφόρα αποτελέσματα (21 εκατ. ευρώ προ φόρων παρά τις πληθωριστικές πιέσεις), ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτύξει πλειάδα υπηρεσιών και προς τρίτους που του αποφέρουν το 10% των ετήσιων εσόδων και το 15% των μικτών κερδών.

«Οαση» η Κωτσόβολος για την Currys

Σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται κατέγραψε μειωμένα έσοδα ο βρετανικός λιανεμπορικός όμιλος, πλην της Ελλάδας.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2022, τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 7% (like for like basis), με μόνη εξαίρεση σε αυτή την καθοδική πορεία την Ελλάδα. Η Κωστόβολος καταγράφει τζίρο 637 εκατ. λίρες, 15% υψηλότερα από την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα τα προσαρμοσμένα EBIT καταγράφουν άνοδο 14% στα 18 εκατ. λίρες.

Στην Ελλάδα, ο συνδυασμός της ισχυρής οικονομίας και των κυβερνητικών επιδοτήσεων ανέβασε τις πωλήσεις, αλλά η αγορά δεν έχει «ανοσία» στον πληθωρισμό, στα κόστη αγαθών και τα κόστη λειτουργίας, που δεν αντισταθμίστηκαν πλήρως από την αύξηση στα έσοδα, σημειώνει ο βρετανικός όμιλος που ως γνωστόν έχει βάλει «πωλητήριο» στην Κωτσόβολος.

Χαρακτηριστικό της εικόνας των μεγεθών του ομίλου είναι ότι η Currys δήλωσε ότι δεν πληρώνει τελικό μέρισμα και θα είναι συνετή στον προγραμματισμό της, καθώς ανησυχεί για τις οικονομικές προοπτικές στις κύριες αγορές της.

Ο όμιλος ανέφερε πτώση 38% στα κέρδη ολόκληρου του έτους, πληγωμένος από την αδύναμη απόδοση της δραστηριότητάς του στις σκανδιναβικές χώρες. «Κοιτάζοντας το μέλλον, είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά την αισιοδοξία σχετικά την με καταναλωτική δύναμη. Ως εκ τούτου, είμαστε συνετοί στον προγραμματισμό μας και στην περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Alex Baldock. O ίδιος στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα ξεκαθάρισε ότι η ελληνική θυγατρική δεν θα πουληθεί αν το τίμημα δεν είναι καλό.

Ο Baldock είπε ότι η Currys είχε λάβει μέτρα για να μεγιστοποιήσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές μέσω της βελτίωσης του περιθωρίου κέρδους, της εξοικονόμησης κόστους και της μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η Currys, της οποίας οι μετοχές έχουν υποχωρήσει 21% φέτος, ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων 119 εκατομμυρίων λιρών το έτος έως τις 29 Απριλίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της, αλλά μειωμένα από τα 192 εκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα μειώθηκαν 6% στα 9,5 δισ. λίρες.

Οπως θυμίζει το Reuters, τον Μάιο, η Currys δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της στη Σκανδιναβία διερευνούνται από έναν ευρωπαϊκό επόπτη ανταγωνισμού και τον περασμένο μήνα ξεκίνησε μια στρατηγική αναθεώρηση για την Κωτσόβολος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πώληση.