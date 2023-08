BOX NOW: Νέες επενδύσεις και υπηρεσίες μέσα στο 2023

Με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τις αρχικές προβλέπεις «τρέχει» η BOX NOW, η start up, που αποτελεί την εξέλιξη των εξειδικευμένων εταιρειών παράδοσης δεμάτων, αξιοποιώντας την καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία.

Θέτοντας πλέον στόχο τα 2.300 lockers και τις 70.000 θυρίδες αντίστοιχα μέχρι τα τέλη του 2023 και με αύξηση θυρίδων όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση η BOX NOW ήδη ολοκλήρωσε την επένδυσή της σε νέο κτίριο στους πρόποδες της Πάρνηθας ενώ επεκτείνεται και στην Κύπρο.

Την ίδια στιγμή λανσάρει νέα υπηρεσία με αντικαταβολή μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής πριν την παράδοση ενώ η υπηρεσία «στέλνω δέμα στο δευτερόλεπτο» αναπτύσσεται σημαντικά και έχει φτάσει περίπου τις 1.000 κινήσεις την ημέρα.

Αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί πάνω από 1.700 BOX NOW lockers σε κομβικά σημεία της πόλης, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής και στο δέμα του, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, εύκολα και απλά. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν φτάσει τα 1.900, ενώ ο στόχος πλέον έχει αυξηθεί από τα 2.000 στα 2.300 lockers.

Πληρωμή με αντικαταβολή

Η νέα υπηρεσία της BOX NOW ήρθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό και ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα e - shops αλλά και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Έλληνα που προτιμά την αντικαταβολή νοιώθοντας πιο σίγουρος ότι η συναλλαγή του θα είναι επιτυχής.

Πρόκειται για την υπηρεσία BOX NOW PAY ON THE GO όπου ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά στο αγαπημένο του e-shop και να πληρώσει μόλις το δέμα παραδοθεί στο locker μέσω payment link. Έτσι μόλις το δέμα είναι στην θυρίδα γίνεται η ηλεκτρονική πληρωμή και τότε η θυρίδα ανοίγει και ο πελάτης παίρνει άμεσα το προϊόν που παρήγγειλε στα χέρια του.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το ποσοστό ακύρωσης παραγγελιών που στα δέματα με αντικαταβολή φτάνει για τα e- shops μέχρι και 20%. Μάλιστα από τις πρώτες μετρήσεις παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτό των ακυρώσεων μειώνεται στο 7% βοηθώντας τα e-shops για καλύτερο προγραμματισμό.

Η start up, ήρθε τον Απρίλιο του 2021 στην Ελλάδα. Στο πρώτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποίησε περισσότερες από 400.000 παραδόσεις ενώ μέχρι στιγμής συνεργάζεται με περισσότερα από 600 e-shops.

Παράλληλα η BOX NOW Ελλάδας λειτουργεί και ως advisory hub στο ΙΤ και στο Marketing για τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Είναι θυγατρική του Emma Capital Group το οποίο έχει να επιδείξει εξαιρετικό ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ελληνική αγορά όπως στον ΟΠΑΠ, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Profarm.

Πώς λειτουργούν τα BOX NOW Lockers

Τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων, είναι αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Με τη χρήση των lockers, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε αποστολής μειώνεται, καθώς μειώνονται τυχόν περιττές διαδρομές λόγω απουσίας του παραλήπτη. Η αρχική επένδυση άγγιξε τα 10 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι μέσα στην επόμενη τριετία θα επενδυθούν άλλα 7 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία κάνει αυθημερόν παράδοση στην Αττική σε λίγες ώρες (ανάλογα με την ώρα παραλαβής από τα e-shop) και την επόμενη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα ενώ ήδη καλύπτει το 85% της χώρας και θα αγγίξει το 90% μέσα στο 2023, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη φτάνει ήδη το 90%.

BOX NOW returns

Άλλη μία υπηρεσία αποτελεί και το γεγονός ότι ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει το δέμα του στο Ε-shop, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε BOX NOW Locker τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το κοντινότερο BOX NOW Locker, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να δεσμεύσει 2 – 3 ώρες από το χρόνο του ώστε να περιμένει τον courier ή να επισκεφθεί ο ίδιος ένα κατάστημα.