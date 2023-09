Γ. Μασούτης: Η ακρίβεια είναι στα σούπερ μάρκετ, όχι η ευθύνη

«Τα σούπερ μάρκετ είναι το σημείο που οι καταναλωτές βιώνουν ότι οι τιμές έχουν ανέβει. Όμως η αντίληψη ότι ανέβηκε το σούπερ μάρκετ είναι ένας παρεξηγημένος όρος. Η ακρίβεια είναι στα σούπερ μάρκετ αλλά η ευθύνη δεν είναι των σούπερ μάρκετ» είπε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Γιάννης Μασούτης.

Για τη στρέβλωση, που ο ίδιος εντοπίζει, στην αντίληψη των καταναλωτών για το ποιος ευθύνεται για τις ανατιμήσεις, φέρνει ως παράδειγμα τις αυξήσεις σε τσιγάρα και καύσιμα, όπου οι καταναλωτές δεν θεωρούν υπεύθυνα τα τελικά σημεία πώλησης, δηλαδή τα περίπτερα και τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Είτε την ευθύνη των ανατιμήσεων έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια ή οι προμηθευτές, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους -ο όγκος πωλήσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων υποχωρεί κατά 2-3%-, στρέφονται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και ψάχνουν για προσφορές.

Τι κάνει σε αυτό το πεδίο η Μασούτης: «Η αλυσίδα μας δέχθηκε πέρυσι αιτήματα για ανατιμήσεις της τάξεως του 13% και πέρασε στην κατανάλωση το 9% πιέζοντας το περιθώριο κέρδους της, ενώ ενισχύσαμε τις προωθητικές μας ενέργειες», είπε ο κ. Μασούτης. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στελέχη της αλυσίδας το Καλάθι του Νοικοκυριού έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην εταιρεία πάνω από 5-6 εκατ. ευρώ. «Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό αν σκεφθεί κανείς ότι το περιθώριο κέρδους κινείται γύρω στο 1-1,3%» ανέφεραν τα ίδια στελέχη.

Πάντως ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε ένα άκρως δυστοπικό περιβάλλον, πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένος για τις επιδόσεις της εταιρείας του. Σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός πιέζει το διαθέσιμο εισόδημα και τους όγκους, η αλυσίδα του εμφάνισε πέρυσι κέρδη αν και χαμηλότερα από το 2021 και αύξηση πωλήσεων υψηλότερη από το μέσο όρο της αγοράς όχι μόνο λόγω του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων όπως είπε.

Πέρυσι οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 924 εκατ. ευρώ -σ.σ. σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις του ΣΥΝΚΑ- καταγράφοντας άνοδο 6,5% σε σχέση με το 2021, το μερίδιο της έφθασε στο 10% ενώ η κερδοφορία συμπιέστηκε κάτω από το 1% του κύκλου εργασιών λόγω του υψηλότερου κόστους της ενέργειας και των μεταφορών αλλά και της προσπάθειας της αλυσίδας για συγκράτηση των τιμών, είπε ο Γενικός Διευθυντής της αλυσίδας κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης ο οποίος έσπευσε να συμπληρώσει: «παραμείναμε θετικοί γιατί είμαστε νοικοκυρεμένοι».

Για τη φετινή χρονιά ο πήχης έχει μπει υψηλότερα. «Το 2023 πάμε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με χαμηλότερο στόχο γιατί είχαμε πολλές επιφυλάξεις. Ίσως να δούμε μια υστέρηση στον όγκο πωλήσεων αλλά τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά με τη βοήθεια των νέων καταστημάτων στις Κυκλάδες και την Κέρκυρα», είπε ο κ. Μασούτης. Όπως είπε ο στόχος του τζίρου για εφέτος έχει μπει στα 1,1 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ΣΥΝΚΑ στην Κρήτη που είναι ξεχωριστή εταιρεία, στην οποία η Δ. Μασούτης συμμετέχει με 50%. Με τον κ. Γεροστεργιούδη να εκτιμά πως η κερδοφορία θα ξεπεράσει το 1% του κύκλου εργασιών με ανάπτυξη του τζίρου πάνω από 17%.

«Ήδη «τρέχουμε» με +9% σε like for like πωλήσεις ενώ άλλο +9% έρχεται από τα νέα σημεία πώλησης» είπε ο ίδιος ο οποίος εκτίμησε ότι τα EBITDA θα ξεπεράσουν τα περσινά επίπεδα που των 8,5 εκατ. ευρώ.

Οι ετήσιες δαπάνες επενδύσεις εξαιρουμένων των όποιων εξαγορών κινούνται στα επίπεδα των 20 εκατ. ευρώ η Μασούτης. Από την αρχή της χρονιάς έχουν προστεθεί 17 καταστήματα στο δίκτυο σε Αττική, Βόρεια Ελλάδα και Κυκλάδες, ενώ τον Νοέμβριο θα ανοίξει το Grand Μασούτης στη Γλυφάδα. Σε ότι αφορά την οικιστική επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ στις Τρείς Γέφυρες σε έκταση 5 στρεμμάτων, το Grand Μασούτης θα λειτουργήσει το πρώτο μισό του 2024 ενώ οι δύο 9όροφες πολυκατοικίες με τα 110 διαμερίσματα θα ακολουθήσουν.