Bazaar: Ανεβασμένοι τζίροι και περιθώρια κέρδους για την αλυσίδα

Κερδισμένη όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων αλλά και στην τελική γραμμή και στα περιθώρια κέρδους ήταν πέρυσι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Bazaar, συμφερόντων του Γ. Βερούκα, που τα τελευταία χρόνια «φλερτάρει» με την ιδέα επέκτασης της στο εξωτερικό.

Πέρυσι οι πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 223,58 εκατ. ευρώ (+14,32% έναντι του 2021), το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 13,4% στα 53,408 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων υπετριπλασιάστηκαν ξεπερνώντας τα 3,343 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 2,516 εκατ. ευρώ από 519.980 ευρώ.

Αποτέλεσμα το καθαρό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων να ανέλθει στο 1,12% από 0,265% και το περιθώριο προ τόκων και φόρων ως ποσοστό επί των πωλήσεων να αυξηθεί στο 1,79% έναντι 0,749% το 2021. Πάντως το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,89% καταγράφοντας μείωση 0,19% λόγω της αύξησης του ποσοστού των πωλήσεων μέσω του δικτύου χονδρικής.

Ανοδικά κινήθηκαν πέρυσι και τα χρηματοοικονομικά κόστη στα 503.848 ευρώ από 455.538 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αποπλήρωσε μακροπρόθεσμο δάνειο 3,499 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν στα 1,022 εκατ. ευρώ από 1,125 εκατ. ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υποχώρησαν στα 8,093 εκατ. ευρώ από 13,139 εκατ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό της διοίκησης της εταιρείας είναι η επέκταση στην εγχώρια αγορά, και στις αγορές του εξωτερικού -η εκτός Ελλάδος επέκταση δεν αποτελεί κάτι νέο, καθώς η εταιρεία το αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων ετών- η διεύρυνση του κωδικολογίου με έμφαση σε είδη private label και ειδών Horeca και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στην αγορά χονδρικής πώλησης με το σύστημα Cash & Carry.

Για την τρέχουσα χρήση προσβλέπει στην ανάπτυξη του δικτύου, στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά και στη διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι παρά την αυξανόμενη οικονομική κρίση, η οποία μειώνει την καταναλωτική δύναμη, οι πωλήσεις της Bazaar θα είναι ανοδικές διότι το καταναλωτικό μοντέλο αλλάζει στρεφόμενο στα convenience stores και επειδή εντείνονται οι χονδρικές πωλήσεις τροφίμων λόγω τουρισμού.

Σήμερα η αλυσίδα BAZAAR διαθέτει δίκτυο 162 καταστημάτων (ιδιόκτητα και franchise) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σάμο, Ρόδο, Κω, Αστυπάλαια, Kεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Εύβοια, Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Μεσσηνία, Λακωνία, από 160 σημεία που λειτουργούσε στη χρήση του 2021.

Το μοντέλο BAZAAR/FRESH EXPRESS, λειτουργεί κυρίως σε καταστήματα ιδιόκτητα και franchise μεγέθους έως 400 τ.μ. σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές πόλεων ή τουριστικά σημεία, με εμπορικά χαρακτηριστικά discount και convenience store. To μοντέλο καταστήματος δίνει έμφαση στα φρέσκα, στο deli, στις αποκλειστικότητες προϊόντων και στα private και own label προϊόντα. Συγκεκριμένα διαθέτει μεταξύ άλλων 4.500 κωδικούς επώνυμων προϊόντων, 800 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 350 κωδικούς First Price (πρώτης τιμής). Επίσης διαθέτει και ειδική κατηγορία προϊόντα για το FOODSERVICE- HORECA (τροφοδοσίας ξενοδοχείων – εστιατορίων) με 450 αποκλειστικούς κωδικούς.