Τη ρουμανική Profi Rom Food εξαγοράζει η μητρική της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η Ahold Delhaize, ο μητρικός όμιλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας ότι ήρθε σε συμφωνία με τη MidEuropa για την εξαγορά της Profi Rom Food SRL, εταιρείας λιανικής στη Ρουμανία. Αυτή η εξαγορά, για την οποία αναμένεται η απόφαση των ρυθμιστικών αρχών της Ρουμανίας, θα ενισχύσει το εκτόπισμα του βελγο-ολλανδικού ομίλου στη χώρα.

Η Profi διαθέτει 1.654 καταστήματα στη Ρουμανία και στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο εμφάνισε πωλήσεις 2,5 δισ. ευρώ. Η εξαγορά θα υπερδιπλασιάσει το μέγεθος της Ahold Delhaize στη Ρουμανία, που έχει παρουσία μέσω της Mega Image, η οποία διαθέτει 969 καταστήματα, κυρίως σε αστικές περιοχές.

To Enterprise Value για την εξαγορά ανέρχεται στο 1,3 δισ. ευρώ, το lease-adjusted Enterprise Value στο 1,8 δισ. ευρώ και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2024.

Ο Frans Muller, Διευθύνων Σύμβουλος της Ahold Delhaize, δήλωσε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι η Profi έχει μια συναρπαστική πορεία ανάπτυξης μπροστά και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη».

Ενώ ο Wouter Kolk, διευθύνων σύμβουλος της Ahold Delhaize Europe & Indonesia, δήλωσε: «Αυτό το βήμα προς τα εμπρός ενισχύει τη θέση μας στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και υπογραμμίζει επίσης την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητες της περιοχής».