Στρατηγικός χορηγός του Invest GR Forum για τέταρτη χρονιά η JTI

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Japan Tobacco International στηρίζει το InvestGR Forum ως Στρατηγικός Χορηγός, συμμετέχοντας στις εργασίες του 6th InvestGR Forum 2023: Greece, Staying the Course (3 & 4 Οκτωβρίου 2023, Ωδείο Αθηνών).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JTI Ελλάδος, κ. Lili Zigoslu, δήλωσε:

«Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο 6th InvestGR Forum 2023 και η παρουσία της JTI υποδηλώνει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στην προώθηση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας, αλλά και την εμπιστοσύνη της στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και, μέσω στρατηγικών επενδύσεων, στοχεύουμε να συμβάλλουμε στην οικονομική της ανάπτυξη. Αυτό το φόρουμ παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα για ουσιαστικές συζητήσεις με ηγέτες της βιομηχανίας και θεσμικούς εκπροσώπους. Μαζί, μπορούμε να διερευνήσουμε ευκαιρίες, να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις και να χαράξουμε μια πορεία για το μέλλον της ευημερίας της βιομηχανίας, της κοινωνίας και της χώρας. Ανυπομονώ να μοιραστούμε την επενδυτική μας στρατηγική και να συνεργαστούμε για ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα με ισχυρά θετικό οικονομικό πρόσημο και νέες θέσεις εργασίας».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε ως εξής:

«Η συνεργασία μιας κορυφαίας διεθνούς εταιρείας, όπως η JTI, με το InvestGR Forum έχει πια στέρεες ρίζες, όπως και προοπτικές για το μέλλον, γεγονός που μας προσφέρει τη δυνατότητα να ενδυναμώσουμε το κύρος και την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας μας αυτής για την ανάδειξη της σημασίας των ξένων επενδύσεων στον δημόσιο διάλογο».

Το 6th InvestGR Forum 2023: Greece, Staying the Course οργανώνεται από τηνPublic Affairs and Networks για έκτη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2023 (Ωδείο Αθηνών), με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.