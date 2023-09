Νέος financial lines manager της Howden o Γιώργος Μελίδης

Στα πλαίσια της δυναμικής πορείας που ακολουθεί η Howden Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, θέτει για άλλη μία φορά τον πήχη ψηλά στην ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει, καλωσορίζοντας στην ομάδα της εξειδικευμένα στελέχη με διεθνή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, όπως ο Γιώργος Μελίδης, ο οποίος είναι απόφοιτος του City University Business School, με Master στο Risk Management & Insurance και πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο Γιώργος Μελίδης έχει πολυετή και διεθνή εργασιακή εμπειρία και στο παρελθόν έχει εργασθεί για 14 χρόνια στην Zurich του Λονδίνου ως Επικεφαλής του Management Liability σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Global Underwriting Manager. Κατόπιν εργάστηκε στην AXA Ελλάδος ως Head of Specialty and P&C Product Development και κατόπιν στην Marsh Ελλάδας ως Client Executive / Specialty – Head of FINPRO.

Ο Γιώργος Μελίδης είναι πλέον στην Howden Hellas ως Financial Lines Manager και θα ηγηθεί της ομάδας του ESG με έμφαση στο ρόλο της ασφάλισης στο Climate Change.